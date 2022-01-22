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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
1:0
Конец матча

Стадион:
Рапид Бухарест
0'
1:0
5' Гол
Кольич Элвир
27' Желтая карточка
Иван Андрей
79' Желтая карточка
Мораис Жуниор
84' Желтая карточка
Кэпэцынэ Михай
90' Желтая карточка
Дандя Александру
90'+4
13
Пильячелли
Мирко
18
Влэдою
Штефан
2
Папп
Пол
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
6
Скречу
Владимир
14
Крецу
Александру
22
Густаво
Важенин
10
Вынэ
Йонуц
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
31
Молдован
Хорациу
21
Matias
Acuna
II
30
Дандя
Александру
22
Сэпунару
Кристиан
11
Мораис
Жуниор
II
10
Rares
Ilie
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
7
Antonio
Sefer
9
Бэлан
Адриан
29
Стахл
Алберт
Университатя Крайова
Рапид Бухарест

История личных встреч

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛIГЛ
1:3
ЛIГЛ
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 9 (3) 0.21
Маркович Йован 6 0.14
Claudiu Cristian Balan 5 (1) 0.12
Густаво Важенин 4 0.1
Нистор Дан 3 0.07
Кымпану Георге 3 0.07
William Baeten 3 0.07
Кольич Элвир 3 0.07
Andrea Compagno 2 0.05
Рогульич Анте 2 0.05
Сидибе Секу 2 0.05
Баярам Штефан 2 0.05
Банку Никусор 1 0.02
Кэпэцынэ Михай 1 0.02
Бауса Хуан 1 0.02
Хури Льес 1 (1) 0.02
Виейра Угу 1 0.02
Вынэ Йонуц 1 0.02
Alexandru Raicea 1 0.02
Ковачич Доминик 0 0
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Бушу Сорин 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.27
Албу Кристиан 5 0.23
Бну-Марзук Юнес 3 0.14
Saifeddine Alami Bazza 2 0.09
Rares Ilie 1 0.05
Кырнац Николае 1 0.05
Стахл Алберт 1 0.05
Petre Goge 1 0.05
Сэпунару Кристиан 1 (1) 0.05
Григоре Драгош 1 0.05
Дандя Александру 1 0.05
Catalin Hlistei 1 0.05
Stefan Panoiu 1 0.05
Белу Клаудиу 0 0
Antonio Sefer 0 0
Ионице Александру 0 0
Мораис Жуниор II 0 0
Црепуля Любян 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 7 0
Constantin Albu 5 1
Банку Никусор 6 0
Radu Alexandru Negru 5 0
Крецу Александру 3 1
Мариус Марсел Константин 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 4 0
Скречу Владимир 4 0
William Baeten 4 0
Andrea Compagno 2 1
Нистор Дан 3 0
Асамоа Самуэль 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Кольич Элвир 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Сидибе Секу 3 0
Маркович Йован 3 0
Баярам Штефан 3 0
Marko Gajic1 3 0
Рогульич Анте 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Кымпану Георге 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Claudiu Cristian Balan 2 0
Vlad Pop 2 0
Laurentiu Reghecampf 2 0
Виейра Угу 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Густаво Важенин 1 0
Иван Андрей 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белу Клаудиу 9 1
Мораис Жуниор II 9 1
Сэпунару Кристиан 7 0
Албу Кристиан 6 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Григоре Драгош 4 0
Дандя Александру 4 0
Црепуля Любян 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Catalin Hlistei 3 0
Кырнац Николае 3 0
Молдован Хорациу 2 0
Antonio Sefer 0 1
Ионице Александру 1 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Мойсе Ромарио 1 0
Стахл Алберт 1 0
Rares Ilie 1 0
Petre Goge 1 0
Mihai Iosif 1 0
Robert Stanici 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
16
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 5
26 Не забивали 13
4
13%
3
19%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
11
34%
4
25%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
7
22%
5
31%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Забито

20
9
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
30 Не забивали 15
1
5%
4
44%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
4
20%
3
33%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Пропущено

24
8
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 6
7
29%
29%
1
13%
1-15
2
8%
2
25%
16-30
5
21%
1
13%
31-45
3
13%
1
13%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
21%
3
38%
76-90

Забито

52
25
19 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 12
21 Забивали первыми 10
14 Не забивали 6
5
10%
7
28%
1-15
7
13%
3
12%
16-30
7
13%
3
12%
31-45
15
29%
7
28%
46-60
5
10%
0
0%
61-75
13
25%
5
20%
76-90

Пропущено

42
23
20 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 14
7
17%
3
13%
1-15
4
10%
3
13%
16-30
9
21%
4
17%
31-45
6
14%
5
22%
46-60
6
14%
1
4%
61-75
10
24%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0
Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0
Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 21 19 0 2 32 - 8 57
2. Университатя Крайова 42 14 12 16 50 - 44 54
3. ФКСБ 21 14 5 2 38 - 17 47
4. Волунтари 22 11 5 6 25 - 20 38
5. Ботошани 21 8 10 3 21 - 19 34
6. Вииторул Констанца 21 9 5 7 23 - 13 32
7. Рапид Бухарест 22 8 8 6 26 - 22 32
8. Арджеш 22 9 4 9 21 - 19 31
9. УТА Арад 21 6 9 6 17 - 15 27
10. Сепси 21 5 11 5 21 - 18 26
11. Киндия Тырговиште 22 5 8 9 13 - 17 23
12. Миовени 21 5 6 10 13 - 27 21
13. Газ-Метан Медиаш 21 5 5 11 17 - 25 20
14. Динамо Бухарест 22 3 3 16 16 - 45 12
15. Академика Клинчени 21 2 5 14 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 22 10 6 6 31 - 19 36
2. ЧФР Клуж 11 11 0 0 19 - 4 33
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 10 - 7 16
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
9. Сепси 11 3 5 3 12 - 10 14
10. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
11. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
12. Динамо Бухарест 11 3 3 5 11 - 16 12
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
14. Киндия Тырговиште 11 2 4 5 8 - 12 10
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 8 0 2 13 - 4 24
2. Университатя Крайова 21 5 6 10 19 - 27 21
3. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 11 5 4 2 9 - 8 19
5. Арджеш 11 5 2 4 11 - 8 17
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 16 - 15 16
7. Волунтари 11 4 3 4 10 - 12 15
8. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
11. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
12. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
13. Миовени 11 2 3 6 8 - 19 9
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест онлайн


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