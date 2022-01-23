Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
26' Желтая карточкаВидаль Начо
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
16
Виктор
Диаз
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
33 Буцке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
31 Дуфур УнаиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
33 Iker Benito
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гранада
Осасуна
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.32
|Суарес Луис III
|6
|0.27
|Пуэртас Антонио
|4
|0.18
|Мачис Дарвин
|2
|0.09
|Санчес Герман
|2
|0.09
|Рочина Рубен
|1
|0.05
|Милья Луис
|1 (1)
|0.05
|Монторо Анхель
|1
|0.05
|Ариас Сантьяго
|1
|0.05
|Дуарте Домингуш
|1
|0.05
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|3 (1)
|0.14
|Гарсия Давид III
|3
|0.14
|Авила Эсекьель
|3
|0.14
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.09
|Будимир Анте
|2 (1)
|0.09
|Монкайола Хон
|1
|0.05
|Санчес Мануэль
|1
|0.05
|Анхель Хосе
|1
|0.05
|Перес Иньиго
|1
|0.05
|Торро Лукас
|1
|0.05
|Барха Энрике
|1
|0.05
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.05
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|6
|0
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Санчес Герман
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Милья Луис
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Рочина Рубен
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Торренте Рауль
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|8
|0
|Авила Эсекьель
|4
|1
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Видаль Начо
|5
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Санчес Мануэль
|4
|0
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Анхель Хосе
|1
|1
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Круз Хуан
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Iker Benito
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 17
2
12%
1
10%
1-15
4
24%
3
30%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
4
40%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
3
27%
4
36%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
5
33%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Забито
28
21
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
5
18%
5
24%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
10
36%
6
29%
76-90
Пропущено
29
26
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
4
14%
2
8%
1-15
5
17%
7
27%
16-30
6
21%
3
12%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
1
3%
4
15%
61-75
7
24%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1
Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3
Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|34 - 16
|46
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|36 - 26
|36
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|9.
|Валенсия
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 36
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|11.
|Сельта
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 25
|27
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|13.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|22
|6
|8
|8
|20 - 27
|26
|14.
|Гранада
|0:0 Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 31
|25
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Хетафе
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|17 - 23
|21
|17.
|Мальорка
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 33
|20
|18.
|Кадис
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 36
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 34
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|21
|1
|8
|12
|21 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|12.
|Гранада
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|7.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 19
|12
|12.
|Гранада
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Осасуна
Исход игры
Гранада
63.4% (85)
Ничья
32.1% (43)
Осасуна
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
25.56% (34)
Меньше
74.44% (99)
Обе команды забьют
Да
53.38% (71)
Нет
46.62% (62)
Популярный счёт
1:0 Гранада
37.3% (50)
1:1 Ничья
27.6% (37)
2:1 Гранада
18.7% (25)
2:0 Гранада
5.2% (7)
1:2 Осасуна
3.7% (5)
0:0 Ничья
3.7% (5)
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