Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Мендисорроса
История личных встреч
Алавес
Барселона
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
14 матчей
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|10 (5)
|0.48
|Лагуардия Виктор
|2
|0.1
|Риоха Луис
|1
|0.05
|Понс Пере
|1
|0.05
|Н'Диайе Лум
|1
|0.05
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|8 (3)
|0.4
|Де Йонг Люк
|3
|0.15
|Фати Ансу
|3
|0.15
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.1
|Роберто Серхи
|2
|0.1
|Гонсалес Нико
|2
|0.1
|Араухо Рональд
|2
|0.1
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.1
|Гави
|1
|0.05
|Де Йонг Френки
|1
|0.05
|Пике Херард
|1
|0.05
|Бускетс Серхио
|1
|0.05
|Агуэро Серхио
|1
|0.05
|Ютгла Ферран
|1
|0.05
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.05
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Алвес Даниэл
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|8
|1
|Лежён Флорьян
|6
|1
|Лагуардия Виктор
|4
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Н'Диайе Лум
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Эдгар Мендес
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|6
|1
|Пике Херард
|6
|0
|Бускетс Серхио
|5
|0
|Де Йонг Френки
|3
|1
|Гарсия Эрик
|3
|1
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Альба Жорди
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Гонсалес Нико
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Забито
7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 11
2
29%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
6
32%
76-90
Пропущено
22
11
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
4
18%
1
9%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
27%
4
36%
76-90
Забито
15
31
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
10 Не забивали 4
3
20%
6
19%
1-15
1
7%
5
16%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
3
20%
6
19%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
4
27%
8
26%
76-90
Пропущено
35
23
18 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
6
17%
3
13%
1-15
8
23%
3
13%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
9
26%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2
Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|32 - 14
|45
|3.
|Бетис
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|37 - 24
|37
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Валенсия
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 33
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 23
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 26
|27
|12.
|Сельта
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|24 - 23
|26
|13.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 27
|25
|14.
|Гранада
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|26 - 31
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Хетафе
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|17 - 23
|21
|17.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|18.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 34
|17
|19.
|Кадис
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|17 - 36
|15
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 13
|21
|5.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|7.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес - Барселона
Исход игры
Алавес
0% (0)
Ничья
4.5% (2)
Барселона
95.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
59.09% (26)
Нет
40.91% (18)
Популярный счёт
1:2 Барселона
43.2% (19)
0:2 Барселона
25% (11)
0:1 Барселона
15.9% (7)
1:3 Барселона
9.1% (4)
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