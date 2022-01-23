Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Мендисорроса
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
23 Владение мячом, % 77
Владение мячом
27
Хави
Лопеc
25
Джейсон
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
18
Альба
Жорди
16
Педри
17
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
-
19 Мартин ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
16 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ютгла ФерранНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Алавес
Барселона
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
14 матчей
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|10 (5)
|0.45
|Лагуардия Виктор
|2
|0.09
|Риоха Луис
|1
|0.05
|Понс Пере
|1
|0.05
|Н'Диайе Лум
|1
|0.05
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|8 (3)
|0.38
|Де Йонг Люк
|3
|0.14
|Фати Ансу
|3
|0.14
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.1
|Роберто Серхи
|2
|0.1
|Гонсалес Нико
|2
|0.1
|Араухо Рональд
|2
|0.1
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.1
|Гави
|1
|0.05
|Де Йонг Френки
|1
|0.05
|Пике Херард
|1
|0.05
|Бускетс Серхио
|1
|0.05
|Агуэро Серхио
|1
|0.05
|Ютгла Ферран
|1
|0.05
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.05
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Алвес Даниэл
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|8
|1
|Лежён Флорьян
|6
|1
|Лагуардия Виктор
|4
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Н'Диайе Лум
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Эдгар Мендес
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|6
|1
|Пике Херард
|6
|0
|Бускетс Серхио
|5
|0
|Де Йонг Френки
|3
|1
|Гарсия Эрик
|3
|1
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Альба Жорди
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Гонсалес Нико
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Забито
7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 11
2
29%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
6
32%
76-90
Пропущено
22
11
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
4
18%
1
9%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
27%
4
36%
76-90
Забито
15
31
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
10 Не забивали 4
3
20%
6
19%
1-15
1
7%
5
16%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
3
20%
6
19%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
4
27%
8
26%
76-90
Пропущено
35
23
18 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
6
17%
3
13%
1-15
8
23%
3
13%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
9
26%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2
Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|47 - 20
|50
|2.
|Севилья
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|34 - 16
|46
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|36 - 26
|36
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|22 - 21
|34
|6.
|Барселона
|0:0 Заявка
|21
|8
|9
|4
|31 - 23
|33
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 22
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|21 - 17
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 36
|29
|11.
|Осасуна
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 27
|28
|12.
|Сельта
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 25
|27
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|14.
|Гранада
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|26 - 33
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 30
|23
|16.
|Хетафе
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 33
|20
|18.
|Алавес
|0:0 Заявка
|22
|4
|6
|12
|16 - 34
|18
|19.
|Кадис
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 36
|18
|20.
|Леванте
|Заявка
|21
|1
|8
|12
|21 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 8
|25
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|7.
|Барселона
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|16.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|9.
|Барселона
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 12
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 19
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Барселона
Исход игры
Алавес
2% (3)
Ничья
3.4% (5)
Барселона
94.6% (140)
Тотал 2.5
Больше
52.99% (71)
Меньше
47.01% (63)
Обе команды забьют
Да
52.99% (71)
Нет
47.01% (63)
Популярный счёт
1:2 Барселона
34.5% (51)
0:2 Барселона
20.9% (31)
0:1 Барселона
18.2% (27)
1:3 Барселона
8.1% (12)
1:1 Ничья
2% (3)
0:3 Барселона
2% (3)
1:4 Барселона
1.4% (2)
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