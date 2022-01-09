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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
1:1
Перерыв

Стадион:
Атлетико М
0'
0:1
10' Гол
Корреа Анхель
0:1
24' Не забитый пенальти
Морено Херард
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Парехо Даниэль
1:1
29' Гол
Торрес Пау

Ход матча

10'
0:1
Корреа Анхель
24'
Морено Херард
0:1
24'
Парехо Даниэль
 
29'
Торрес Пау
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 136
Вильярреал 22.1% (30)
X 44.9% (61)
Атлетико М 33.1% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Атлетико М
4.70
3.22
3.49
Все Коэффициенты
Новости
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
23
Гомес
Мойсес
14
Тригерос
Мануэль
18
Морено
Альберто
7
Морено
Херард
13
Облак
Ян
14
Льоренте
Маркос
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
12
Лоди
Ренан
21
Карраско
Янник
5
Де
Пауль
Родриго
4
Кондогбия
Жоффрей
11
Лемар
Тома
10
Корреа
Анхель
19
Кунья
Матеус
Вильярреал
4-2-3-1
Атлетико М
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Атлетико М

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
3:1
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
П
4:4
ПД
3:0
ПД
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (1) 0.4
Данджума Арно 5 0.25
Диа Булайе 4 0.2
Тригерос Мануэль 4 0.2
Торрес Пау II 3 0.15
Пино Йереми 2 0.1
Морено Альберто 2 0.1
Чуквезе Саму 2 0.1
Коклен Франсис 1 0.05
Манди Аисса 1 0.05
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 7 0.35
Суарес Луис 7 (1) 0.35
Лемар Тома 3 0.15
Гризманн Антуан 3 0.15
Кунья Матеус 3 0.15
Карраско Янник 2 0.1
Фелипе Аугусто IV 2 0.1
Фелиш Жоау 2 0.1
Врсалько Шиме 1 0.05
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Лоди Ренан 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Капу Этьен 4 0
Торрес Пау II 3 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Иборра Висенте 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Орье Серж 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Данджума Арно 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 6 0
Суарес Луис 5 0
Хименес Хосе 5 0
Эрмосо Марио 3 1
Де Пауль Родриго 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Диего Симеоне 2 1
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Коке Хорхе 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Корреа Анхель 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
17%
2
11%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
8
33%
8
42%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

32
31
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
13%
2
6%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
8
25%
4
13%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
10
31%
11
35%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
3
16%
4
18%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
26%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1
Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 20 13 5 2 31 - 13 44
3. Бетис Заявка 20 10 4 6 33 - 24 34
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М 1:1 Заявка 20 9 6 5 32 - 23 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Вильярреал 1:1 Заявка 20 7 8 5 32 - 21 29
9. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
10. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Осасуна Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
13. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
14. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
17. Алавес Заявка 20 4 5 11 16 - 30 17
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 20 2 8 10 15 - 34 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал 1:1 Заявка 11 6 3 2 25 - 12 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М 1:1 Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
18. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
19. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М 1:1 Заявка 11 4 3 4 18 - 17 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Вильярреал 1:1 Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, пока ничья 1-1. 
  • 45'
    Через центр Херард Морено вошёл в штрафную площадку "Атлетико", сместился на левый край и несильно пробил в ближний угол. 
  • 45'
    Родриго Де Пауль включил скорость на правом фланге, добежал до лицевой, а потом выпустил мяч за пределы поля. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • 44'
    Кондогбия выполнил передачу на левый фланг на Ренана Лоди, который прострелил в направлении Корреа, но Анхеля успел опередить Капу. 
  • 43'
    Альберто Морено нарушил правила на левом фланге, уронив на газон Янника Карраско, но свисток арбитра промолчал, так как гости сохранили мяч. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Очередную атаку провёл "Вильярреал" и нарушил правила. Янник Карраско закрыл мяч корпусом и был сбит. 
  • 41'
    Контратака "Атлетико" правым флангом завершилась безадресным прострелом Янника Карраско в район дальней штанги. 
  • 40'
    Пау Торрес выполнил верховую передачу в штрафную площадь "Атлетико", но партнёров не нашёл. Ян Облак без труда забрал мяч. 
  • 39'
    Потеряли хозяева мяч перед штрафной площадью соперника, но сразу же успешно вступили в отбор. Затем провели атаку правым флангом и заработали аут. 
  • 38'
    Даниэль Парехо выполнил слишком низкую подачу с угла поля, в результате чего Ренан Лоди подставил голову и выбил мяч из штрафной. 
  • Угловой
    37'
    Хуан Фойт влетел в штрафную площадку "Атлетико" с правого фланга, выполнил прострел и заработал корнер. 
  • 36'
    Матеус Кунья дошёл до штрафной площадки на левом фланге, увидел рывок Анхеля Корреа и выполнил подачу, которую прервали хозяева. 
  • 34'
    Через центр "Вильярреал" попробовал организовать атаку, но Марио Эрмосо этому помешал, перехватив мяч и отдав его Яну Облаку. 
  • 33'
    Снова поддерживает атаку левым флангом Эступиньян, а потом торопится с прострелом, находя Льоренте. 
  • 32'
    Этот удар стал восьмым для "Вильярреала", а у "Атлетико" их всего два. Но счёт пока равный, что хозяева желают побыстрее исправить. 
  • Опасный момент
    31'
    Эступиньян ворвался в штрафную площадку левым краем и отдал в центр на Тригероса, который выстрелил чуть выше перекладины. 
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ТОРРЕС!!! Парехо выполнил подачу со штрафного с левого фланга, направив мяч в створ, и Облак ошибся - отразил игровой снаряд перед собой, после чего Пау Торрес результативно добил. 
  • 28'
    Льоренте выиграл воздух в своей штрафной и выбил мяч после подачи с правого фланга. Парехо подобрал игровой снаряд, а потом выполни пас в аут. Не идёт игра у Даниэля. 
  • Судья
    27'
    Отменяется гол Парехо, так как судья увидел контакт мяча с рукой. Поэтому за свою оплошность Даниэль не исправляется, нужно работать дальше. 
  • Видеоповтор
    26'
    Не сразу продолжается поединок, так как гости настаивают на том, что Парехо забил рукой. Арбитр идёт смотреть повтор. 
  • 25'
    Исправился Даниэль Парехо за ошибку, которая привела к пропущенному голу, отличившись в ответ. А ведь атакой ранее "Атлетико" мог забивать второй, но не сделал этого. 
  • 24'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ПАРЕХО!!! Морено не переигрывает Облака, пробивая по центру, но первым на добивании оказался Парехо, поразив левый угол. 
  • Пенальти!
    23'
    Альберто Морено принимает мяч на правом крае штрафной и наносит удар с левой - круглый попадает в руку Тома Лемара и судья указывает на "точку". 
  • 22'
    Неплохая атака удалась "Атлетико", с серией подач и прострелов, но обошлось без удара по воротам, а теперь "Вильярреал" отправляется в наступление. 
  • Угловой
    21'
    На правом фланге "матрасники" разыграли корнер, после чего последовал навес в центр штрафной - Фелипе скинул на Корреа и Анхель забил пяткой, но из офсайда. 
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! Опаснейшую контратаку проводят гости и едва не забивают второй гол. Матеус Кунья вырвался на свидание с Херонимо Рульи и не переиграл стража ворот "Вильярреала". 
  • Фол, нарушение
    18'
    Янник Карраско перехватил мяч в центре поля у Даниэля Парехо, но сделал это с нарушением правил, пойдя в отбор прямой ногой. 
  • Штанга
    17'
    Альберто Морено выскочил на мяч после подачи с правого фланга и пробил в правую штангу, а затем мимо левого угла выстрелил Эступиньян. 
  • 16'
    Между центральных защитников "Атлетиков" расположился Мануэль Тригерос и мяч получил, после чего выполнил скидку на левый фланг на Мойсеса Гомеса, а подача не последовала. 
  • 15'
    Де Пауль ошибся на своей половине поля, не сумев принять мяч, но хозяева не смогли провести быструю атаку, так как нет свободных зон. 
  • 13'
    Всем составом "Вильярреал" переходит на чужую половину поля и устраивает перепасовку, пытаясь растянуть оборону "Атлетико". 
  • 12'
    Первый удар в исполнении "Атлетико" мы увидели, который сразу же стал результативным. А ведь ни одной атаки не провели гости ранее. 
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КОРРЕА!!! Потрясающий гол забивает Анхель Корреа - с центра поля! Сначала перехватил мяч в центральном круге, а потом сразу же выстрелил по воротам, перебросив Рульи. 
  • 10'
    Пока не видим мы "матрасников" в атаке. Правда сейчас они включают высокий прессинг, но дивидендов он не приносит. 
  • 9'
    "Жёлтая субмарина" разыграла корнер на правом фланге, а потом выполнила подачу, с которой защитники "Атлетико" уверенно справились. 
  • Угловой
    8'
    Альберто Морено ворвался в штрафную площадку правым краем и пробил, попав в ногу Маркоса Льоренте - угловой. 
  • 7'
    При помощи длинной передачи гости попытались провести атаку, но безуспешно, так как мячом завладел Херонимо Рульи. 
  • 6'
    Альберто Морено выиграл борьбу за мяч у Жоффрея Кондогбия на левом фланге, заработав аут. 
  • 5'
    Первым номером пробует играть "Вильярреал", а "Атлетико" вынужден уделять внимание оборонительной работе, без выхода в контратаки. 
  • 4'
    Херард Морено врывается в штрафную площадку с левого фланга и простреливает во вратарскую, а там Тома Лемар. 
  • 3'
    На первых минутах ни одной из команд не удаётся установить контроль над игровым снарядом, переходит он с одной половины поля на другую. 
  • 2'
    "Вильярреал" начал с центра поля и сразу же отправил мяч в штрафную площадь "Атлетико", чтобы включиться в высокий прессинг. 
  • Первый тайм начался
    1'
    На "Эстадио де ла Керамика" прозвучал стартовый свисток. 
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Где смотреть матч Вильярреал 1:1 Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Атлетико М

Исход игры
Вильярреал
22.1% (30)
Ничья
44.9% (61)
Атлетико М
33.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
44.7% (59)
Меньше
55.3% (73)
Обе команды забьют
Да
84.85% (112)
Нет
15.15% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (53)
1:2 Атлетико М
19.1% (26)
2:1 Вильярреал
15.4% (21)
0:1 Атлетико М
7.4% (10)
2:2 Ничья
5.1% (7)
1:0 Вильярреал
2.9% (4)
2:0 Вильярреал
2.2% (3)
1:3 Атлетико М
2.2% (3)
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Вильярреал
Атлетико М

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