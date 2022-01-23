4 минуты добавлены к основному времени первого тайма. Были у нас остановки, замена, врачи несколько раз появлялись на поле, так что ещё посмотрим футбол!

Бензема из-под защитника опасно пробил по воротам "Эльче", здорово сложился Бадия и мяч в руки поймал! Надёжно сегодня голкипер действует!

Кроос как здорово пробил со штрафного! Великолепно перебросил немецкий полузащитник стенку, отправил мяч в самую девятку, но в эффектном броски Бадия переправил его на угловой!

Каземиро после розыгрыша углового смог нанести удар по воротам соперника головой, но получилось не очень сильно, в итоге Бадия смог мяч поймать.

На этом программа первого тайма исчерпана. "Реала" много атакует, создаёт моменты, но "Эльче" в концовке тайма осмелел, провёл контратаку, которая завершилась взятием ворот. И было бы всё по-другому, но Бензема умудрился не забить пенальти, не попав в створ. Есть, о чём подумать Анчелотти. Отдыхаем!

45' Кстати, повтор показал, что Бадия кончиками пальцев до мяча дотянулся, но арбитр это не увидел, в итоге угловой не поставил в пользу "Реала".

44' И вновь опасная атака "Реала"! Бензема выдал отличный пас на ход Менди, который между защитниками ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол! Рядом со штангой мяч прокатился!

43' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Лукас Бое! 0:1!

Доигрался "Реал"! Фидель с левого фланга навесил в центр штрафной площади, Бое вынырнул из-за спин защитников и в падении головой переправил мяч в створ!

41' Надо сказать, заметно осмелели игроки "Эльче", неплохо держится мяч у гостей, а сейчас они перебрались на половину поля "Реала".

39' Угловой заработали гости. Гумбау от левого флажка навесил аж к линии штрафной, откуда последовала скидка, но Куртуа уверенно на выходе сыграл и забрал мяч в руки.

38' Игра возобновилась, привели в порядок игрока "Эльче". Не так много времени до конца первого тайма. Никак не могут хозяева забить, и по идее, будут начинать нервничать.

36' Пере Милья смело пошёл в отбор, в итоге лишь получил повреждение, потому как споткнулся об ногу Винисиуса. Врачи на поле.

35' Угловой у ворот "Эльче". Пошла подача с левого фланга на ближнюю штангу, Каземиро там тараном пошёл на мяч, дотянуться смог, но пробить толком не получилось.

34' Лукас Васкес с правого фланга пытался сделать навес, но мяч по интересной траектории полетел над вратарской, зацепив в итоге дальнюю штангу. Курьёзный гол бы получился.

33' Бензема не забил пенальти!

Хотел капитан "Реала" мощным ударом отправить мяч в правую от себя девятку, и ведь Бадия прыгнул в противоположную сторону, но француз запустил мяч над перекладиной!

32' Винисиус ворвался в штрафную площадь, ушёл от Диего Гонсалеса, а вот Паласиос за ногу зацепил форварда "Реала".

32' ПЕНАЛЬТИ в ворота "Эльче"!

30' Азар неплохо пробежал мимо мяча, пропустив его на Каземиро, и бразилец вновь неплохо приложился с подступов к штрафной площади. Бадия смог отбить, хотя было непросто!

28' Винисиус по центру тащил мяч к штрафной площади и попытался выдать пас вперёд на ход Бензема. Отлично сыграл на перехвате Мохика.

27' Прошла передача в штрафную площадь "Эльче", Бензема принял мяч и пробил из борьбы с защитником! Среагировал Бадия, смог мяч отбить! Диего Гонсалес мешал как мог.

26' Штрафной заработали игроки "Реала", Кроос справа навесил к линии вратарской, уверенно вышел из ворот Бадия и кулаком мяч вынес.

25' Менди рванул по левому флангу вперёд, опасно прострелил на Бензема, который попытался сходу пяткой пробить, но по мячу не попал. А ведь хороший момент мог получиться!

24' Итак, вынужденная замена в составе "Эльче". Тете Моренте покинул пределы поля лишь на носилках, а вместо него дальше будет играть Фидель Чавес.

23' Да, в момент падения Каземиро зацепил за ногу полузащитника "Эльче", которому вообще замена потребуется. То ли ногу подвернул, то ли мышцу дёрнул. В любом случае, ситуация неприятная.

22' Моренте оказался на газоне после неприятного стыка с Каземиро, и помощь врачей понадобилась игроку "Эльче". Что интересно, сам Тете правила и нарушил, в итоге пострадал.

20' Азар не смог вырваться на ударную позицию в чужой штрафной площади, но удалось "Реалу" мяч сохранить, и Каземиро пробил с подступов к штрафной. Случился рикошет, но успел переместиться Бадия и мяч в руки поймал.

19' Угловой теперь уже Лукас Васкес заработал. Кроос навесил от правого флажка на дальнюю штангу, второй этаж остался за гостями. Мяч выбит.

18' Угловой у ворот "Реала" ещё один, Гумбау слева навесил в центр штрафной площади, уверенно сыграл на втором этаже Милитао. Мяч выбит.

15' Угловой опасным не получился у "Эльче", пошла подача справа на ближнюю штангу, тут уверенно забирает мяч в руки Куртуа.

15' Пошли в атаку игроки "Эльче", пошла подача от Бое слева на дальнюю штангу на Моренте, но успел на опережение сыграть Менди, головой выбил мяч на угловой!

13' Винисиус слева забрался в штрафную, но на защитников не попёр, отыграл на Азара, который сразу в касание покатил на Крооса, который пробил из-за пределов штрафной площади. В створ попасть не удалось немецкому полузащитнику.

11' Есть момент! Бензема слева здорово отыграл в штрафную на Винисиуса, который улизнул от защитника, выскочил на ворота, но переиграть Бадию ударом в ближний угол не смог! Отлично сыграл вратарь "Эльче"!

10' Заброс в штрафную площадь гостей, отбивается "Эльче". Аут удалось заработать игрокам "Реала".

8' На классе планирует "Реал" раскатать соперника, судя по всему. Контролируют мяч игроки хозяев, не сильно торопясь атаковать.

6' Кроос из глубины поля классный заброс в штрафную исполнил на Лукаса Васкеса, который уже был готов вырываться один на один, но немного неточно получилось, мяч прилетел в руки Бадии.

5' Лукас Бое с дальней дистанции пробивал по воротам "Реала", но попал в своего же игрока. Это Лукас Перес оказался на пути следования мяча. Принёс прессинг этот момент гостям.

4' Пока нет ударов по воротам у нас, футболисты "Реала" мяч контролируют, гости робко прессингуют.

2' "Реал" завладел мячом на первых минутах встречи, Винисиус попытался на левом фланге переиграть оппонента, но Моренте стоял стеной. Аут в пользу хозяев.