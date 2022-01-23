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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 12471
Осасуна
0'
26' Желтая карточка
Видаль Начо
0:1
64' Гол
Гарсия Давид
67' Желтая карточка
Брашанац Дарко
0:2
90' Гол
Кике Гарсия
90'+6

Ход матча

26'
 
Видаль Начо
46'
Гоналон Максим
Кольядо Алекс
 
64'
0:1
Гарсия Давид
(Гарсия Рубен)
67'
 
Брашанац Дарко
71'
Кини Марин
Виктор Диаз
 
71'
Мачис Дарвин
Монторо Анхель
 
75'
 
Кике Гарсия
Будимир Анте
75'
 
Мартинес Хавьер
Авила Эсекьель
81'
Бакка Карлос
Эскудеро Серхио
 
87'
 
Ойер Санхурхо
Торро Лукас
90'
0:2
Кике Гарсия
(Видаль Начо)
90'
 
Барха Энрике
Гарсия Рубен

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 134
Гранада 63.4% (85)
X 32.1% (43)
Осасуна 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Машимиану
Луиш
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
28
Торренте
Рауль
3
Эскудеро
Серхио
35
Кольядо
Алекс
5
Милья
Луис
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
8
Брашанац
Дарко
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
9
Авила
Эсекьель
Гранада
4-4-2
Осасуна
4-4-2

История личных встреч

Гранада
Осасуна

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
П
2:1
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
0:0
П
1:2
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.32
Суарес Луис III 6 0.27
Пуэртас Антонио 4 0.18
Мачис Дарвин 2 0.09
Санчес Герман 2 0.09
Рочина Рубен 1 0.05
Милья Луис 1 (1) 0.05
Монторо Анхель 1 0.05
Ариас Сантьяго 1 0.05
Дуарте Домингуш 1 0.05
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 4 (1) 0.18
Гарсия Давид III 4 0.18
Авила Эсекьель 3 0.14
Торрес Роберто 2 (2) 0.09
Будимир Анте 2 (1) 0.09
Монкайола Хон 1 0.05
Санчес Мануэль 1 0.05
Анхель Хосе 1 0.05
Перес Иньиго 1 0.05
Торро Лукас 1 0.05
Барха Энрике 1 0.05
Мартинес Хавьер II 1 0.05
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 6 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Санчес Герман 5 0
Мончу Рамон 3 1
Дуарте Домингуш 4 0
Суарес Луис III 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Торренте Рауль 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Авила Эсекьель 4 1
Гарсия Давид III 5 0
Видаль Начо 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Санчес Мануэль 4 0
Эррера Серхио 3 0
Анхель Хосе 1 1
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Круз Хуан 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Iker Benito 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
2
12%
1
8%
1-15
4
24%
3
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
6
35%
5
42%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
1
9%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
3
27%
4
36%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
5
33%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Забито

28
23
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
5
18%
5
22%
1-15
5
18%
3
13%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
5
18%
1
4%
61-75
10
36%
7
30%
76-90

Пропущено

31
26
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
4
13%
2
8%
1-15
5
16%
7
27%
16-30
6
19%
3
12%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
8
26%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1
Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3
Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:1 Заявка 22 15 4 3 45 - 19 49
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
9. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
10. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
11. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
12. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче 1:0 Заявка 22 6 7 9 22 - 28 25
15. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
16. Хетафе Заявка 21 5 6 10 17 - 23 21
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
19. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид 0:1 Заявка 11 7 3 1 22 - 7 24
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
9. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче 1:0 Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:1 Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
5. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
6. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
7. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
8. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Эльче 1:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 18 11
13. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Гранада 63.4% (85)
X 32.1% (43)
Осасуна 4.5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Гранада 0:2 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Гранада 0:2 Осасуна

Исход игры
Гранада
63.4% (85)
Ничья
32.1% (43)
Осасуна
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
25.56% (34)
Меньше
74.44% (99)
Обе команды забьют
Да
53.38% (71)
Нет
46.62% (62)
Популярный счёт
1:0 Гранада
37.3% (50)
1:1 Ничья
27.6% (37)
2:1 Гранада
18.7% (25)
2:0 Гранада
5.2% (7)
1:2 Осасуна
3.7% (5)
0:0 Ничья
3.7% (5)
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