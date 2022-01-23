Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Кампо де Вальекас
17' Желтая карточкаУильямс Иньяки
0:1
30' ГолСеррано Нико
60' Желтая карточкаСаррага Ойер
69' Желтая карточкаГарсия Дани
82' Желтая карточкаУнай Симон
86' Желтая карточкаЛекуе Иньиго
88' Желтая карточкаУильямс Нико
89' Желтая карточкаЛопес Унаи
Ход матча
17'
30'
0:1
60'
69'
82'
86'
88'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
11 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
9 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
15
Лекуе
Иньиго
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
33
Серрано
Нико
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
14 Касми ЯсинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
34 Артола ХуанПолузащитник
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Атлетик Б
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.24
|Фалькао Радамель
|5
|0.24
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.14
|Гвардиола Серхи
|3
|0.14
|Нтекья Ранди
|3
|0.14
|Паласон Иси
|2
|0.1
|Комесанья Санти
|1
|0.05
|Балью Иван
|1
|0.05
|Катена Алехандро
|1
|0.05
|Сисс Пате
|1
|0.05
|Эрнандес Марио
|1
|0.05
|Бебе Тьягу
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|5
|0.23
|Сансет Ойян
|4
|0.18
|Гарсия Рауль
|3
|0.14
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.09
|Иньиго Мартинес
|2
|0.09
|Де Маркос Оскар
|1
|0.05
|Вивиан Даниэль
|1
|0.05
|Серрано Нико
|1
|0.05
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|7
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Валентин Оскар
|5
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Савельич Эстебан
|3
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Катена Алехандро
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|5
|2
|Гарсия Дани
|6
|0
|Йерай Альварес
|4
|0
|Саррага Ойер
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Баленсиага Микель
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
16%
0
0%
1-15
7
37%
3
38%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
3
16%
1
13%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
13%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Пропущено
16
14
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
5
36%
1-15
5
31%
1
7%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Забито
27
19
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
4
15%
4
21%
1-15
7
26%
3
16%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
5
19%
5
26%
61-75
6
22%
3
16%
76-90
Пропущено
22
19
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
9%
6
32%
1-15
7
32%
1
5%
16-30
5
23%
6
32%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
3
14%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0
Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|47 - 20
|50
|2.
|Севилья
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|34 - 16
|46
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|36 - 26
|36
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|22 - 21
|34
|6.
|Барселона
|0:0 Заявка
|21
|8
|9
|4
|31 - 23
|33
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 22
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|21 - 17
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 36
|29
|11.
|Осасуна
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 27
|28
|12.
|Сельта
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 25
|27
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|14.
|Гранада
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|26 - 33
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 30
|23
|16.
|Хетафе
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 33
|20
|18.
|Алавес
|0:0 Заявка
|22
|4
|6
|12
|16 - 34
|18
|19.
|Кадис
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 36
|18
|20.
|Леванте
|Заявка
|21
|1
|8
|12
|21 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 8
|25
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|7.
|Барселона
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|16.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|9.
|Барселона
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 12
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 19
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:1 Атлетик Б
Исход игры
Райо Вальекано
30.7% (42)
Ничья
53.3% (73)
Атлетик Б
16.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
79.26% (107)
Нет
20.74% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.9% (67)
2:1 Райо Вальекано
15.3% (21)
1:0 Райо Вальекано
13.9% (19)
1:2 Атлетик Б
10.9% (15)
0:1 Атлетик Б
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Атлетик Б
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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