Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Гевара Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Хетафе

42' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

35' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

34' Удар от ворот произведет Хетафе

34' Сорлот Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Субельдия Игор нанес удар, мяч был парирован, но Давид Сория не удержал его в руках.

34' Плохо сыграл Куэнка Хорхе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Хороший удар издали нанес Оярсабаль Микель , но отличный сейв сделал Давид Сория. Угловой.

32' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Алекс Ремиро отбил мяч на угловой после удара Оскар Родригес из штрафной площади.

27' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дьене Даконам из команды Хетафе

16' Удар от ворот произведет Хетафе

14' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

5' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру