Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
1:0
5' ГолКольич Элвир
27' Желтая карточкаИван Андрей
79' Желтая карточкаМораис Жуниор
84' Желтая карточкаКэпэцынэ Михай
90' Желтая карточкаДандя Александру
Ход матча
5'
1:0
27'
79'
84'
90'
Владение мячом
2
Папп
Пол
10
Вынэ
Йонуц
19
Кольич
Элвир
10
Rares
Ilie
29
Стахл
Алберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Митран ИонутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 David Sala
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Rares IlieПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Войтуш ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Petre Goge
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
15 матчей
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|9 (3)
|0.21
|Маркович Йован
|6
|0.14
|Claudiu Cristian Balan
|5 (1)
|0.12
|Густаво Важенин
|4
|0.1
|Нистор Дан
|3
|0.07
|Кымпану Георге
|3
|0.07
|William Baeten
|3
|0.07
|Кольич Элвир
|3
|0.07
|Andrea Compagno
|2
|0.05
|Рогульич Анте
|2
|0.05
|Сидибе Секу
|2
|0.05
|Баярам Штефан
|2
|0.05
|Банку Никусор
|1
|0.02
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.02
|Бауса Хуан
|1
|0.02
|Хури Льес
|1 (1)
|0.02
|Виейра Угу
|1
|0.02
|Вынэ Йонуц
|1
|0.02
|Alexandru Raicea
|1
|0.02
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Бушу Сорин
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|6 (2)
|0.27
|Албу Кристиан
|5
|0.23
|Бну-Марзук Юнес
|3
|0.14
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.09
|Rares Ilie
|1
|0.05
|Кырнац Николае
|1
|0.05
|Стахл Алберт
|1
|0.05
|Petre Goge
|1
|0.05
|Сэпунару Кристиан
|1 (1)
|0.05
|Григоре Драгош
|1
|0.05
|Дандя Александру
|1
|0.05
|Catalin Hlistei
|1
|0.05
|Stefan Panoiu
|1
|0.05
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
|Ионице Александру
|0
|0
|Мораис Жуниор II
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|7
|0
|Constantin Albu
|5
|1
|Банку Никусор
|6
|0
|Radu Alexandru Negru
|5
|0
|Крецу Александру
|3
|1
|Мариус Марсел Константин
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Andrea Compagno
|2
|1
|Нистор Дан
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Сидибе Секу
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Marko Gajic1
|3
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Кымпану Георге
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Claudiu Cristian Balan
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белу Клаудиу
|9
|1
|Мораис Жуниор II
|9
|1
|Сэпунару Кристиан
|7
|0
|Албу Кристиан
|6
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|3
|1
|Григоре Драгош
|4
|0
|Дандя Александру
|4
|0
|Црепуля Любян
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Catalin Hlistei
|3
|0
|Кырнац Николае
|3
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Antonio Sefer
|0
|1
|Ионице Александру
|1
|0
|Virgil Andrei Draghia
|1
|0
|Anestis Nastos
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Rares Ilie
|1
|0
|Petre Goge
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
|Robert Stanici
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
16
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 5
26 Не забивали 13
4
13%
3
19%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
11
34%
4
25%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
7
22%
5
31%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Забито
20
9
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
30 Не забивали 15
1
5%
4
44%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
4
20%
3
33%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
0
0%
76-90
Пропущено
24
8
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 6
7
29%
29%
1
13%
1-15
2
8%
2
25%
16-30
5
21%
1
13%
31-45
3
13%
1
13%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
21%
3
38%
76-90
Забито
52
25
19 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 12
21 Забивали первыми 10
14 Не забивали 6
5
10%
7
28%
1-15
7
13%
3
12%
16-30
7
13%
3
12%
31-45
15
29%
7
28%
46-60
5
10%
0
0%
61-75
13
25%
5
20%
76-90
Пропущено
42
23
20 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 14
7
17%
3
13%
1-15
4
10%
3
13%
16-30
9
21%
4
17%
31-45
6
14%
5
22%
46-60
6
14%
1
4%
61-75
10
24%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0
Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0
Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|21
|19
|0
|2
|32 - 8
|57
|2.
|Университатя Крайова
|42
|14
|12
|16
|50 - 44
|54
|3.
|ФКСБ
|21
|14
|5
|2
|38 - 17
|47
|4.
|Волунтари
|22
|11
|5
|6
|25 - 20
|38
|5.
|Ботошани
|21
|8
|10
|3
|21 - 19
|34
|6.
|Вииторул Констанца
|21
|9
|5
|7
|23 - 13
|32
|7.
|Рапид Бухарест
|22
|8
|8
|6
|26 - 22
|32
|8.
|Арджеш
|22
|9
|4
|9
|21 - 19
|31
|9.
|УТА Арад
|21
|6
|9
|6
|17 - 15
|27
|10.
|Сепси
|21
|5
|11
|5
|21 - 18
|26
|11.
|Киндия Тырговиште
|22
|5
|8
|9
|13 - 17
|23
|12.
|Миовени
|21
|5
|6
|10
|13 - 27
|21
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|21
|5
|5
|11
|17 - 25
|20
|14.
|Динамо Бухарест
|22
|3
|3
|16
|16 - 45
|12
|15.
|Академика Клинчени
|21
|2
|5
|14
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|22
|10
|6
|6
|31 - 19
|36
|2.
|ЧФР Клуж
|11
|11
|0
|0
|19 - 4
|33
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Волунтари
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|7
|1
|2
|16 - 4
|22
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|10 - 7
|16
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Арджеш
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Сепси
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|10.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|11.
|Миовени
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|12.
|Динамо Бухарест
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|8
|0
|2
|13 - 4
|24
|2.
|Университатя Крайова
|21
|5
|6
|10
|19 - 27
|21
|3.
|Ботошани
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|4.
|ФКСБ
|11
|5
|4
|2
|9 - 8
|19
|5.
|Арджеш
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|7.
|Волунтари
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|8.
|УТА Арад
|11
|3
|5
|3
|10 - 8
|14
|9.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|5 - 5
|13
|10.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|11.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|13.
|Миовени
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0