Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Университатя Крайова вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Баярам Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' George Cimpanu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

92' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Дандя Александру получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Кяйт Маттиас наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

89' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Иван Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' George Cimpanu пробил со штрафного прямо в стенку

85' Stefan Panoiu не смог попасть в створ ударом издали

85' Antonio Sefer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Тактическая замена. Albert Stahl уходит с поля и его заменяет Stefan Panoiu

84' Кэпэцынэ Михай тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

84' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

81' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' George Cimpanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' George Cimpanu из команды Университатя Крайова пробил со штрафного, но очень мимо цели.

77' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Маркович Йован оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Крецу Александру не смог попасть в створ ударом издали

74' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Войтуш Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Войтуш Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' George Cimpanu нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

67' ШАНС! George Cimpanu вышел один на один с голкипером...

67' Отличные скиллы показывает George Cimpanu, обводя своих соперников

65' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Тактическая замена. Вынэ Йонуц уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

62' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

61' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Влэдою Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Албу Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

58' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

56' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест отправил кросс в штрафную...

56' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест в офсайде

49' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля