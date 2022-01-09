Кондогбия выполнил передачу на левый фланг на Ренана Лоди, который прострелил в направлении Корреа, но Анхеля успел опередить Капу.

Родриго Де Пауль включил скорость на правом фланге, добежал до лицевой, а потом выпустил мяч за пределы поля.

Через центр Херард Морено вошёл в штрафную площадку "Атлетико", сместился на левый край и несильно пробил в ближний угол.

Завершается первый тайм, пока ничья 1-1.

43' Альберто Морено нарушил правила на левом фланге, уронив на газон Янника Карраско, но свисток арбитра промолчал, так как гости сохранили мяч.

42' Очередную атаку провёл "Вильярреал" и нарушил правила. Янник Карраско закрыл мяч корпусом и был сбит.

41' Контратака "Атлетико" правым флангом завершилась безадресным прострелом Янника Карраско в район дальней штанги.

40' Пау Торрес выполнил верховую передачу в штрафную площадь "Атлетико", но партнёров не нашёл. Ян Облак без труда забрал мяч.

39' Потеряли хозяева мяч перед штрафной площадью соперника, но сразу же успешно вступили в отбор. Затем провели атаку правым флангом и заработали аут.

38' Даниэль Парехо выполнил слишком низкую подачу с угла поля, в результате чего Ренан Лоди подставил голову и выбил мяч из штрафной.

37' Хуан Фойт влетел в штрафную площадку "Атлетико" с правого фланга, выполнил прострел и заработал корнер.

36' Матеус Кунья дошёл до штрафной площадки на левом фланге, увидел рывок Анхеля Корреа и выполнил подачу, которую прервали хозяева.

34' Через центр "Вильярреал" попробовал организовать атаку, но Марио Эрмосо этому помешал, перехватив мяч и отдав его Яну Облаку.

33' Снова поддерживает атаку левым флангом Эступиньян, а потом торопится с прострелом, находя Льоренте.

32' Этот удар стал восьмым для "Вильярреала", а у "Атлетико" их всего два. Но счёт пока равный, что хозяева желают побыстрее исправить.

31' Эступиньян ворвался в штрафную площадку левым краем и отдал в центр на Тригероса, который выстрелил чуть выше перекладины.

30' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ТОРРЕС!!! Парехо выполнил подачу со штрафного с левого фланга, направив мяч в створ, и Облак ошибся - отразил игровой снаряд перед собой, после чего Пау Торрес результативно добил.

28' Льоренте выиграл воздух в своей штрафной и выбил мяч после подачи с правого фланга. Парехо подобрал игровой снаряд, а потом выполни пас в аут. Не идёт игра у Даниэля.

27' Отменяется гол Парехо, так как судья увидел контакт мяча с рукой. Поэтому за свою оплошность Даниэль не исправляется, нужно работать дальше.

26' Не сразу продолжается поединок, так как гости настаивают на том, что Парехо забил рукой. Арбитр идёт смотреть повтор.

25' Исправился Даниэль Парехо за ошибку, которая привела к пропущенному голу, отличившись в ответ. А ведь атакой ранее "Атлетико" мог забивать второй, но не сделал этого.

24' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ПАРЕХО!!! Морено не переигрывает Облака, пробивая по центру, но первым на добивании оказался Парехо, поразив левый угол.

23' Альберто Морено принимает мяч на правом крае штрафной и наносит удар с левой - круглый попадает в руку Тома Лемара и судья указывает на "точку".

22' Неплохая атака удалась "Атлетико", с серией подач и прострелов, но обошлось без удара по воротам, а теперь "Вильярреал" отправляется в наступление.

21' На правом фланге "матрасники" разыграли корнер, после чего последовал навес в центр штрафной - Фелипе скинул на Корреа и Анхель забил пяткой, но из офсайда.

19' ОПАСНО! Опаснейшую контратаку проводят гости и едва не забивают второй гол. Матеус Кунья вырвался на свидание с Херонимо Рульи и не переиграл стража ворот "Вильярреала".

18' Янник Карраско перехватил мяч в центре поля у Даниэля Парехо, но сделал это с нарушением правил, пойдя в отбор прямой ногой.

17' Альберто Морено выскочил на мяч после подачи с правого фланга и пробил в правую штангу, а затем мимо левого угла выстрелил Эступиньян.

16' Между центральных защитников "Атлетиков" расположился Мануэль Тригерос и мяч получил, после чего выполнил скидку на левый фланг на Мойсеса Гомеса, а подача не последовала.

15' Де Пауль ошибся на своей половине поля, не сумев принять мяч, но хозяева не смогли провести быструю атаку, так как нет свободных зон.

13' Всем составом "Вильярреал" переходит на чужую половину поля и устраивает перепасовку, пытаясь растянуть оборону "Атлетико".

12' Первый удар в исполнении "Атлетико" мы увидели, который сразу же стал результативным. А ведь ни одной атаки не провели гости ранее.

11' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КОРРЕА!!! Потрясающий гол забивает Анхель Корреа - с центра поля! Сначала перехватил мяч в центральном круге, а потом сразу же выстрелил по воротам, перебросив Рульи.

10' Пока не видим мы "матрасников" в атаке. Правда сейчас они включают высокий прессинг, но дивидендов он не приносит.

9' "Жёлтая субмарина" разыграла корнер на правом фланге, а потом выполнила подачу, с которой защитники "Атлетико" уверенно справились.

8' Альберто Морено ворвался в штрафную площадку правым краем и пробил, попав в ногу Маркоса Льоренте - угловой.

7' При помощи длинной передачи гости попытались провести атаку, но безуспешно, так как мячом завладел Херонимо Рульи.

6' Альберто Морено выиграл борьбу за мяч у Жоффрея Кондогбия на левом фланге, заработав аут.

5' Первым номером пробует играть "Вильярреал", а "Атлетико" вынужден уделять внимание оборонительной работе, без выхода в контратаки.

4' Херард Морено врывается в штрафную площадку с левого фланга и простреливает во вратарскую, а там Тома Лемар.

3' На первых минутах ни одной из команд не удаётся установить контроль над игровым снарядом, переходит он с одной половины поля на другую.

2' "Вильярреал" начал с центра поля и сразу же отправил мяч в штрафную площадь "Атлетико", чтобы включиться в высокий прессинг.