Второй тайм

95' Mihai Popa из команды Волунтари сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Флоря Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Волунтари выполняет удар от ворот.

93' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Мелеке Ульрих получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Волунтари выполняет удар от ворот.

88' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

86' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Рефери не любит споров - именно за это Кэпушэ Тибериу сейчас получил желтую

83' Якоб Паул получил желтую карточку от судьи

83' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

82' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

82' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

81' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

80' Мелеке Ульрих из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

79' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

75' Рикардинью XI из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

74' Попадюк Дору пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

74' Немец Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Mihai Popa из команды Волунтари сделал отличный сейв!

74' Должен был быть гол! Попа Даньел имел отличный шанс, но Mihai Popa не дал голу состоятся!

73' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

71' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

70' Тамаш Габриэль получил желтую карточку от судьи

70' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Дулка Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Дулка Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

64' Cristian Costin из команды Волунтари делает неудачный навес.

64' Cristian Costin из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...

63' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Дроппа Лукаш не смог попасть в створ ударом издали

62' Игрок Немец Адам из команды Волунтари неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

62' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Cristian Costin из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

59' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Тактическая замена. Корбу Лауренциу уходит с поля и его заменяет Richard Sila

58' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Кэпушэ Тибериу получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Кэпушэ Тибериу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Чоботарю Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Чоботарю Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Попа Даньел наказан за толчок Cristian Costin

52' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Корбу Лауренциу получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Корбу Лауренциу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Волунтари выполняет удар от ворот.

49' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

48' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

47' Флоря Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Мелеке Ульрих наказан за толчок Adrian Ionita

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота