Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Мендисорроса Зрители: 14103
26' Желтая карточкаЛежён Флорьян
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
25
Джейсон
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
-
19 Мартин ИванЗащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Tomas Mendes
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
33 Серрано НикоНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Алавес
Атлетик Б
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|10 (5)
|0.5
|Лагуардия Виктор
|2
|0.1
|Риоха Луис
|1
|0.05
|Понс Пере
|1
|0.05
|Н'Диайе Лум
|1
|0.05
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|5
|0.24
|Сансет Ойян
|4
|0.19
|Гарсия Рауль
|3
|0.14
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.1
|Иньиго Мартинес
|2
|0.1
|Де Маркос Оскар
|1
|0.05
|Вивиан Даниэль
|1
|0.05
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|7
|1
|Лежён Флорьян
|6
|1
|Лагуардия Виктор
|4
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Н'Диайе Лум
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Эдгар Мендес
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|5
|2
|Гарсия Дани
|5
|0
|Йерай Альварес
|4
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Саррага Ойер
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Баленсиага Микель
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
23%
1
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
29%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
5
36%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
33%
2
14%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
3
20%
4
22%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
4
27%
3
17%
76-90
Пропущено
31
19
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 6
15 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
5
16%
6
32%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
3
10%
6
32%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
2
6%
1
5%
61-75
9
29%
29%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1
Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2
Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|31 - 13
|44
|3.
|Бетис
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 24
|34
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|9.
|Валенсия
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|32 - 32
|28
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 20
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|12.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|13.
|Гранада
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|15.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 21
|18
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 30
|17
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|0:2 Заявка
|20
|2
|8
|10
|15 - 34
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|12.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|20.
|Кадис
|0:2 Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Алавес
8.3% (11)
Ничья
34.6% (46)
Атлетик Б
57.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
35.88% (47)
Меньше
64.12% (84)
Обе команды забьют
Да
65.65% (86)
Нет
34.35% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (41)
1:2 Атлетик Б
30.1% (40)
0:1 Атлетик Б
23.3% (31)
0:0 Ничья
3.8% (5)
2:1 Алавес
3% (4)
1:0 Алавес
3% (4)
2:0 Алавес
1.5% (2)
0:3 Атлетик Б
1.5% (2)
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