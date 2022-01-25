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Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Саудовская Аравия
FIFA #49
 
Позже
Оман
FIFA #77
Прогнозы 63
Саудовская Аравия 90.5% (57)
X 7.9% (5)
Оман 1.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саудовская Аравия
Ничья
Оман
1.40
4.62
9.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Саудовская Аравия
Оман

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМКА3ЙР
0:1
КНПЗ
1:3
КНПЗ
0:2
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:0
КНПЗ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль Шехри Салех 3 (1) 0.5
Аль-Биракан Ферас 2 0.33
Naji Al Sami 2 0.33
Аль-Шахрани Яссер 1 0.17
Аль-Доссари Салем 1 (1) 0.17
Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Сабхи Иссам 2 0.33
Аль-Халди Мохсин 1 0.17
Rabia Al-Mandhar 1 0.17
Аль-Харти Амьяд 1 0.17
Аль-Яхъя Салах 1 (1) 0.17

Карточки

Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Мальки Абдулела 2 0
Аль-Муваллад Фахад 1 0
Аль-Фаридж Сальман 1 0
Абдулайи Али 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Бусаиди Али 1 0
Аль-Саади Хариб 1 0
Rabia Al-Mandhar 1 0
Аль-Харти Амьяд 1 0
Фаваз Абдулла 1 0
Mohsin Bilal 1 0
Habsi Juma 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Саудовская Аравия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Палестина - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 0:1 Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1
Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Сингапур - Саудовская Аравия 0:3 Саудовская Аравия - Йемен 3:0 Саудовская Аравия - Палестина 5:0 Саудовская Аравия - Кувейт 1:0 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Бахрейн - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Бахрейн - Саудовская Аравия 0:2
Оман
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тунис - Оман 2:1 Оман - Бахрейн 3:0 Оман - Катар 1:2 Ирак - Оман 1:1
Оман - Япония 0:1 Китай - Оман 1:1 Оман - Вьетнам 3:1 Австралия - Оман 3:1 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Япония - Оман 0:1 Оман - Сомали 2:1 Бангладеш - Оман 0:3 Афганистан - Оман 1:2 Оман - Катар 0:1 Таиланд - Оман 0:1 Индия - Оман 1:1 Оман - Иордания 0:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Кувейт - Оман 1:2 Оман - Бахрейн 0:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Япония 6 4 0 2 5 - 3 12
3. Австралия 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Оман 6 2 1 3 6 - 7 7
5. Китай 6 1 2 3 7 - 11 5
6. Вьетнам 6 0 0 6 4 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Австралия 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Китай 4 1 2 1 5 - 5 5
4. Япония 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Оман 3 1 0 2 3 - 3 3
6. Вьетнам 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 4 3 0 1 3 - 1 9
2. Саудовская Аравия 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Австралия 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Оман 3 1 1 1 3 - 4 4
5. Китай 2 0 0 2 2 - 6 0
6. Вьетнам 3 0 0 3 4 - 9 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саудовская Аравия - Оман от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2022, осталось 2 дня 11 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Саудовская Аравия 90.5% (57)
    X 7.9% (5)
    Оман 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саудовская Аравия
    Ничья
    Оман
    1.40
    4.62
    9.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саудовская Аравия - Оман онлайн


    Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Оман

    Исход игры
    Саудовская Аравия
    90.5% (57)
    Ничья
    7.9% (5)
    Оман
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (27)
    Меньше
    57.14% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    49.21% (31)
    Нет
    50.79% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Саудовская Аравия
    34.9% (22)
    1:0 Саудовская Аравия
    27% (17)
    2:0 Саудовская Аравия
    22.2% (14)
    1:1 Ничья
    7.9% (5)
    3:1 Саудовская Аравия
    3.2% (2)
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    Саудовская Аравия
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