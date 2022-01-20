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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
 
Позже

Стадион:
Барселона
Прогнозы 44
Алавес 0% (0)
X 4.5% (2)
Барселона 95.5% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Барселона
6.40
4.40
1.58
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Алавес
Барселона

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

14 матчей

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:5
ЛЛ
4:1
П
0:2
П
3:0
П
2:1
П
0:2
КК
3:1
П
0:6
П
1:2
КК
3:1
КК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 10 (5) 0.48
Лагуардия Виктор 2 0.1
Риоха Луис 1 0.05
Понс Пере 1 0.05
Н'Диайе Лум 1 0.05
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.4
Де Йонг Люк 3 0.15
Фати Ансу 3 0.15
Брайтвайт Мартин 2 0.1
Роберто Серхи 2 0.1
Гонсалес Нико 2 0.1
Араухо Рональд 2 0.1
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.1
Гави 1 0.05
Де Йонг Френки 1 0.05
Пике Херард 1 0.05
Бускетс Серхио 1 0.05
Агуэро Серхио 1 0.05
Ютгла Ферран 1 0.05
Абдессамад Эззалзули 1 0.05
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Дембеле Усман 0 0
Алвес Даниэл 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 8 1
Лежён Флорьян 6 1
Лагуардия Виктор 4 0
Химо Наварро 4 0
Н'Диайе Лум 4 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Эдгар Мендес 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 6 1
Пике Херард 6 0
Бускетс Серхио 5 0
Де Йонг Френки 3 1
Гарсия Эрик 3 1
Абдессамад Эззалзули 4 0
Альба Жорди 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Депай Мемфис 2 0
Гонсалес Нико 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Забито

7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 11
2
29%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
6
32%
76-90

Пропущено

22
11
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
4
18%
1
9%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
27%
4
36%
76-90

Забито

15
31
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
10 Не забивали 4
3
20%
6
19%
1-15
1
7%
5
16%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
3
20%
6
19%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
4
27%
8
26%
76-90

Пропущено

35
23
18 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
6
17%
3
13%
1-15
8
23%
3
13%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
9
26%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2
Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 21 13 6 2 32 - 14 45
3. Бетис Заявка 21 11 4 6 37 - 24 37
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Валенсия Заявка 21 7 8 6 33 - 33 29
9. Вильярреал Заявка 21 7 8 6 33 - 23 29
10. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
11. Эспаньол Заявка 21 7 6 8 25 - 26 27
12. Сельта Заявка 21 7 5 9 24 - 23 26
13. Осасуна Заявка 21 6 7 8 20 - 27 25
14. Гранада Заявка 21 5 9 7 26 - 31 24
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Хетафе Заявка 21 5 6 10 17 - 23 21
17. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
18. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
19. Кадис Заявка 21 2 9 10 17 - 36 15
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 11 6 3 2 26 - 13 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
7. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
8. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
9. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
14. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
15. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 2 дня 14 часов 31 минуту.

    Главный судья: Jorge Figueroa

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Алавес 0% (0)
    X 4.5% (2)
    Барселона 95.5% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Барселона
    6.40
    4.40
    1.58
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Алавес - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Алавес - Барселона

    Исход игры
    Алавес
    0% (0)
    Ничья
    4.5% (2)
    Барселона
    95.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (26)
    Нет
    40.91% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    43.2% (19)
    0:2 Барселона
    25% (11)
    0:1 Барселона
    15.9% (7)
    1:3 Барселона
    9.1% (4)
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    Алавес
    Барселона

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