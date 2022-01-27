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  3. Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Саудовская Аравия
FIFA #49
0:0
Первый тайм: 40'
Оман
FIFA #77
0'
22' Желтая карточка
Аль-Алави Аршад
24' Желтая карточка
Аль-Шахрани Яссер
40'

Ход матча

22'
 
Аль-Алави Аршад
24'
Аль-Шахрани Яссер
 
31'
Бахебри Хаттан
Аль-Наджи Сами
 
Прогнозы 132
Саудовская Аравия 91.7% (121)
X 7.6% (10)
Оман 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саудовская Аравия
Ничья
Оман
1.56
3.83
9.80
Все Коэффициенты
21
Аль-Оваис
Мохаммед
2
Аль-Ганам
Султан
4
Аль-Амри
Абдулела
5
Абдулайи
Али
13
Аль-Шахрани
Яссер
23
Канно
Мохамед
8
Аль-Мальки
Абдулела
19
Аль-Муваллад
Фахад
16
Аль-Наджи
Сами
10
Аль-Доссари
Салем
9
Аль-Биракан
Ферас
18
Аль-Рашиди
Файиз
14
Аль-Харти
Амьяд
6
Хадид
Ахмед
3
Дурбейн
Фахми
21
Салех
Матаз
12
Фаваз
Абдулла
23
Аль-Саади
Хариб
4
Аль-Алави
Аршад
15
Аль-Яхмади
Джамиль
17
Аль-Мандар
Рабья
11
Аль-Гассани
Мухсен
Саудовская Аравия
4-2-3-1
Оман
4-4-2

История личных встреч

Саудовская Аравия
Оман

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМКА3ЙР
0:1
КНПЗ
1:3
КНПЗ
0:2
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:0
КНПЗ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль Шехри Салех 3 (1) 0.43
Аль-Биракан Ферас 2 0.29
Naji Al Sami 2 0.29
Аль-Шахрани Яссер 1 0.14
Аль-Доссари Салем 1 (1) 0.14
Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Сабхи Иссам 2 0.29
Аль-Халди Мохсин 1 0.14
Rabia Al-Mandhar 1 0.14
Аль-Харти Амьяд 1 0.14
Аль-Яхъя Салах 1 (1) 0.14

Карточки

Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Мальки Абдулела 2 0
Аль-Муваллад Фахад 1 0
Аль-Фаридж Сальман 1 0
Абдулайи Али 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Бусаиди Али 1 0
Аль-Саади Хариб 1 0
Rabia Al-Mandhar 1 0
Аль-Алави Аршад 1 0
Аль-Харти Амьяд 1 0
Фаваз Абдулла 1 0
Mohsin Bilal 1 0
Habsi Juma 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Саудовская Аравия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Палестина - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 0:1 Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1
Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Сингапур - Саудовская Аравия 0:3 Саудовская Аравия - Йемен 3:0 Саудовская Аравия - Палестина 5:0 Саудовская Аравия - Кувейт 1:0 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Бахрейн - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Бахрейн - Саудовская Аравия 0:2
Оман
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тунис - Оман 2:1 Оман - Бахрейн 3:0 Оман - Катар 1:2 Ирак - Оман 1:1
Оман - Япония 0:1 Китай - Оман 1:1 Оман - Вьетнам 3:1 Австралия - Оман 3:1 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Япония - Оман 0:1 Оман - Сомали 2:1 Бангладеш - Оман 0:3 Афганистан - Оман 1:2 Оман - Катар 0:1 Таиланд - Оман 0:1 Индия - Оман 1:1 Оман - Иордания 0:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Кувейт - Оман 1:2 Оман - Бахрейн 0:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 0:0 7 5 2 0 9 - 3 17
2. Япония 7 5 0 2 7 - 3 15
3. Австралия 7 4 2 1 13 - 4 14
4. Оман 0:0 7 2 2 3 6 - 7 8
5. Китай 7 1 2 4 7 - 13 5
6. Вьетнам 7 0 0 7 4 - 16 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австралия 4 3 1 0 10 - 1 10
2. Саудовская Аравия 0:0 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Япония 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Китай 4 1 2 1 5 - 5 5
5. Оман 0:0 3 1 0 2 3 - 3 3
6. Вьетнам 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 4 3 0 1 3 - 1 9
2. Саудовская Аравия 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Оман 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
4. Австралия 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Китай 3 0 0 3 2 - 8 0
6. Вьетнам 4 0 0 4 4 - 13 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Первый тайм
  • Угловой
    40'
    Угловой Омана. Подача в зону вратарской, там на мяч выходит Аль-Оваис, но его сносят в толпе. Фол на голкипере. 
  • 38'
    Неплохая идея перевода на левый край на Аль-Шахрани, мяч в итоге доходит, но не так, как планировалось. 
  • 37'
    Эрве Ренара пусть и не слышно, но вполне понятно по жестам, что он просит команду как-то проснуться, Оман куда ближе к голу пока что. 
  • Опасный момент
    36'
    Моментище! Быстрый выпад Омана, прострел вдоль ворот с правого края от Аль-Харти, а его партнер совсем немного не достает до мяча, который он мог подправлять в пустые ворота!
  • 35'
    Ну что сказать, пока Саудовская Аравия не наигрывает на 16 набранных очков в группе, как-то довольно лениво они подошли к Оману. 
  • 34'
    Классная диагональ на Аль-Яхмади, там же на левом фланге продолжается атака, прострел не проходит. 
  • 33'
    Аль-Яхмади отдает на Аль-Саади, который тут же бьет метров с 30. Не очень вышло. 
  • Замена
    32'
    Вместо Аль-Наджи выходит Бахебри у Саудовской Аравии.
  • 30'
    Рабья в одиночестве прессингует соперника, подошел тут к нему партнер, но все равно без особой резвости здесь. 
  • 29'
    А пока что уже готовится замена у саудовцев, они пробуют пройти вперед, Дурбейн не пускает.
  • 28'
    Аль-Гассани отборолся за мяч после длинной диагонали, и получился аут для Омана. 
  • 27'
    И еще раз не получилось у Аль-Муваллада, на этот раз передача на него получилась неплохая, но защитник подоспел как раз вовремя. 
  • 26'
    Аль-Муваллад попытался один в один обыграть соперника на фланге, не прошло. 
  • Желтая карточка
    25'
    Аль-Шахрани получает желтую за опасную игру. 
  • 24'
    Правда, на повторе видно, что там скорее всего был офсайд. Так или иначе момент заигран. 
  • Опасный момент
    23'
    Опасно! Хорошая передача на Рабья, который вбегает в штрафную и бьет в дальний! Рядом со стойкой!
  • Желтая карточка
    22'
    Желтая для Аль-Алави за задержку соперника в центре поля. 
  • 21'
    Немало аутов в сегодняшней игре, ощущение, что мяч все время где-то у боковой линии. 
  • Угловой
    19'
    Угловой в исполнении Омана. Подача в центр штрафной, защита опережает соперника. 
  • 18'
    Подача в штрафную и удар в створ. Голкипер все видел и зафиксировал мяч. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Аль-Наджи получил по ногам на половине поля Омана. Хорошее стандартное положение. 
  • 16'
    Аль-Доссари подает с левого фланга, Аль-Рашиди уверенно вышел на этот навес. 
  • 15'
    Длиннющий заброс на Аль-Ганама, который на самой бровке догоняет мяч и простреливает. Аль-Рашиди выпрыгивает за мячом. 
  • 14'
    Сразу подать не вышло у саудовцев, в итоге с правого фланга мяч пошел назад. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Аль-Доссари падает на газон в центре поля, не выходя из борьбы за мяч до последнего. 
  • 12'
    Недовольный взгляд у Эрне Ренара - главного тренера Аравии. Что-то его не устраивает в игре сборной, да, начало не самое впечатляющее. 
  • 11'
    Аравия перехватила мяч на чужой половине, затем неточная диагональ от Аль-Шахрани. 
  • 10'
    Аль-Муввалад не добегает до слишком сильного длинного паса. Могло быть опасно. 
  • 9'
    Сохранили мяч оманцы, перевели на другой фланг, где уже владение упустили. 
  • 8'
    Рвутся Аль-Яхмади и Аль-Гассани по левому краю, но тут, кажется, они даже помешали друг другу слегка. Аут.
  • 7'
    Заброс за спины защитников Аравии, Абдулайи подчищает и выбивает в аут.
  • 6'
    Доводит атаку до чужой штрафной сборная Омана, однако опасного ничего не выходит. 
  • 5'
    Из-за боковоой вбрасывает Аль-Харти, Саудовцы тут же выбивают мяч обратно. 
  • Фол, нарушение
    4'
    В центре поля застревает мяч, а затем Канно попадает в руку соперника. 
  • 3'
    Пас Омана по левому краю, Аль-Яхмади до мяча не добирается.
  • 2'
    Саудовская Аравия начинает эту встречу с владения мячом. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался.
  • До матча
  • Приветствую вас на матче Саудовская Аравия - Оман. Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 132
Саудовская Аравия 91.7% (121)
X 7.6% (10)
Оман 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саудовская Аравия
Ничья
Оман
1.56
3.83
9.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саудовская Аравия 0:0 Оман онлайн


Прогнозы на матч Саудовская Аравия 0:0 Оман

Исход игры
Саудовская Аравия
91.7% (121)
Ничья
7.6% (10)
Оман
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.98% (49)
Меньше
62.02% (80)
Обе команды забьют
Да
41.86% (54)
Нет
58.14% (75)
Популярный счёт
1:0 Саудовская Аравия
28.8% (38)
2:1 Саудовская Аравия
28% (37)
2:0 Саудовская Аравия
24.2% (32)
1:1 Ничья
7.6% (10)
3:0 Саудовская Аравия
3.8% (5)
3:1 Саудовская Аравия
3% (4)
3:2 Саудовская Аравия
1.5% (2)
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Саудовская Аравия
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