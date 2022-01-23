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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
0:1
Конец матча

Стадион:
Атлетик Б
0'
17' Желтая карточка
Уильямс Иньяки
0:1
30' Гол
Серрано Нико
60' Желтая карточка
Саррага Ойер
69' Желтая карточка
Гарсия Дани
82' Желтая карточка
Унай Симон
86' Желтая карточка
Лекуе Иньиго
88' Желтая карточка
Уильямс Нико
89' Желтая карточка
Лопес Унаи
90'+8

Ход матча

17'
 
Уильямс Иньяки
30'
0:1
Серрано Нико
60'
 
Саррага Ойер
62'
 
Весга Микель
Серрано Нико
69'
Гвардиола Серхи
Фалькао Радамель
 
69'
 
Гарсия Дани
75'
 
Уильямс Нико
Саррага Ойер
76'
Лопес Унаи
Трехо Оскар
 
76'
Нтекья Ранди
Сисс Пате
 
82'
 
Унай Симон
84'
 
Юри Берчиче
Гарсия Рауль
86'
 
Лекуе Иньиго
86'
Бебе Тьягу
Паласон Иси
 
88'
 
Уильямс Нико
89'
Лопес Унаи
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 137
Райо Вальекано 30.7% (42)
X 53.3% (73)
Атлетик Б 16.1% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Зидан
Люка
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
21
Сисс
Пате
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
3
Фалькао
Радамель
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
33
Серрано
Нико
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
Райо Вальекано
4-2-3-1
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Атлетик Б

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:3
П
1:0
П
2:1
П
0:3
П
2:1
П
2:2
П
1:2
П
2:3
П
1:1
КК
2:2
КК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.24
Фалькао Радамель 5 0.24
Трехо Оскар 3 (3) 0.14
Гвардиола Серхи 3 0.14
Нтекья Ранди 3 0.14
Паласон Иси 2 0.1
Комесанья Санти 1 0.05
Балью Иван 1 0.05
Катена Алехандро 1 0.05
Сисс Пате 1 0.05
Эрнандес Марио 1 0.05
Бебе Тьягу 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.23
Сансет Ойян 4 0.18
Гарсия Рауль 3 0.14
Муньяин Икер 2 (1) 0.09
Иньиго Мартинес 2 0.09
Де Маркос Оскар 1 0.05
Вивиан Даниэль 1 0.05
Серрано Нико 1 0.05
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 7 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Валентин Оскар 5 0
Паласон Иси 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Катена Алехандро 3 0
Сисс Пате 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 5 2
Гарсия Дани 6 0
Йерай Альварес 4 0
Саррага Ойер 4 0
Лекуе Иньиго 3 0
Беренгер Алекс 3 0
Венседор Унай 3 0
Уильямс Нико 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Морсильо Хон 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Баленсиага Микель 1 0
Муньяин Икер 1 0
Нуньес Унай 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
16%
0
0%
1-15
7
37%
3
38%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
3
16%
1
13%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
13%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Пропущено

16
14
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
5
36%
1-15
5
31%
1
7%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Забито

27
19
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
4
15%
4
21%
1-15
7
26%
3
16%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
5
19%
5
26%
61-75
6
22%
3
16%
76-90

Пропущено

22
19
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
9%
6
32%
1-15
7
32%
1
5%
16-30
5
23%
6
32%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
3
14%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0
Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
6. Барселона 0:0 Заявка 21 8 9 4 31 - 23 33
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 21 9 4 8 27 - 22 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
11. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
12. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
15. Эльче Заявка 22 5 8 9 23 - 30 23
16. Хетафе Заявка 22 5 7 10 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Алавес 0:0 Заявка 22 4 6 12 16 - 34 18
19. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона 0:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
9. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Алавес 0:0 Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
16. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона 0:0 Заявка 11 2 7 2 12 - 12 13
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Райо Вальекано 30.7% (42)
X 53.3% (73)
Атлетик Б 16.1% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Райо Вальекано 0:1 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:1 Атлетик Б

Исход игры
Райо Вальекано
30.7% (42)
Ничья
53.3% (73)
Атлетик Б
16.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
79.26% (107)
Нет
20.74% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.9% (67)
2:1 Райо Вальекано
15.3% (21)
1:0 Райо Вальекано
13.9% (19)
1:2 Атлетик Б
10.9% (15)
0:1 Атлетик Б
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Атлетик Б
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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