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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Севилья
Прогнозы 47
Валенсия 19.1% (9)
X 40.4% (19)
Севилья 40.4% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Севилья
3.42
3.28
2.49
Все Коэффициенты

История личных встреч

Валенсия
Севилья

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

37 матчей

32.4%
16.2%
51.4%
12 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:0
КК
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
1:1
П
0:2
П
4:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЕ
3:1
ЛЕ
2:0
П
0:0
П
3:1
П
4:3
П
2:0
П
1:2
КК
2:1
КК
1:0
П
1:0
П
0:1
П
2:0
П
2:1
П
2:0
ТМС
2:0
П
3:1
КК
2:1
КК
3:2
П
0:0
ПД
1:2
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 7 0.35
Солер Карлос 7 (5) 0.35
Дуро Уго 5 0.25
Гайя Хосе 2 0.1
Макси Гомес 2 0.1
Альдерете Омар 2 0.1
Андре Маркос 1 0.05
Васс Даниэль 1 0.05
Габриэль Паулиста 1 0.05
Пиччини Кристиано 1 0.05
Гильямон Уго 1 0.05
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 6 0.3
Окампос Лукас 5 0.25
Ламела Эрик 4 0.2
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.15
Ракитич Иван 2 0.1
Гомес Алехандро 2 0.1
Карлос Диего Сантос 2 0.1
Акунья Маркос 1 0.05
Монтьель Гонсало 1 0.05
Фернандо Режес 1 0.05
Делани Томас 1 0.05
Торрес Оливер 1 0.05
Мунир Эль-Хаддади 1 0.05
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Макси Гомес 6 1
Гильямон Уго 5 1
Васс Даниэль 6 0
Фулкье Димитри 6 0
Дьякаби Муктар 6 0
Гайя Хосе 5 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Муса Юнус 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Корреа Тьерри 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Лато Тони 1 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Рачич Урош 1 0
Коба Куандреди 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Окампос Лукас 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Акунья Маркос 3 0
Хордан Хоан 3 0
Монтьель Гонсало 3 0
Мир Рафа 3 0
Кунде Жюль 1 1
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Гудель Неманья 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
7
41%
1
13%
76-90

Пропущено

12
6
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
1
7%
5
23%
1-15
2
14%
5
23%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Пропущено

21
8
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
6
29%
1
13%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
2
10%
5
63%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
3
14%
1
13%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Забито

31
30
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 15
2 Не забивали 2
3
10%
6
20%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
6
19%
6
20%
31-45
5
16%
6
20%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
10
32%
5
17%
76-90

Пропущено

33
14
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
6
18%
2
14%
1-15
5
15%
2
14%
16-30
4
12%
6
43%
31-45
5
15%
1
7%
46-60
6
18%
1
7%
61-75
7
21%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2
Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2
Севилья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1
Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 20 13 5 2 31 - 13 44
3. Бетис Заявка 20 10 4 6 33 - 24 34
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Вильярреал Заявка 21 7 8 6 33 - 23 29
9. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
10. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
11. Эспаньол Заявка 20 7 5 8 23 - 24 26
12. Осасуна Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
13. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
14. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
17. Хетафе Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
18. Алавес Заявка 20 4 5 11 16 - 30 17
19. Кадис Заявка 20 2 8 10 15 - 34 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 11 6 3 2 26 - 13 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
14. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
18. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
19. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
16. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Валенсия 19.1% (9)
    X 40.4% (19)
    Севилья 40.4% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Севилья
    3.42
    3.28
    2.49
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Валенсия - Севилья онлайн


    Прогнозы на матч Валенсия - Севилья

    Исход игры
    Валенсия
    19.1% (9)
    Ничья
    40.4% (19)
    Севилья
    40.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    89.13% (41)
    Нет
    10.87% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (16)
    1:2 Севилья
    31.9% (15)
    2:1 Валенсия
    17% (8)
    0:1 Севилья
    8.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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