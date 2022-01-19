Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
29' ГолМальо Уго
31' Желтая карточкаГалан Хави
2:0
38' ГолМина Сантьяго
84' Желтая карточкаIker Benito
90' Желтая карточкаВидаль Начо
Ход матча
29'
1:0
31'
38'
2:0
84'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
31
Дуфур
Унаи
16
Анхель
Хосе
24
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дуфур УнаиЗащитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
-
36 Рамос ДариоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
33 Iker Benito
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Осасуна
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|10 (2)
|0.48
|Мина Сантьяго
|7
|0.33
|Браис Мендес
|2
|0.1
|Денис Суарес
|2
|0.1
|Серви Франко
|1
|0.05
|Мальо Уго
|1
|0.05
|Нолито Агудо
|1
|0.05
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|3 (1)
|0.14
|Гарсия Давид III
|3
|0.14
|Авила Эсекьель
|3
|0.14
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.1
|Будимир Анте
|2 (1)
|0.1
|Монкайола Хон
|1
|0.05
|Санчес Мануэль
|1
|0.05
|Анхель Хосе
|1
|0.05
|Перес Иньиго
|1
|0.05
|Торро Лукас
|1
|0.05
|Барха Энрике
|1
|0.05
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.05
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|7
|0
|Тапия Ренато
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Мальо Уго
|3
|1
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Денис Суарес
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Тьяго Гальярдо
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Серви Франко
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|8
|0
|Авила Эсекьель
|4
|1
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Санчес Мануэль
|4
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Анхель Хосе
|1
|1
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Круз Хуан
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Iker Benito
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
18%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
5
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Забито
24
21
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
4
17%
5
24%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
5
21%
4
19%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
4
17%
6
29%
76-90
Пропущено
23
26
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
2
9%
2
8%
1-15
6
26%
7
27%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
6
26%
4
15%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
3
13%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1
ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2
Осасуна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0
Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|32 - 14
|45
|3.
|Бетис
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|37 - 24
|37
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Валенсия
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 33
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 23
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 26
|27
|12.
|Сельта
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|24 - 23
|26
|13.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 27
|25
|14.
|Гранада
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 27
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|17.
|Хетафе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 21
|18
|18.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 34
|17
|19.
|Кадис
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|17 - 36
|15
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 13
|21
|5.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|7.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|14.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта 2:0 Осасуна
Исход игры
Сельта
79.6% (113)
Ничья
12.7% (18)
Осасуна
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.69% (53)
Меньше
61.31% (84)
Обе команды забьют
Да
49.64% (68)
Нет
50.36% (69)
Популярный счёт
1:0 Сельта
36.6% (52)
2:1 Сельта
31.7% (45)
1:1 Ничья
10.6% (15)
2:0 Сельта
9.2% (13)
1:2 Осасуна
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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