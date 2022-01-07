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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
Прогнозы 47
Вильярреал 19.1% (9)
X 42.6% (20)
Атлетико М 38.3% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Атлетико М
2.91
3.42
2.83
Все Коэффициенты

История личных встреч

Вильярреал
Атлетико М

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
3:1
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
П
4:4
ПД
3:0
ПД
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (1) 0.42
Данджума Арно 5 0.26
Диа Булайе 4 0.21
Тригерос Мануэль 4 0.21
Пино Йереми 2 0.11
Морено Альберто 2 0.11
Чуквезе Саму 2 0.11
Торрес Пау II 2 0.11
Коклен Франсис 1 0.05
Манди Аисса 1 0.05
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (1) 0.37
Корреа Анхель 6 0.32
Лемар Тома 3 0.16
Гризманн Антуан 3 0.16
Кунья Матеус 3 0.16
Карраско Янник 2 0.11
Фелипе Аугусто IV 2 0.11
Фелиш Жоау 2 0.11
Врсалько Шиме 1 0.05
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Лоди Ренан 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Капу Этьен 4 0
Торрес Пау II 3 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Иборра Висенте 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Орье Серж 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Данджума Арно 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 6 0
Суарес Луис 5 0
Хименес Хосе 5 0
Эрмосо Марио 3 1
Де Пауль Родриго 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Диего Симеоне 2 1
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Коке Хорхе 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Корреа Анхель 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
17%
2
11%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
8
33%
8
42%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

32
31
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
13%
2
6%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
8
25%
4
13%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
10
31%
11
35%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
3
16%
4
18%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
26%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1
Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 19 12 5 2 30 - 13 41
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
5. Барселона Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 21 - 21 30
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Сельта Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
13. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка Заявка 19 4 8 7 17 - 28 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте Заявка 19 0 8 11 19 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
9. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
10. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
11. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
12. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
13. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
18. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
10. Барселона Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
14. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2022, осталось 2 дня 12 часов 54 минуты.

    Главный судья: Альберола Хавьер

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Вильярреал 19.1% (9)
    X 42.6% (20)
    Атлетико М 38.3% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Атлетико М
    2.91
    3.42
    2.83
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вильярреал - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетико М

    Исход игры
    Вильярреал
    19.1% (9)
    Ничья
    42.6% (20)
    Атлетико М
    38.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (18)
    1:2 Атлетико М
    27.7% (13)
    2:1 Вильярреал
    10.6% (5)
    0:1 Атлетико М
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Вильярреал
    Атлетико М

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