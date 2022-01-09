Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

44' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Эскаланте Гонсало из команды Алавес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Риоха Луис из команды Алавес делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

42' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Саррага Ойер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Алавес

38' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Алавес

37' Удар от ворот произведет Алавес

37' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Джейсон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

33' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Джейсон из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

33' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Хоселу Санмартин из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

27' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Лежён Флорьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Алавес

21' Плохо сыграл Дуарте Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Мойя Антонио пробил со штрафного прямо в стенку

17' Удар от ворот произведет Алавес

15' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Алавес

13' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок Хоселу Санмартин из команды Алавес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Алавес

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Джейсон из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Джейсон из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Венседор Унай получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Венседор Унай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.