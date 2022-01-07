Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Эстадио де ла Керамика
История личных встреч
Вильярреал
Атлетико М
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (1)
|0.42
|Данджума Арно
|5
|0.26
|Диа Булайе
|4
|0.21
|Тригерос Мануэль
|4
|0.21
|Пино Йереми
|2
|0.11
|Морено Альберто
|2
|0.11
|Чуквезе Саму
|2
|0.11
|Торрес Пау II
|2
|0.11
|Коклен Франсис
|1
|0.05
|Манди Аисса
|1
|0.05
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|7 (1)
|0.37
|Корреа Анхель
|6
|0.32
|Лемар Тома
|3
|0.16
|Гризманн Антуан
|3
|0.16
|Кунья Матеус
|3
|0.16
|Карраско Янник
|2
|0.11
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.11
|Фелиш Жоау
|2
|0.11
|Врсалько Шиме
|1
|0.05
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фойт Хуан
|3
|1
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Капу Этьен
|4
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Иборра Висенте
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|6
|0
|Суарес Луис
|5
|0
|Хименес Хосе
|5
|0
|Эрмосо Марио
|3
|1
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Диего Симеоне
|2
|1
|Карраско Янник
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
19
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
17%
2
11%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
8
33%
8
42%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Забито
32
31
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
13%
2
6%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
8
25%
4
13%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
10
31%
11
35%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
3
16%
4
18%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
26%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1
Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|30 - 13
|41
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 23
|33
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|5.
|Барселона
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|21 - 21
|30
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 20
|30
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 28
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 20
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|12.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|23 - 26
|23
|14.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|15.
|Мальорка
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|17 - 28
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 32
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|19 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|9.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|12.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Сельта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|7.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|7 - 5
|13
|9.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|10.
|Барселона
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
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Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетико М
Исход игры
Вильярреал
19.1% (9)
Ничья
42.6% (20)
Атлетико М
38.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
86.96% (40)
Нет
13.04% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (18)
1:2 Атлетико М
27.7% (13)
2:1 Вильярреал
10.6% (5)
0:1 Атлетико М
6.4% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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