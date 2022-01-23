Как он промахнулся? Nico Serrano имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Атлетик Б имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Райо Вальекано пробьет пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

43' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Сисс Пате не смог попасть в створ ударом издали

43' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Зидан Люка взял и забрал мяч на выходе

42' Люка Зидан отбил мяч на угловой после удара Уильямс Иньяки из штрафной площади.

42' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Зидан Люка взял и забрал мяч на выходе

41' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Хорошую попытку сделал Фалькао Радамель . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Г О О О О Л - Nico Serrano левой ногой классно пробил с лета.

30' Плохо сыграл Сисс Пате - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

30' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...

29' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар головой игрока Райо Вальекано проходит мимо

27' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Nico Serrano наказан за толчок Балью Иван

26' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Уильямс Иньяки получил желтую карточку от судьи

16' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Беренгер Алекс не смог попасть в створ ударом издали

14' Отличные скиллы показывает Беренгер Алекс , обводя своих соперников

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Зидан Люка взял и забрал мяч на выходе

11' Балью Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

6' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

5' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

2' Зидан Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

1' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Фалькао Радамель не смог попасть в створ ударом издали

1' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.