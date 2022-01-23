Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
15
Рико
Диего
14
Гуриди
Хон
16
Гевара
Андер
11
Янузай
Аднан
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Лобете ХуленНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Янкто ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Поведа ДариоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Сосьедад
Хетафе
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|7 (2)
|0.33
|Исак Александр
|4 (1)
|0.19
|Ариц Элустондо
|3
|0.14
|Мерино Микель
|2
|0.1
|Лобете Хулен
|2
|0.1
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.1
|Барренечеа Андер
|1
|0.05
|Сорлот Александр
|1
|0.05
|Порту Кристиан
|0
|0
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Ле Норман Робен
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|7
|0.32
|Рамирес Сандро
|3
|0.14
|Максимович Неманья
|1
|0.05
|Оливера Матиас
|1
|0.05
|Митрович Стефан
|1
|0.05
|Мата Хайме
|1
|0.05
|Майораль Борха
|1
|0.05
|Поведа Дарио
|1
|0.05
|Куэнка Хорхе
|1
|0.05
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Янузай Аднан
|4
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Сильва Давид
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|6
|1
|Дамиан Суарес
|7
|0
|Арамбарри Мауро
|6
|0
|Аленья Карлес
|4
|1
|Унал Энес
|5
|0
|Рамирес Сандро
|5
|0
|Мата Хайме
|5
|0
|Оливера Матиас
|5
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Сильва Хонатан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Митрович Стефан
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Ньом Аллан
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Забито
15
14
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
2
13%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
6
40%
4
29%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
4
27%
4
36%
76-90
Забито
22
17
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
3
14%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
8
36%
4
24%
76-90
Пропущено
21
23
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
2
10%
6
26%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
6
29%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Хетафе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0
Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|47 - 20
|50
|2.
|Севилья
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|34 - 16
|46
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|36 - 26
|36
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|21
|9
|7
|5
|22 - 21
|34
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 22
|31
|9.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|22
|7
|10
|5
|21 - 17
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 36
|29
|11.
|Осасуна
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 27
|28
|12.
|Сельта
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 25
|27
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|14.
|Гранада
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|26 - 33
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 30
|23
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|22
|5
|7
|10
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 33
|20
|18.
|Кадис
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 36
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 34
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|21
|1
|8
|12
|21 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 8
|25
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|13.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 19
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Хетафе
Исход игры
Реал Сосьедад
92% (127)
Ничья
5.1% (7)
Хетафе
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.06% (51)
Меньше
61.94% (83)
Обе команды забьют
Да
41.79% (56)
Нет
58.21% (78)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
33.3% (46)
1:0 Реал Сосьедад
30.4% (42)
2:0 Реал Сосьедад
21.7% (30)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:1 Реал Сосьедад
2.9% (4)
0:1 Хетафе
2.2% (3)
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