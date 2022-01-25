Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
История личных встреч
Саудовская Аравия
Оман
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саудовская Аравия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль Шехри Салех
|3 (1)
|0.5
|Аль-Биракан Ферас
|2
|0.33
|Naji Al Sami
|2
|0.33
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.17
|Аль-Доссари Салем
|1 (1)
|0.17
Оман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Сабхи Иссам
|2
|0.33
|Аль-Халди Мохсин
|1
|0.17
|Rabia Al-Mandhar
|1
|0.17
|Аль-Харти Амьяд
|1
|0.17
|Аль-Яхъя Салах
|1 (1)
|0.17
Карточки
Саудовская Аравия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Мальки Абдулела
|2
|0
|Аль-Муваллад Фахад
|1
|0
|Аль-Фаридж Сальман
|1
|0
|Абдулайи Али
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
Оман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Бусаиди Али
|1
|0
|Аль-Саади Хариб
|1
|0
|Rabia Al-Mandhar
|1
|0
|Аль-Харти Амьяд
|1
|0
|Фаваз Абдулла
|1
|0
|Mohsin Bilal
|1
|0
|Habsi Juma
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Саудовская Аравия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Палестина - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 0:1 Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1
Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Сингапур - Саудовская Аравия 0:3 Саудовская Аравия - Йемен 3:0 Саудовская Аравия - Палестина 5:0 Саудовская Аравия - Кувейт 1:0 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Бахрейн - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Бахрейн - Саудовская Аравия 0:2
Оман
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тунис - Оман 2:1 Оман - Бахрейн 3:0 Оман - Катар 1:2 Ирак - Оман 1:1
Оман - Япония 0:1 Китай - Оман 1:1 Оман - Вьетнам 3:1 Австралия - Оман 3:1 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Япония - Оман 0:1 Оман - Сомали 2:1 Бангладеш - Оман 0:3 Афганистан - Оман 1:2 Оман - Катар 0:1 Таиланд - Оман 0:1 Индия - Оман 1:1 Оман - Иордания 0:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Кувейт - Оман 1:2 Оман - Бахрейн 0:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Япония
|6
|4
|0
|2
|5 - 3
|12
|3.
|Австралия
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Оман
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|5.
|Китай
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|6.
|Вьетнам
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Австралия
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Китай
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|4.
|Япония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Оман
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|6.
|Вьетнам
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Оман
Исход игры
Саудовская Аравия
90.5% (57)
Ничья
7.9% (5)
Оман
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (27)
Меньше
57.14% (36)
Обе команды забьют
Да
49.21% (31)
Нет
50.79% (32)
Популярный счёт
2:1 Саудовская Аравия
34.9% (22)
1:0 Саудовская Аравия
27% (17)
2:0 Саудовская Аравия
22.2% (14)
1:1 Ничья
7.9% (5)
3:1 Саудовская Аравия
3.2% (2)
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