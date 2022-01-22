Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Илие Оана
15' Желтая карточкаДроппа Лукаш
70' Желтая карточкаТамаш Габриэль
83' Желтая карточкаЯкоб Паул
83' Желтая карточкаКэпушэ Тибериу
90' Желтая карточкаМелеке Ульрих
Ход матча
15'
70'
83'
83'
90'
Владение мячом
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
71
Попа
Михай
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сила РишарНападающий
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Волунтари
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|4
|0.18
|Попадюк Дору
|3
|0.14
|Негуц Кристиан
|3
|0.14
|Флоря Даниэль
|2
|0.09
|Керкез Кристиан
|1
|0.05
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|6
|0.27
|Георге Ион
|5
|0.23
|Немец Адам
|4
|0.18
|Костин Кристиан
|4
|0.18
|Лопеш Марселу
|1
|0.05
|Фюлёп Лоран
|1
|0.05
|Армаш Игорь
|1
|0.05
|Бричаг Марьюс
|1
|0.05
|Рикардинью XI
|1
|0.05
|Тамаш Габриэль
|1
|0.05
|Дроппа Лукаш
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|6
|1
|Дулка Марко
|6
|0
|Кэпушэ Тибериу
|4
|1
|Корбу Лауренциу
|4
|1
|Флоря Даниэль
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Попадюк Дору
|4
|0
|Daniel Celea
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Попа Даньел
|3
|0
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Мартак Мариус
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|8
|0
|Дроппа Лукаш
|7
|0
|Лопеш Марселу
|6
|0
|Немец Адам
|5
|0
|Рикардинью XI
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Армаш Игорь
|4
|0
|Раца Вадим
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Влад Александру
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Георге Ион
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Мелеке Ульрих
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
4
33%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
5
42%
4
33%
76-90
Забито
5
15
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
40%
5
33%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
13
25
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
13 Не забивали 8
1
8%
1
4%
1-15
2
15%
4
16%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
4
31%
5
20%
46-60
1
8%
5
20%
61-75
4
31%
8
32%
76-90
Пропущено
17
20
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
5
29%
29%
5
25%
46-60
3
18%
5
25%
61-75
5
29%
29%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0
Волунтари
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2
FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|21
|19
|0
|2
|32 - 8
|57
|2.
|Университатя Крайова
|41
|13
|12
|16
|49 - 44
|51
|3.
|ФКСБ
|21
|14
|5
|2
|38 - 17
|47
|4.
|Волунтари
|22
|11
|5
|6
|25 - 20
|38
|5.
|Ботошани
|21
|8
|10
|3
|21 - 19
|34
|6.
|Вииторул Констанца
|21
|9
|5
|7
|23 - 13
|32
|7.
|Рапид Бухарест
|21
|8
|8
|5
|26 - 21
|32
|8.
|Арджеш
|22
|9
|4
|9
|21 - 19
|31
|9.
|УТА Арад
|21
|6
|9
|6
|17 - 15
|27
|10.
|Сепси
|21
|5
|11
|5
|21 - 18
|26
|11.
|Киндия Тырговиште
|22
|5
|8
|9
|13 - 17
|23
|12.
|Миовени
|21
|5
|6
|10
|13 - 27
|21
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|21
|5
|5
|11
|17 - 25
|20
|14.
|Динамо Бухарест
|22
|3
|3
|16
|16 - 45
|12
|15.
|Академика Клинчени
|21
|2
|5
|14
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|11
|0
|0
|19 - 4
|33
|2.
|Университатя Крайова
|21
|9
|6
|6
|30 - 19
|33
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Волунтари
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|7
|1
|2
|16 - 4
|22
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|10 - 7
|16
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Арджеш
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Сепси
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|10.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|11.
|Миовени
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|12.
|Динамо Бухарест
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|8
|0
|2
|13 - 4
|24
|2.
|Университатя Крайова
|21
|5
|6
|10
|19 - 27
|21
|3.
|Ботошани
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|4.
|ФКСБ
|11
|5
|4
|2
|9 - 8
|19
|5.
|Арджеш
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|7.
|Волунтари
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|8.
|УТА Арад
|11
|3
|5
|3
|10 - 8
|14
|9.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|5 - 5
|13
|10.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|11.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|13.
|Миовени
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0