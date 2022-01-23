Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

96' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Матч возобновлен

95' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

95' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Уильямс Иньяки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Лопес Унаи получил желтую карточку от судьи

89' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Нико Уильямс получил желтую карточку от судьи

88' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

87' Гарсия Альваро III не смог попасть в створ ударом издали

87' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Лопес Унаи не смог попасть в створ ударом издали

87' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Лекуе Иньиго получил желтую карточку от судьи

85' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

85' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Юри Берчиче

84' Гвардиола Серхи не смог попасть в створ ударом издали

83' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Судье надоело, что Унай Симон тянет время и он наказал его горчичником

82' Гарсия Франсиско III не смог попасть в створ ударом издали

82' Вивиан Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Шанс! Рауль Гарсия из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо

78' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

78' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Паласон Иси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Тактическая замена. Саррага Ойер уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс

75' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Беренгер Алекс бьет со штрафного в створ, но Люка Зидан держит все под контролем

69' Гарсия Дани получает желтую карточку за толчок соперника.

67' Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Баленсиага Микель пробует нанести удар издали, но Люка Зидан держит все под контролем

63' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Савельич Эстебан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

62' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Тактическая замена. Nico Serrano уходит с поля и его заменяет Весга Микель

62' Ох, нехорошо это выглядит. Трехо Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Матч возобновлен

60' Трехо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Nico Serrano из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

59' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Вивиан Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Nico Serrano из команды Атлетик Б в офсайде

49' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Хорошую попытку сделал Фалькао Радамель . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Отличные скиллы показывает Фалькао Радамель , обводя своих соперников

48' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Уильямс Иньяки не смог попасть в створ ударом издали

47' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Как он промахнулся? Nico Serrano имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

46' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Сисс Пате выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.