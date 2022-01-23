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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Атлетик Б
0'
17' Желтая карточка
Уильямс Иньяки
0:1
30' Гол
Серрано Нико
49'

Ход матча

17'
 
Уильямс Иньяки
30'
0:1
Серрано Нико

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 137
Райо Вальекано 30.7% (42)
X 53.3% (73)
Атлетик Б 16.1% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Атлетик Б
8.43
3.87
3.25
Все Коэффициенты
1
Зидан
Люка
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
21
Сисс
Пате
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
3
Фалькао
Радамель
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
33
Серрано
Нико
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
Райо Вальекано
4-2-3-1
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Атлетик Б

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:3
П
1:0
П
2:1
П
0:3
П
2:1
П
2:2
П
1:2
П
2:3
П
1:1
КК
2:2
КК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.24
Фалькао Радамель 5 0.24
Трехо Оскар 3 (3) 0.14
Гвардиола Серхи 3 0.14
Нтекья Ранди 3 0.14
Паласон Иси 2 0.1
Комесанья Санти 1 0.05
Балью Иван 1 0.05
Катена Алехандро 1 0.05
Сисс Пате 1 0.05
Эрнандес Марио 1 0.05
Бебе Тьягу 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.23
Сансет Ойян 4 0.18
Гарсия Рауль 3 0.14
Муньяин Икер 2 (1) 0.09
Иньиго Мартинес 2 0.09
Де Маркос Оскар 1 0.05
Вивиан Даниэль 1 0.05
Серрано Нико 1 0.05
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 7 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Валентин Оскар 5 0
Паласон Иси 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Катена Алехандро 3 0
Сисс Пате 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 5 2
Гарсия Дани 5 0
Йерай Альварес 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Венседор Унай 3 0
Саррага Ойер 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Морсильо Хон 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Баленсиага Микель 1 0
Муньяин Икер 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
7
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
16%
0
0%
1-15
7
37%
2
29%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
3
16%
2
29%
61-75
3
16%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
13%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Пропущено

16
14
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
5
36%
1-15
5
31%
1
7%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Забито

27
18
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
4
15%
4
22%
1-15
7
26%
2
11%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
5
19%
5
28%
61-75
6
22%
3
17%
76-90

Пропущено

21
19
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
10%
6
32%
1-15
6
29%
1
5%
16-30
5
24%
6
32%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
3
14%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0
Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано 0:1 Заявка 21 9 4 8 27 - 22 31
9. Атлетик Б 1:0 Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
11. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
12. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
15. Эльче Заявка 22 5 8 9 23 - 30 23
16. Хетафе 0:0 Заявка 22 5 7 10 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
19. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано 0:1 Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
9. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе 0:0 Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
13. Атлетик Б 1:0 Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б 1:0 Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано 0:1 Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Хетафе 0:0 Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Офсайд
    49'
    Nico Serrano из команды Атлетик Б в офсайде
  • 49'
    Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Фалькао Радамель. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 48'
    Отличные скиллы показывает Фалькао Радамель, обводя своих соперников
  • 48'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Уильямс Иньяки не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    47'
    Игрок команды Атлетик Б совершает фол
  • 47'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 47'
    Как он промахнулся? Nico Serrano имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 47'
    Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
  • 46'
    Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Сисс Пате выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Райо Вальекано 30.7% (42)
X 53.3% (73)
Атлетик Б 16.1% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Атлетик Б
8.43
3.87
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Райо Вальекано 0:1 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:1 Атлетик Б

Исход игры
Райо Вальекано
30.7% (42)
Ничья
53.3% (73)
Атлетик Б
16.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
79.26% (107)
Нет
20.74% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.9% (67)
2:1 Райо Вальекано
15.3% (21)
1:0 Райо Вальекано
13.9% (19)
1:2 Атлетик Б
10.9% (15)
0:1 Атлетик Б
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Атлетик Б
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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Райо Вальекано
Атлетик Б

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