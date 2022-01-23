Понс сделал пас направо на Хоселу, который прострелил в руки Тер Штегену.

Альба с Френки Де Йонгом не смогли продвинуться вперёд по левому флангу.

Понс справа убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил точно в Тер Штегена.

42' Абдессамад справа навесил точно в руки Пачеко.

40' Педри от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Бускетс головой пробил по воротам. Пачеко мяч поймал.

39' Джейсон у центрального круга ударил по ногам Пике.

38' Навес Джейсона слева со штрафного к воротам вынес Пике.

37' Риоха слева со штрафного пробил в стенку, где Абдессамад сыграл рукой. Теперь мяч установлен у угла штрафной площади.

36' Дест на фланге зацепил Понса.

35' Риоха на фланге вынудил Деста упустить мяч за боковую линию поля.

34' Хозяева пока не нанесли ни одного удара в сторону чужих ворот: 0-5.

33' Педри покатил мяч налево на Торреса, который с восемнадцати метров пробил выше ворот.

32' Следующая подача Педри последовала на Пике, которому плечом не удалось пробить прицельно.

31' Педри от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч упал на ногу Лежёну, который едва не отправил его в свои ворота.

30' Прострел Абдессамада справа в штрафную площадь заблокировал Хави Лопес.

28' Длинный заброс Хави Лопеса по левому флангу вперёд оказался безадресным.

27' Педри от углового флага навесил на Пике, который головой по высокой дуге пробил в правый угол. Пачеко успел сместиться к штанге и поймать мяч.

26' Постепенно игра начинает подолгу "застревать" у центрального круга. Выпады вперёд случаются реже.

24' Педри по центру сделал заброс на ход Торресу, но из штрафной площади выскочил Пачеко и выбил мяч ногами вперёд.

23' Лагуардия в чужой штрафной площади столкнулся головами с Альбой в верховой борьбе. Тер Штеген сразу выбил мяч в аут, но проблем со здоровьем у игроков не случилось.

22' Дест на фланге придержал руками Хави Лопеса.

20' Торрес на правом фланге не смог прокинуть мяч вперёд мимо Хави Лопеса.

19' Пас Абдессамада по левому флангу вперёд на ход Альбе перехватил Агиррегабириа.

18' Риоха на левом фланге забежал в офсайд.

17' "Барселона" постепенно наращивает преимущество по контролю мяча в центре поля. Впереди пока не так радужно у гостей.

16' Абдессамед в чужой штрафной площади попал по ноге Эскаланте.

15' Абдессамед на левом фланге впереди сыграл активно, но доставить мяч в штрафную площадь не смог.

14' Педри справа прострелил на Люка Де Йонга, который с лёта с четырнадцати метров пробил правее ворот.

13' Альба слева покатил мяч в штрафную площадь на Педри, который сыграл неаккуратно при приёме и упустил сферу за пределы поля.

12' Лежён у центрального круга сбил Люка Де Йонга.

11' Риоха слева навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили. Люку Де Йонгу быстро начать атаку каталонцев не удалось.

10' Хоселу на левом фланге оказался в офсайде.

9' Торрес справа забежал в офсайд.

8' "Барселона" больше владеет мячом и чаще оказывается на чужой половине поля. при этом угроз воротам никому создавать не удаётся.

6' Прострел Деста справа в штрафную площадь прервал Лежён.

5' Дест на фланге выбил мяч у Риохи.

4' Педри от углового флага навесил к ближней штанге, откуда от соперников мяч вернулся к подающему. Подача Педри справа ударом по воротам не завершилась.

3' Абдессамад на левом фланге получил пас от Альбы и не смог пройти Агиррегабириа.

2' "Алавес" играет в сине-белых футболках и чёрных трусах, "Барселона" - в жёлтой форме с красными диагональными полосами спереди.