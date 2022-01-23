Второй тайм

96' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Гоналон Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Суарес Луис III из команды Гранада сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

92' Монкайола Хон из команды Осасуна наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

92' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Гранада

91' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Гранада

87' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Торро Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Кике Гарсия из команды Осасуна наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

84' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Как он промахнулся? Торро Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

82' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Санчес Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Кике Гарсия нанес удар, мяч был парирован, но Луис Максимиано не удержал его в руках.

79' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Осасуна

76' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Осасуна

74' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Луис Максимиано не дал случится голу! Авила Эсекьель должен был забивать, но Луис Максимиано сделал отличный сейв

73' ШАНС! Авила Эсекьель вышел один на один с голкипером...

73' Отличные скиллы показывает Авила Эсекьель , обводя своих соперников

72' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Игрок команды Гранада наказывается за толчок соперника

71' Удар от ворот произведет Гранада

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Суарес Луис III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Гоналон Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

68' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Брашанац Дарко получил желтую карточку от судьи

66' Удар от ворот произведет Осасуна

64' Торренте Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Удар от ворот произведет Гранада

63' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Круз Хуан из команды Осасуна

58' Пуэртас Антонио имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

57' Торренте Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Гоналон Максим пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

54' Торро Лукас пробует нанести удар издали, но Луис Максимиано держит все под контролем

54' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Гранада

53' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Сегодняшная посещаемость составляет 12471 болельщиков

52' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Так близко к голу! Будимир Анте имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Луис Максимиано!

48' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Гарсия Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота