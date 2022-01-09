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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион: Зрители: 14103
Атлетик Б
0'
26' Желтая карточка
Лежён Флорьян
54'

Ход матча

4'
 
Саррага Ойер
Венседор Унай
26'
Лежён Флорьян
 
41'
Эскаланте Гонсало
Джейсон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 133
Алавес 8.3% (11)
X 34.6% (46)
Атлетик Б 57.1% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Атлетик Б
5.17
3.46
2.57
Все Коэффициенты
Новости
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
4
Миазга
Мэтт
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
25
Джейсон
15
Мойя
Антонио
14
Гарсия
Мануэль
II
11
Риоха
Луис
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
9
Хоселу
Санмартин
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
9
Уильямс
Иньяки
Алавес
4-4-2
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Атлетик Б

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ТМС
2:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ЛЛ
2:0
П
1:1
П
0:0
П
3:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 10 (5) 0.5
Лагуардия Виктор 2 0.1
Риоха Луис 1 0.05
Понс Пере 1 0.05
Н'Диайе Лум 1 0.05
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.24
Сансет Ойян 4 0.19
Гарсия Рауль 3 0.14
Муньяин Икер 2 (1) 0.1
Иньиго Мартинес 2 0.1
Де Маркос Оскар 1 0.05
Вивиан Даниэль 1 0.05
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 7 1
Лежён Флорьян 6 1
Лагуардия Виктор 4 0
Химо Наварро 4 0
Н'Диайе Лум 4 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Эдгар Мендес 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 5 2
Гарсия Дани 5 0
Йерай Альварес 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Венседор Унай 3 0
Саррага Ойер 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Морсильо Хон 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Баленсиага Микель 1 0
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
23%
1
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
29%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
5
36%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
3
20%
4
22%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
4
27%
3
17%
76-90

Пропущено

31
19
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 6
15 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
5
16%
6
32%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
3
10%
6
32%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
2
6%
1
5%
61-75
9
29%
29%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1
Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2
Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 20 13 5 2 31 - 13 44
3. Бетис Заявка 20 10 4 6 33 - 24 34
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
9. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
10. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Осасуна 2:0 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
13. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
14. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
17. Алавес 0:0 Заявка 20 4 5 11 16 - 30 17
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис 0:2 Заявка 20 2 8 10 15 - 34 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б 0:0 Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес 0:0 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Осасуна 2:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
18. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
19. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
20. Кадис 0:2 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна 2:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис 0:2 Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес 0:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Алавес 8.3% (11)
X 34.6% (46)
Атлетик Б 57.1% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Атлетик Б
5.17
3.46
2.57
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Алавес 0:0 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Алавес 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Алавес
8.3% (11)
Ничья
34.6% (46)
Атлетик Б
57.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
35.88% (47)
Меньше
64.12% (84)
Обе команды забьют
Да
65.65% (86)
Нет
34.35% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (41)
1:2 Атлетик Б
30.1% (40)
0:1 Атлетик Б
23.3% (31)
0:0 Ничья
3.8% (5)
2:1 Алавес
3% (4)
1:0 Алавес
3% (4)
2:0 Алавес
1.5% (2)
0:3 Атлетик Б
1.5% (2)
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