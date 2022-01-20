Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
История личных встреч
Реал Мадрид
Эльче
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|17 (2)
|0.81
|Винисиус Жуниор
|12
|0.57
|Асенсио Марко
|5
|0.24
|Начо Фернандес
|2
|0.1
|Кроос Тони
|1
|0.05
|Алаба Давид
|1
|0.05
|Йович Лука
|1
|0.05
|Менди Ферлан
|1
|0.05
|Бэйл Гарет
|1
|0.05
|Иско Аларкон
|1
|0.05
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.05
|Васкес Лукас
|1
|0.05
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.05
|Модрич Лука
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Милитао Эдер
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|6
|0.29
|Милья Пере
|4
|0.19
|Моренте Тете
|2
|0.1
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.1
|Бенедетто Дарио
|2
|0.1
|Лукас Перес
|2
|0.1
|Мохика Хоан
|1
|0.05
|Фернандес Хосан
|1
|0.05
|Роко Энсо
|1
|0.05
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|7
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|8
|0
|Роко Энсо
|6
|0
|Фидель Чавес
|5
|0
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Маскарель Омар
|4
|0
|Гумбау Херард
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Мохика Хоан
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Пасторе Хавьер
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
11
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
9%
3
27%
1-15
4
18%
2
18%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
2
9%
6
55%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Пропущено
6
18
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
2
33%
2
11%
1-15
1
17%
4
22%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90
Забито
23
10
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
3
13%
2
20%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
1
4%
1
10%
31-45
5
22%
1
10%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
6
26%
4
40%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Забито
45
21
17 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
5
11%
5
24%
1-15
7
16%
3
14%
16-30
5
11%
1
5%
31-45
10
22%
1
5%
46-60
7
16%
7
33%
61-75
11
24%
4
19%
76-90
Пропущено
18
28
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
22%
3
11%
1-15
2
11%
7
25%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
3
17%
5
18%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
5
28%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1
Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Эльче
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2
Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|32 - 14
|45
|3.
|Бетис
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|37 - 24
|37
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Валенсия
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 33
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 23
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 26
|27
|12.
|Сельта
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|24 - 23
|26
|13.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 27
|25
|14.
|Гранада
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|26 - 31
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Хетафе
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|17 - 23
|21
|17.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|18.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 34
|17
|19.
|Кадис
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|17 - 36
|15
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 13
|21
|5.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|7.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эльче
Исход игры
Реал Мадрид
95.9% (47)
Ничья
4.1% (2)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
21.74% (10)
Нет
78.26% (36)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
44.9% (22)
3:0 Реал Мадрид
18.4% (9)
3:1 Реал Мадрид
8.2% (4)
2:1 Реал Мадрид
6.1% (3)
1:0 Реал Мадрид
4.1% (2)
4:0 Реал Мадрид
4.1% (2)
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