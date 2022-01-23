Второй тайм

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Исак Александр

93' Удар от ворот произведет Хетафе

93' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

92' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Оливера Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дьене Даконам из команды Хетафе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Куэнка Хорхе получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Тактическая замена. Гуриди Хон уходит с поля и его заменяет Беньят Туррьентес

82' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

82' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Аленья Карлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Куэнка Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Сильва Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Удар от ворот произведет Хетафе

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Оливера Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Оливера Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Гуриди Хон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Головой пробил Оливера Матиас , но голкипер отбил его в поле!

63' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Аленья Карлес пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

59' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Хетафе

53' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Оскар Родригес пробил со штрафного прямо в стенку

51' Субельдия Игор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сегодняшная посещаемость составляет 27638 болельщиков