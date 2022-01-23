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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Осасуна
0'
26' Желтая карточка
Видаль Начо
34'

Ход матча

26'
 
Видаль Начо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 134
Гранада 63.4% (85)
X 32.1% (43)
Осасуна 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Осасуна
3.13
3.18
3.07
Все Коэффициенты
1
Машимиану
Луиш
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
28
Торренте
Рауль
3
Эскудеро
Серхио
35
Кольядо
Алекс
5
Милья
Луис
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
8
Брашанац
Дарко
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
9
Авила
Эсекьель
Гранада
4-4-2
Осасуна
4-4-2

История личных встреч

Гранада
Осасуна

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
П
2:1
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
0:0
П
1:2
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.32
Суарес Луис III 6 0.27
Пуэртас Антонио 4 0.18
Мачис Дарвин 2 0.09
Санчес Герман 2 0.09
Рочина Рубен 1 0.05
Милья Луис 1 (1) 0.05
Монторо Анхель 1 0.05
Ариас Сантьяго 1 0.05
Дуарте Домингуш 1 0.05
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 3 (1) 0.14
Гарсия Давид III 3 0.14
Авила Эсекьель 3 0.14
Торрес Роберто 2 (2) 0.09
Будимир Анте 2 (1) 0.09
Монкайола Хон 1 0.05
Санчес Мануэль 1 0.05
Анхель Хосе 1 0.05
Перес Иньиго 1 0.05
Торро Лукас 1 0.05
Барха Энрике 1 0.05
Мартинес Хавьер II 1 0.05
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 6 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Санчес Герман 5 0
Мончу Рамон 3 1
Дуарте Домингуш 4 0
Суарес Луис III 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Торренте Рауль 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Авила Эсекьель 4 1
Гарсия Давид III 5 0
Видаль Начо 5 0
Унаи Гарсия 4 0
Санчес Мануэль 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Анхель Хосе 1 1
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Круз Хуан 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Iker Benito 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 17
2
12%
1
10%
1-15
4
24%
3
30%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
4
40%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
3
27%
4
36%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
5
33%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Забито

28
21
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
5
18%
5
24%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
10
36%
6
29%
76-90

Пропущено

29
26
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
4
14%
2
8%
1-15
5
17%
7
27%
16-30
6
21%
3
12%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
1
3%
4
15%
61-75
7
24%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1
Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3
Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
9. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
10. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
11. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
12. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
13. Осасуна 0:0 Заявка 22 6 8 8 20 - 27 26
14. Гранада 0:0 Заявка 22 5 10 7 26 - 31 25
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Хетафе Заявка 21 5 6 10 17 - 23 21
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
19. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
9. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада 0:0 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна 0:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
5. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
6. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
7. Осасуна 0:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада 0:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
14. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Гранада 63.4% (85)
X 32.1% (43)
Осасуна 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Осасуна
3.13
3.18
3.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гранада 0:0 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Гранада 0:0 Осасуна

Исход игры
Гранада
63.4% (85)
Ничья
32.1% (43)
Осасуна
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
25.56% (34)
Меньше
74.44% (99)
Обе команды забьют
Да
53.38% (71)
Нет
46.62% (62)
Популярный счёт
1:0 Гранада
37.3% (50)
1:1 Ничья
27.6% (37)
2:1 Гранада
18.7% (25)
2:0 Гранада
5.2% (7)
1:2 Осасуна
3.7% (5)
0:0 Ничья
3.7% (5)
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