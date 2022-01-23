  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
0:0
Перерыв

Стадион:
Барселона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Прогнозы 148
Алавес 2% (3)
X 3.4% (5)
Барселона 94.6% (140)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Барселона
7.06
3.92
1.78
Все Коэффициенты
Новости
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
27
Хави
Лопеc
25
Джейсон
16
Эскаланте
Гонсало
8
Пина
Томас
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
3
Пике
Херард
4
Араухо
Рональд
18
Альба
Жорди
16
Педри
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
19
Торрес
Ферран
17
Де
Йонг
Люк
33
Абдессамад
Эззалзули
Алавес
4-5-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Алавес
Барселона

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

14 матчей

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:5
ЛЛ
4:1
П
0:2
П
3:0
П
2:1
П
0:2
КК
3:1
П
0:6
П
1:2
КК
3:1
КК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 10 (5) 0.45
Лагуардия Виктор 2 0.09
Риоха Луис 1 0.05
Понс Пере 1 0.05
Н'Диайе Лум 1 0.05
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.38
Де Йонг Люк 3 0.14
Фати Ансу 3 0.14
Брайтвайт Мартин 2 0.1
Роберто Серхи 2 0.1
Гонсалес Нико 2 0.1
Араухо Рональд 2 0.1
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.1
Гави 1 0.05
Де Йонг Френки 1 0.05
Пике Херард 1 0.05
Бускетс Серхио 1 0.05
Агуэро Серхио 1 0.05
Ютгла Ферран 1 0.05
Абдессамад Эззалзули 1 0.05
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Дембеле Усман 0 0
Алвес Даниэл 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 8 1
Лежён Флорьян 6 1
Лагуардия Виктор 4 0
Химо Наварро 4 0
Н'Диайе Лум 4 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Эдгар Мендес 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 6 1
Пике Херард 6 0
Бускетс Серхио 5 0
Де Йонг Френки 3 1
Гарсия Эрик 3 1
Абдессамад Эззалзули 4 0
Альба Жорди 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Депай Мемфис 2 0
Гонсалес Нико 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Забито

7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 11
2
29%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
6
32%
76-90

Пропущено

22
11
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
4
18%
1
9%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
27%
4
36%
76-90

Забито

15
31
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
10 Не забивали 4
3
20%
6
19%
1-15
1
7%
5
16%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
3
20%
6
19%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
4
27%
8
26%
76-90

Пропущено

35
23
18 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
6
17%
3
13%
1-15
8
23%
3
13%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
9
26%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2
Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
6. Барселона 0:0 Заявка 21 8 9 4 31 - 23 33
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 21 9 4 8 27 - 22 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
11. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
12. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
15. Эльче Заявка 22 5 8 9 23 - 30 23
16. Хетафе Заявка 22 5 7 10 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Алавес 0:0 Заявка 22 4 6 12 16 - 34 18
19. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона 0:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
9. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Алавес 0:0 Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
16. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона 0:0 Заявка 11 2 7 2 12 - 12 13
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Алавес" - "Барселона" - 0:0.
  • 45'
    Понс справа убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил точно в Тер Штегена.
  • 45'
    Альба с Френки Де Йонгом не смогли продвинуться вперёд по левому флангу.
  • 44'
    Понс сделал пас направо на Хоселу, который прострелил в руки Тер Штегену.
  • Фол, нарушение
    43'
    Эскаланте в центральном круге сбил Френки Де Йонга.
  • 42'
    Абдессамад справа навесил точно в руки Пачеко.
  • Угловой
    40'
    Педри от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Бускетс головой пробил по воротам. Пачеко мяч поймал.
  • Фол, нарушение
    39'
    Джейсон у центрального круга ударил по ногам Пике.
  • 38'
    Навес Джейсона слева со штрафного к воротам вынес Пике.
  • Фол, нарушение
    37'
    Риоха слева со штрафного пробил в стенку, где Абдессамад сыграл рукой. Теперь мяч установлен у угла штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    36'
    Дест на фланге зацепил Понса.
  • 35'
    Риоха на фланге вынудил Деста упустить мяч за боковую линию поля.
  • 34'
    Хозяева пока не нанесли ни одного удара в сторону чужих ворот: 0-5.
  • 33'
    Педри  покатил мяч налево на Торреса, который с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    32'
    Следующая подача Педри последовала на Пике, которому плечом не удалось пробить прицельно.
  • Угловой
    31'
    Педри  от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч упал на ногу Лежёну, который едва не отправил его в свои ворота.
  • 30'
    Прострел Абдессамада справа в штрафную площадь заблокировал Хави Лопес.
  • 28'
    Длинный заброс Хави Лопеса по левому флангу вперёд оказался безадресным.
  • Угловой
    27'
    Педри от углового флага навесил на Пике, который головой по высокой дуге пробил в правый угол. Пачеко успел сместиться к штанге и поймать мяч.
  • 26'
    Постепенно игра начинает подолгу "застревать" у центрального круга. Выпады вперёд случаются реже.
  • 24'
    Педри по центру сделал заброс на ход Торресу, но из штрафной площади выскочил Пачеко и выбил мяч ногами вперёд.
  • Травма, повреждение
    23'
    Лагуардия в чужой штрафной площади столкнулся головами с Альбой в верховой борьбе. Тер Штеген сразу выбил мяч в аут, но проблем со здоровьем у игроков не случилось.
  • Фол, нарушение
    22'
    Дест на фланге придержал руками Хави Лопеса.
  • 20'
    Торрес на правом фланге не смог прокинуть мяч вперёд мимо Хави Лопеса.
  • 19'
    Пас Абдессамада по левому флангу вперёд на ход Альбе перехватил Агиррегабириа.
  • Офсайд
    18'
    Риоха на левом фланге забежал в офсайд.
  • 17'
    "Барселона" постепенно наращивает преимущество по контролю мяча в центре поля. Впереди пока не так радужно у гостей.
  • Фол, нарушение
    16'
    Абдессамед в чужой штрафной площади попал по ноге Эскаланте.
  • 15'
    Абдессамед на левом фланге впереди сыграл активно, но доставить мяч в штрафную площадь не смог.
  • 14'
    Педри справа прострелил на Люка Де Йонга, который с лёта с четырнадцати метров пробил правее ворот.
  • 13'
    Альба слева покатил мяч в штрафную площадь на Педри, который сыграл неаккуратно при приёме и упустил сферу за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    12'
    Лежён у центрального круга сбил Люка Де Йонга.
  • 11'
    Риоха слева навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили. Люку Де Йонгу быстро начать атаку каталонцев не удалось.
  • Офсайд
    10'
    Хоселу на левом фланге оказался в офсайде.
  • Офсайд
    9'
    Торрес справа забежал в офсайд.
  • 8'
    "Барселона" больше владеет мячом и чаще оказывается на чужой половине поля. при этом угроз воротам никому создавать не удаётся.
  • 6'
    Прострел Деста справа в штрафную площадь прервал Лежён.
  • 5'
    Дест на фланге выбил мяч у Риохи.
  • Угловой
    4'
    Педри от углового флага навесил к ближней штанге, откуда от соперников мяч вернулся к подающему. Подача Педри справа ударом по воротам не завершилась.
  • 3'
    Абдессамад на левом фланге получил пас от  Альбы и не смог пройти Агиррегабириа.
  • 2'
    "Алавес" играет в сине-белых футболках и чёрных трусах, "Барселона" - в жёлтой форме с красными диагональными полосами спереди.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Мендисорросе"!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Алавес 0:0 Барселона онлайн


Прогнозы на матч Алавес 0:0 Барселона

Исход игры
Алавес
2% (3)
Ничья
3.4% (5)
Барселона
94.6% (140)
Тотал 2.5
Больше
52.99% (71)
Меньше
47.01% (63)
Обе команды забьют
Да
52.99% (71)
Нет
47.01% (63)
Популярный счёт
1:2 Барселона
34.5% (51)
0:2 Барселона
20.9% (31)
0:1 Барселона
18.2% (27)
1:3 Барселона
8.1% (12)
1:1 Ничья
2% (3)
0:3 Барселона
2% (3)
1:4 Барселона
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Алавес
Барселона

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 