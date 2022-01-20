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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Эльче

История личных встреч

Реал Мадрид
Эльче

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КК
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:2
П
5:1
П
3:0
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 17 (2) 0.81
Винисиус Жуниор 12 0.57
Асенсио Марко 5 0.24
Начо Фернандес 2 0.1
Кроос Тони 1 0.05
Алаба Давид 1 0.05
Йович Лука 1 0.05
Менди Ферлан 1 0.05
Бэйл Гарет 1 0.05
Иско Аларкон 1 0.05
Карвахаль Даниэль 1 0.05
Васкес Лукас 1 0.05
Камавинга Эдуардо 1 0.05
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 6 0.29
Милья Пере 4 0.19
Моренте Тете 2 0.1
Фидель Чавес 2 (1) 0.1
Бенедетто Дарио 2 0.1
Лукас Перес 2 0.1
Мохика Хоан 1 0.05
Фернандес Хосан 1 0.05
Роко Энсо 1 0.05
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 7 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Винисиус Жуниор 4 0
Начо Фернандес 3 0
Менди Ферлан 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Милитао Эдер 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Алаба Давид 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 8 0
Роко Энсо 6 0
Фидель Чавес 5 0
Диего Гонсалес VII 3 1
Маскарель Омар 4 0
Гумбау Херард 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Родригес Франсиско 2 1
Касилья Кико 3 0
Мохика Хоан 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Барраган Антонио 2 0
Марконе Иван 2 0
Бигас Педро 2 0
Бое Лукас 2 0
Пасторе Хавьер 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Фернандес Хосан 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
9%
3
27%
1-15
4
18%
2
18%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
2
9%
6
55%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

6
18
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
2
33%
2
11%
1-15
1
17%
4
22%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90

Забито

23
10
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
3
13%
2
20%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
1
4%
1
10%
31-45
5
22%
1
10%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
6
26%
4
40%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Забито

45
21
17 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
5
11%
5
24%
1-15
7
16%
3
14%
16-30
5
11%
1
5%
31-45
10
22%
1
5%
46-60
7
16%
7
33%
61-75
11
24%
4
19%
76-90

Пропущено

18
28
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
22%
3
11%
1-15
2
11%
7
25%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
3
17%
5
18%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
5
28%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1
Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Эльче
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2
Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 21 13 6 2 32 - 14 45
3. Бетис Заявка 21 11 4 6 37 - 24 37
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Валенсия Заявка 21 7 8 6 33 - 33 29
9. Вильярреал Заявка 21 7 8 6 33 - 23 29
10. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
11. Эспаньол Заявка 21 7 6 8 25 - 26 27
12. Сельта Заявка 21 7 5 9 24 - 23 26
13. Осасуна Заявка 21 6 7 8 20 - 27 25
14. Гранада Заявка 21 5 9 7 26 - 31 24
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Хетафе Заявка 21 5 6 10 17 - 23 21
17. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
18. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
19. Кадис Заявка 21 2 9 10 17 - 36 15
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 11 6 3 2 26 - 13 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
7. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
8. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
9. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
14. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
15. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Эльче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Реал Мадрид 96% (48)
    X 4% (2)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Эльче
    1.20
    8.40
    29.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Эльче онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эльче

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.9% (47)
    Ничья
    4.1% (2)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    21.74% (10)
    Нет
    78.26% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    44.9% (22)
    3:0 Реал Мадрид
    18.4% (9)
    3:1 Реал Мадрид
    8.2% (4)
    2:1 Реал Мадрид
    6.1% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    4.1% (2)
    4:0 Реал Мадрид
    4.1% (2)
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    Эльче

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