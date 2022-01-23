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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
0:1
Перерыв

Стадион:
Эльче
0'
0:0
33' Не забитый пенальти
Бензема Карим
0:1
42' Гол
Бое Лукас

Ход матча

24'
 
Фидель Чавес
Моренте Тете
33'
Бензема Карим
0:0
42'
0:1
Бое Лукас
(Фидель Чавес)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 150
Реал Мадрид 96% (144)
X 3.3% (5)
Эльче 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Эльче
1.79
8.68
4.81
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
7
Азар
Эден
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
5
Верду
Гонсало
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
8
Гутьеррес
Хосе
2
Гумбау
Херард
10
Милья
Пере
12
Лукас
Перес
9
Бое
Лукас
Реал Мадрид
4-3-3
Эльче
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Эльче

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КК
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:2
П
5:1
П
3:0
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 17 (2) 0.77
Винисиус Жуниор 12 0.55
Асенсио Марко 5 0.23
Начо Фернандес 2 0.09
Кроос Тони 1 0.05
Алаба Давид 1 0.05
Йович Лука 1 0.05
Менди Ферлан 1 0.05
Бэйл Гарет 1 0.05
Иско Аларкон 1 0.05
Карвахаль Даниэль 1 0.05
Васкес Лукас 1 0.05
Камавинга Эдуардо 1 0.05
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 7 0.32
Милья Пере 4 0.18
Моренте Тете 2 0.09
Фидель Чавес 2 (1) 0.09
Бенедетто Дарио 2 0.09
Лукас Перес 2 0.09
Мохика Хоан 1 0.05
Фернандес Хосан 1 0.05
Роко Энсо 1 0.05
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 7 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Винисиус Жуниор 4 0
Начо Фернандес 3 0
Менди Ферлан 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Милитао Эдер 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Алаба Давид 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 8 0
Роко Энсо 6 0
Фидель Чавес 5 0
Диего Гонсалес VII 3 1
Маскарель Омар 4 0
Гумбау Херард 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Родригес Франсиско 2 1
Касилья Кико 3 0
Мохика Хоан 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Барраган Антонио 2 0
Марконе Иван 2 0
Бигас Педро 2 0
Бое Лукас 2 0
Пасторе Хавьер 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Фернандес Хосан 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
9%
3
27%
1-15
4
18%
2
18%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
2
9%
6
55%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

6
18
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
2
33%
2
11%
1-15
1
17%
4
22%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90

Забито

23
10
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
3
13%
2
20%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
1
4%
1
10%
31-45
5
22%
1
10%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
6
26%
4
40%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Забито

45
21
17 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
5
11%
5
24%
1-15
7
16%
3
14%
16-30
5
11%
1
5%
31-45
10
22%
1
5%
46-60
7
16%
7
33%
61-75
11
24%
4
19%
76-90

Пропущено

18
28
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
22%
3
11%
1-15
2
11%
7
25%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
3
17%
5
18%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
5
28%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1
Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Эльче
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2
Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:1 Заявка 22 15 4 3 45 - 19 49
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
9. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
10. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
11. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
12. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче 1:0 Заявка 22 6 7 9 22 - 28 25
15. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
16. Хетафе Заявка 21 5 6 10 17 - 23 21
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
19. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид 0:1 Заявка 11 7 3 1 22 - 7 24
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
9. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче 1:0 Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:1 Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
5. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
6. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
7. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
8. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Эльче 1:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 18 11
13. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    На этом программа первого тайма исчерпана. "Реала" много атакует, создаёт моменты, но "Эльче" в концовке тайма осмелел, провёл контратаку, которая завершилась взятием ворот. И было бы всё по-другому, но Бензема умудрился не забить пенальти, не попав в створ. Есть, о чём подумать Анчелотти. Отдыхаем!
  • Угловой
    45'
    Каземиро после розыгрыша углового смог нанести удар по воротам соперника головой, но получилось не очень сильно, в итоге Бадия смог мяч поймать.
  • Опасный момент
    45'
    Кроос как здорово пробил со штрафного! Великолепно перебросил немецкий полузащитник стенку, отправил мяч в самую девятку, но в эффектном броски Бадия переправил его на угловой!
  • Опасный момент
    45'
    Бензема из-под защитника опасно пробил по воротам "Эльче", здорово сложился Бадия и мяч в руки поймал! Надёжно сегодня голкипер действует!
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавлены к основному времени первого тайма. Были у нас остановки, замена, врачи несколько раз появлялись на поле, так что ещё посмотрим футбол!
  • 45'
    Кстати, повтор показал, что Бадия кончиками пальцев до мяча дотянулся, но арбитр это не увидел, в итоге угловой не поставил в пользу "Реала".
  • Опасный момент
    44'
    И вновь опасная атака "Реала"! Бензема выдал отличный пас на ход Менди, который между защитниками ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол! Рядом со штангой мяч прокатился!
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Лукас Бое! 0:1!
    Доигрался "Реал"! Фидель с левого фланга     навесил в центр штрафной площади, Бое вынырнул из-за спин защитников и в падении головой переправил мяч в створ!
  • 41'
    Надо сказать, заметно осмелели игроки "Эльче", неплохо держится мяч у гостей, а сейчас они перебрались на половину поля "Реала".
  • Угловой
    39'
    Угловой заработали гости. Гумбау от левого флажка навесил аж к линии штрафной, откуда последовала скидка, но Куртуа уверенно на выходе сыграл и забрал мяч в руки.
  • 38'
    Игра возобновилась, привели в порядок игрока "Эльче". Не так много времени до конца первого тайма. Никак не могут хозяева забить, и по идее, будут начинать нервничать.
  • Травма, повреждение
    36'
    Пере Милья смело пошёл в отбор, в итоге лишь получил повреждение, потому как споткнулся об ногу Винисиуса. Врачи на поле.
  • Угловой
    35'
    Угловой у ворот "Эльче". Пошла подача с левого фланга на ближнюю штангу, Каземиро там тараном пошёл на мяч, дотянуться смог, но пробить толком не получилось.
  • 34'
    Лукас Васкес с правого фланга пытался сделать навес, но мяч по интересной траектории полетел над вратарской, зацепив в итоге дальнюю штангу. Курьёзный гол бы получился.
  • Не забитый пенальти
    33'
    Бензема не забил пенальти!
    Хотел капитан "Реала" мощным ударом отправить мяч в правую от себя девятку, и ведь Бадия прыгнул в противоположную сторону, но француз запустил мяч над перекладиной!
  • Фол, нарушение
    32'
    Винисиус ворвался в штрафную площадь, ушёл от Диего Гонсалеса, а вот Паласиос за ногу зацепил форварда "Реала".
  • Пенальти!
    32'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота "Эльче"!
  • Опасный момент
    30'
    Азар неплохо пробежал мимо мяча, пропустив его на Каземиро, и бразилец вновь неплохо приложился с подступов к штрафной площади. Бадия смог отбить, хотя было непросто!
  • 28'
    Винисиус по центру тащил мяч к штрафной площади и попытался выдать пас вперёд на ход Бензема. Отлично сыграл на перехвате Мохика.
  • Опасный момент
    27'
    Прошла передача в штрафную площадь "Эльче", Бензема принял мяч и пробил из борьбы с защитником! Среагировал Бадия, смог мяч отбить! Диего Гонсалес мешал как мог.
  • 26'
    Штрафной заработали игроки "Реала", Кроос справа навесил к линии вратарской, уверенно вышел из ворот Бадия и кулаком мяч вынес.
  • 25'
    Менди рванул по левому флангу вперёд, опасно прострелил на Бензема, который попытался сходу пяткой пробить, но по мячу не попал. А ведь хороший момент мог получиться!
  • Замена
    24'
    Итак, вынужденная замена в составе "Эльче". Тете Моренте покинул пределы поля лишь на носилках, а вместо него дальше будет играть Фидель Чавес.
  • 23'
    Да, в момент падения Каземиро зацепил за ногу полузащитника "Эльче", которому вообще замена потребуется. То ли ногу подвернул, то ли мышцу дёрнул. В любом случае, ситуация неприятная.
  • Травма, повреждение
    22'
    Моренте оказался на газоне после неприятного стыка с Каземиро, и помощь врачей понадобилась игроку "Эльче". Что интересно, сам Тете правила и нарушил, в итоге пострадал.
  • 20'
    Азар не смог вырваться на ударную позицию в чужой штрафной площади, но удалось "Реалу" мяч сохранить, и Каземиро пробил с подступов к штрафной. Случился рикошет, но успел переместиться Бадия и мяч в руки поймал.
  • Угловой
    19'
    Угловой теперь уже Лукас Васкес заработал. Кроос навесил от правого флажка на дальнюю штангу, второй этаж остался за гостями. Мяч выбит.
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот "Реала" ещё один, Гумбау слева навесил в центр штрафной площади, уверенно сыграл на втором этаже Милитао. Мяч выбит.
  • Угловой
    15'
    Угловой опасным не получился у "Эльче", пошла подача справа на ближнюю штангу, тут уверенно забирает мяч в руки Куртуа.
  • 15'
    Пошли в атаку игроки "Эльче", пошла подача от Бое слева на дальнюю штангу на Моренте, но успел на опережение сыграть Менди, головой выбил мяч на угловой!
  • 13'
    Винисиус слева забрался в штрафную, но на защитников не попёр, отыграл на Азара, который сразу в касание покатил на Крооса, который пробил из-за пределов штрафной площади. В створ попасть не удалось немецкому полузащитнику.
  • Опасный момент
    11'
    Есть момент! Бензема слева здорово отыграл в штрафную на Винисиуса, который улизнул от защитника, выскочил на ворота, но переиграть Бадию ударом в ближний угол не смог! Отлично сыграл вратарь "Эльче"!
  • 10'
    Заброс в штрафную площадь гостей, отбивается "Эльче". Аут удалось заработать игрокам "Реала".
  • 8'
    На классе планирует "Реал" раскатать соперника, судя по всему. Контролируют мяч игроки хозяев, не сильно торопясь атаковать.
  • 6'
    Кроос из глубины поля классный заброс в штрафную исполнил на Лукаса Васкеса, который уже был готов вырываться один на один, но немного неточно получилось, мяч прилетел в руки Бадии.
  • 5'
    Лукас Бое с дальней дистанции пробивал по воротам "Реала", но попал в своего же игрока. Это Лукас Перес оказался на пути следования мяча. Принёс прессинг этот момент гостям.
  • 4'
    Пока нет ударов по воротам у нас, футболисты "Реала" мяч контролируют, гости робко прессингуют.
  • 2'
    "Реал" завладел мячом на первых минутах встречи, Винисиус попытался на левом фланге переиграть оппонента, но Моренте стоял стеной. Аут в пользу хозяев.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Эльче" сегодня будет играть в чёрной форме, а игроки "Реала" действуют в традиционной белой.
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Где смотреть матч Реал Мадрид 0:1 Эльче онлайн


Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:1 Эльче

Исход игры
Реал Мадрид
96% (144)
Ничья
3.3% (5)
Эльче
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.04% (55)
Меньше
58.96% (79)
Обе команды забьют
Да
21.64% (29)
Нет
78.36% (105)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
46.7% (70)
3:0 Реал Мадрид
16.7% (25)
2:1 Реал Мадрид
9.3% (14)
3:1 Реал Мадрид
6.7% (10)
1:0 Реал Мадрид
4.7% (7)
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Реал Мадрид
Эльче

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