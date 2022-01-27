Ну что сказать, пока Саудовская Аравия не наигрывает на 16 набранных очков в группе, как-то довольно лениво они подошли к Оману.

Моментище! Быстрый выпад Омана, прострел вдоль ворот с правого края от Аль-Харти, а его партнер совсем немного не достает до мяча, который он мог подправлять в пустые ворота!

Эрве Ренара пусть и не слышно, но вполне понятно по жестам, что он просит команду как-то проснуться, Оман куда ближе к голу пока что.

Неплохая идея перевода на левый край на Аль-Шахрани, мяч в итоге доходит, но не так, как планировалось.

Угловой Омана. Подача в зону вратарской, там на мяч выходит Аль-Оваис, но его сносят в толпе. Фол на голкипере.

34' Классная диагональ на Аль-Яхмади, там же на левом фланге продолжается атака, прострел не проходит.

33' Аль-Яхмади отдает на Аль-Саади, который тут же бьет метров с 30. Не очень вышло.

32' Вместо Аль-Наджи выходит Бахебри у Саудовской Аравии.

30' Рабья в одиночестве прессингует соперника, подошел тут к нему партнер, но все равно без особой резвости здесь.

29' А пока что уже готовится замена у саудовцев, они пробуют пройти вперед, Дурбейн не пускает.

28' Аль-Гассани отборолся за мяч после длинной диагонали, и получился аут для Омана.

27' И еще раз не получилось у Аль-Муваллада, на этот раз передача на него получилась неплохая, но защитник подоспел как раз вовремя.

26' Аль-Муваллад попытался один в один обыграть соперника на фланге, не прошло.

25' Аль-Шахрани получает желтую за опасную игру.

24' Правда, на повторе видно, что там скорее всего был офсайд. Так или иначе момент заигран.

23' Опасно! Хорошая передача на Рабья, который вбегает в штрафную и бьет в дальний! Рядом со стойкой!

22' Желтая для Аль-Алави за задержку соперника в центре поля.

21' Немало аутов в сегодняшней игре, ощущение, что мяч все время где-то у боковой линии.

19' Угловой в исполнении Омана. Подача в центр штрафной, защита опережает соперника.

18' Подача в штрафную и удар в створ. Голкипер все видел и зафиксировал мяч.

17' Аль-Наджи получил по ногам на половине поля Омана. Хорошее стандартное положение.

16' Аль-Доссари подает с левого фланга, Аль-Рашиди уверенно вышел на этот навес.

15' Длиннющий заброс на Аль-Ганама, который на самой бровке догоняет мяч и простреливает. Аль-Рашиди выпрыгивает за мячом.

14' Сразу подать не вышло у саудовцев, в итоге с правого фланга мяч пошел назад.

13' Аль-Доссари падает на газон в центре поля, не выходя из борьбы за мяч до последнего.

12' Недовольный взгляд у Эрне Ренара - главного тренера Аравии. Что-то его не устраивает в игре сборной, да, начало не самое впечатляющее.

11' Аравия перехватила мяч на чужой половине, затем неточная диагональ от Аль-Шахрани.

10' Аль-Муввалад не добегает до слишком сильного длинного паса. Могло быть опасно.

9' Сохранили мяч оманцы, перевели на другой фланг, где уже владение упустили.

8' Рвутся Аль-Яхмади и Аль-Гассани по левому краю, но тут, кажется, они даже помешали друг другу слегка. Аут.

7' Заброс за спины защитников Аравии, Абдулайи подчищает и выбивает в аут.

6' Доводит атаку до чужой штрафной сборная Омана, однако опасного ничего не выходит.

5' Из-за боковоой вбрасывает Аль-Харти, Саудовцы тут же выбивают мяч обратно.

4' В центре поля застревает мяч, а затем Канно попадает в руку соперника.

3' Пас Омана по левому краю, Аль-Яхмади до мяча не добирается.

2' Саудовская Аравия начинает эту встречу с владения мячом.