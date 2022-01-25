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  3. Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Ливан
FIFA #92
 
Позже
Южная Корея
FIFA #35
Прогнозы 65
Ливан 3.1% (2)
X 7.7% (5)
Южная Корея 89.2% (58)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливан
Ничья
Южная Корея
6.87
4.30
1.56
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливан
Южная Корея

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ЧМКА3ЙР
1:0
ЧМ2АК2Р
2:1
ЧМ2АК2Р
0:0
ЧМ2АК2Р
1:0
ЧМ2АК2Р
0:3
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:3
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Суни 2 0.33
Кдох Мохамад 2 0.33
Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 3 (1) 0.5
Квон Чхан Хун 1 0.17
Ли Чхэ-Сон II 1 0.17
Ин-Бом Хван 1 0.17
Чон У-Ён 1 0.17
Хи-Чан Хван 1 (1) 0.17

Карточки

Ливан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишель Феликс 2 0
Умари Жоан 1 0
Жради Бассель 1 0
Маатук Хассан 1 0
Кдох Мохамад 1 0
Атая Раби 1 0
Аль-Зейн Кассем 1 0
Шоур Валид 1 0
Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хон Чхоль 1 0
Чжун Ву-Юн 1 0
Квон Чхан Хун 1 0
Сон Чжун-Хо 1 0
Ли Ён 1 0
Чжо Кю-Сон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
100%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
25%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ливан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ливан - Судан 1:0 Ливан - Алжир 0:2 Египет - Ливан 1:0 Ливан - ОАЭ 0:1
Ливан - Иран 1:2 Сирия - Ливан 2:3 Ирак - Ливан 0:0 Южная Корея - Ливан 1:0 ОАЭ - Ливан 0:0 Ливан - Джибути 1:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Туркменистан - Ливан 3:2 Ливан - Шри-Ланка 3:2 Кувейт - Ливан 1:1 Иордания - Ливан 1:0 Ливан - Бахрейн 1:3 Ливан - КНДР 0:0 Ливан - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - Ливан 0:3 Ливан - Туркменистан 2:1
Южная Корея
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0
Иран - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0 Южная Корея - Гонконг 2:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Ливан - Южная Корея 0:0 КНДР - Южная Корея 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Иран 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Южная Корея 6 4 2 0 8 - 2 14
3. ОАЭ 6 1 3 2 4 - 5 6
4. Ливан 6 1 2 3 4 - 6 5
5. Ирак 6 0 4 2 3 - 9 4
6. Сирия 6 0 2 4 5 - 11 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Иран 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Ирак 4 0 2 2 1 - 7 2
4. ОАЭ 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Сирия 3 0 1 2 3 - 7 1
6. Ливан 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Иран 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Ливан 4 1 2 1 3 - 3 5
3. Южная Корея 2 1 1 0 4 - 1 4
4. ОАЭ 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Ирак 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Сирия 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливан - Южная Корея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2022, осталось 2 дня 6 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Ливан 3.1% (2)
    X 7.7% (5)
    Южная Корея 89.2% (58)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливан
    Ничья
    Южная Корея
    6.87
    4.30
    1.56
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ливан - Южная Корея онлайн


    Прогнозы на матч Ливан - Южная Корея

    Исход игры
    Ливан
    3.1% (2)
    Ничья
    7.7% (5)
    Южная Корея
    89.2% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.69% (31)
    Меньше
    52.31% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    52.31% (34)
    Нет
    47.69% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Южная Корея
    38.5% (25)
    0:1 Южная Корея
    29.2% (19)
    0:2 Южная Корея
    16.9% (11)
    1:1 Ничья
    6.2% (4)
    2:1 Ливан
    3.1% (2)
    1:3 Южная Корея
    3.1% (2)
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    Ливан
    Южная Корея

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