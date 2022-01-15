Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Валенсия
Севилья
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
37 матчей
32.4%
16.2%
51.4%
12 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|7
|0.35
|Солер Карлос
|7 (5)
|0.35
|Дуро Уго
|5
|0.25
|Гайя Хосе
|2
|0.1
|Макси Гомес
|2
|0.1
|Альдерете Омар
|2
|0.1
|Андре Маркос
|1
|0.05
|Васс Даниэль
|1
|0.05
|Габриэль Паулиста
|1
|0.05
|Пиччини Кристиано
|1
|0.05
|Гильямон Уго
|1
|0.05
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|6
|0.3
|Окампос Лукас
|5
|0.25
|Ламела Эрик
|4
|0.2
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.15
|Ракитич Иван
|2
|0.1
|Гомес Алехандро
|2
|0.1
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.1
|Акунья Маркос
|1
|0.05
|Монтьель Гонсало
|1
|0.05
|Фернандо Режес
|1
|0.05
|Делани Томас
|1
|0.05
|Торрес Оливер
|1
|0.05
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.05
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Макси Гомес
|6
|1
|Гильямон Уго
|5
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Фулкье Димитри
|6
|0
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Гайя Хосе
|5
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Муса Юнус
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Кошта Элдер
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Корреа Тьерри
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|5
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Делани Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Акунья Маркос
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Кунде Жюль
|1
|1
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
7
41%
1
13%
76-90
Пропущено
12
6
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
1
7%
5
23%
1-15
2
14%
5
23%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Пропущено
21
8
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
6
29%
1
13%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
2
10%
5
63%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
3
14%
1
13%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Забито
31
30
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 15
2 Не забивали 2
3
10%
6
20%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
6
19%
6
20%
31-45
5
16%
6
20%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
10
32%
5
17%
76-90
Пропущено
33
14
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
6
18%
2
14%
1-15
5
15%
2
14%
16-30
4
12%
6
43%
31-45
5
15%
1
7%
46-60
6
18%
1
7%
61-75
7
21%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2
Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2
Севилья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1
Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|31 - 13
|44
|3.
|Бетис
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 24
|34
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 23
|29
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|10.
|Валенсия
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 24
|26
|12.
|Осасуна
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|13.
|Гранада
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|17.
|Хетафе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 21
|18
|18.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 30
|17
|19.
|Кадис
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|15 - 34
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 13
|21
|5.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|14.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|20.
|Кадис
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия - Севилья
Исход игры
Валенсия
19.1% (9)
Ничья
40.4% (19)
Севилья
40.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
89.13% (41)
Нет
10.87% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (16)
1:2 Севилья
31.9% (15)
2:1 Валенсия
17% (8)
0:1 Севилья
8.5% (4)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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