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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 27638
Хетафе
0'
51' Желтая карточка
Субельдия Игор
90' Желтая карточка
Куэнка Хорхе
90'+5

Ход матча

51'
Субельдия Игор
 
62'
Ариц Элустондо
Субельдия Игор
 
62'
Исак Александр
Сорлот Александр
 
69'
Порту Кристиан
Янузай Аднан
 
69'
Сильва Давид
Рафинья Алькантара
 
77'
 
Мата Хайме
Майораль Борха
82'
Туррьентес Беньят
Гуриди Хон
 
85'
 
Поведа Дарио
Оскар Родригес
90'
 
Куэнка Хорхе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 138
Реал Сосьедад 92% (127)
X 5.1% (7)
Хетафе 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
14
Гуриди
Хон
16
Гевара
Андер
17
Рафинья
Алькантара
11
Янузай
Аднан
23
Сорлот
Александр
10
Оярсабаль
Микель
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
25
Майораль
Борха
24
Оскар
Родригес
Реал Сосьедад
4-3-3
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Хетафе

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
1:1
П
0:1
П
1:2
П
2:2
П
2:0
П
2:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.33
Исак Александр 4 (1) 0.19
Ариц Элустондо 3 0.14
Мерино Микель 2 0.1
Лобете Хулен 2 0.1
Янузай Аднан 2 (1) 0.1
Барренечеа Андер 1 0.05
Сорлот Александр 1 0.05
Порту Кристиан 0 0
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 7 0.32
Рамирес Сандро 3 0.14
Максимович Неманья 1 0.05
Оливера Матиас 1 0.05
Митрович Стефан 1 0.05
Мата Хайме 1 0.05
Майораль Борха 1 0.05
Поведа Дарио 1 0.05
Куэнка Хорхе 1 0.05
Дамиан Суарес 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Субельдия Игор 4 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сильва Давид 1 0
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 6 1
Дамиан Суарес 7 0
Арамбарри Мауро 6 0
Аленья Карлес 4 1
Унал Энес 5 0
Рамирес Сандро 5 0
Мата Хайме 5 0
Оливера Матиас 5 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Сильва Хонатан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Куэнка Хорхе 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Забито

15
14
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
2
13%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
6
40%
4
29%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Забито

22
17
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 12
3
14%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
8
36%
4
24%
76-90

Пропущено

21
23
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
2
10%
6
26%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
6
29%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Хетафе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0
Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
6. Барселона 0:0 Заявка 21 8 9 4 31 - 23 33
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 21 9 4 8 27 - 22 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
11. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
12. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
15. Эльче Заявка 22 5 8 9 23 - 30 23
16. Хетафе Заявка 22 5 7 10 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Алавес 0:0 Заявка 22 4 6 12 16 - 34 18
19. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона 0:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
9. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Алавес 0:0 Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
16. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона 0:0 Заявка 11 2 7 2 12 - 12 13
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Реал Сосьедад 92% (127)
X 5.1% (7)
Хетафе 2.9% (4)
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Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Хетафе

Исход игры
Реал Сосьедад
92% (127)
Ничья
5.1% (7)
Хетафе
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.06% (51)
Меньше
61.94% (83)
Обе команды забьют
Да
41.79% (56)
Нет
58.21% (78)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
33.3% (46)
1:0 Реал Сосьедад
30.4% (42)
2:0 Реал Сосьедад
21.7% (30)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:1 Реал Сосьедад
2.9% (4)
0:1 Хетафе
2.2% (3)
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