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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
0:0
Конец матча

Стадион:
Волунтари
0'
15' Желтая карточка
Дроппа Лукаш
70' Желтая карточка
Тамаш Габриэль
83' Желтая карточка
Якоб Паул
83' Желтая карточка
Кэпушэ Тибериу
90' Желтая карточка
Мелеке Ульрих
90'+5
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
22
Пициан
Андрей
5
Daniel
Celea
88
Ионицэ
Адриан
59
Попадюк
Дору
6
Якоб
Паул
8
Дулка
Марко
7
Корбу
Лауренциу
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
71
Попа
Михай
13
Чоботарю
Денис
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
23
Влад
Александру
3
Мелеке
Ульрих
66
Дроппа
Лукаш
98
Костин
Кристиан
8
Георге
Ион
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
Киндия Тырговиште
Волунтари

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Волунтари

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
LIQ
1:0
LIQ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 4 0.18
Попадюк Дору 3 0.14
Негуц Кристиан 3 0.14
Флоря Даниэль 2 0.09
Керкез Кристиан 1 0.05
Кэпушэ Тибериу 0 0
Дулка Марко 0 0
Сербан Марьян 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 6 0.27
Георге Ион 5 0.23
Немец Адам 4 0.18
Костин Кристиан 4 0.18
Лопеш Марселу 1 0.05
Фюлёп Лоран 1 0.05
Армаш Игорь 1 0.05
Бричаг Марьюс 1 0.05
Рикардинью XI 1 0.05
Тамаш Габриэль 1 0.05
Дроппа Лукаш 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 6 1
Дулка Марко 6 0
Кэпушэ Тибериу 4 1
Корбу Лауренциу 4 1
Флоря Даниэль 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Попадюк Дору 4 0
Daniel Celea 4 0
Коцич Милан 2 1
Попа Даньел 3 0
Кабуз Каталин 3 0
Сербан Марьян 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Мартак Мариус 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 8 0
Дроппа Лукаш 7 0
Лопеш Марселу 6 0
Немец Адам 5 0
Рикардинью XI 5 0
Аким Космин 3 1
Армаш Игорь 4 0
Раца Вадим 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Костин Кристиан 1 1
Влад Александру 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Георге Ион 2 0
Илие Александру 2 0
Мелеке Ульрих 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Попа Михай 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
4
33%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
5
42%
4
33%
76-90

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
40%
5
33%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

13
25
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
13 Не забивали 8
1
8%
1
4%
1-15
2
15%
4
16%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
4
31%
5
20%
46-60
1
8%
5
20%
61-75
4
31%
8
32%
76-90

Пропущено

17
20
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
5
29%
29%
5
25%
46-60
3
18%
5
25%
61-75
5
29%
29%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0
Волунтари
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2
FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 21 19 0 2 32 - 8 57
2. Университатя Крайова 41 13 12 16 49 - 44 51
3. ФКСБ 21 14 5 2 38 - 17 47
4. Волунтари 22 11 5 6 25 - 20 38
5. Ботошани 21 8 10 3 21 - 19 34
6. Вииторул Констанца 21 9 5 7 23 - 13 32
7. Рапид Бухарест 21 8 8 5 26 - 21 32
8. Арджеш 22 9 4 9 21 - 19 31
9. УТА Арад 21 6 9 6 17 - 15 27
10. Сепси 21 5 11 5 21 - 18 26
11. Киндия Тырговиште 22 5 8 9 13 - 17 23
12. Миовени 21 5 6 10 13 - 27 21
13. Газ-Метан Медиаш 21 5 5 11 17 - 25 20
14. Динамо Бухарест 22 3 3 16 16 - 45 12
15. Академика Клинчени 21 2 5 14 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 11 0 0 19 - 4 33
2. Университатя Крайова 21 9 6 6 30 - 19 33
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 10 - 7 16
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
9. Сепси 11 3 5 3 12 - 10 14
10. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
11. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
12. Динамо Бухарест 11 3 3 5 11 - 16 12
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
14. Киндия Тырговиште 11 2 4 5 8 - 12 10
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 8 0 2 13 - 4 24
2. Университатя Крайова 21 5 6 10 19 - 27 21
3. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 11 5 4 2 9 - 8 19
5. Арджеш 11 5 2 4 11 - 8 17
6. Рапид Бухарест 10 4 4 2 16 - 14 16
7. Волунтари 11 4 3 4 10 - 12 15
8. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
11. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
12. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
13. Миовени 11 2 3 6 8 - 19 9
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 0:0 Волунтари онлайн


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