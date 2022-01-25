Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
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История личных встреч
Ливан
Южная Корея
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саад Суни
|2
|0.33
|Кдох Мохамад
|2
|0.33
Южная Корея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|3 (1)
|0.5
|Квон Чхан Хун
|1
|0.17
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.17
|Ин-Бом Хван
|1
|0.17
|Чон У-Ён
|1
|0.17
|Хи-Чан Хван
|1 (1)
|0.17
Карточки
Ливан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишель Феликс
|2
|0
|Умари Жоан
|1
|0
|Жради Бассель
|1
|0
|Маатук Хассан
|1
|0
|Кдох Мохамад
|1
|0
|Атая Раби
|1
|0
|Аль-Зейн Кассем
|1
|0
|Шоур Валид
|1
|0
Южная Корея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хон Чхоль
|1
|0
|Чжун Ву-Юн
|1
|0
|Квон Чхан Хун
|1
|0
|Сон Чжун-Хо
|1
|0
|Ли Ён
|1
|0
|Чжо Кю-Сон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
100%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
25%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Ливан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ливан - Судан 1:0 Ливан - Алжир 0:2 Египет - Ливан 1:0 Ливан - ОАЭ 0:1
Ливан - Иран 1:2 Сирия - Ливан 2:3 Ирак - Ливан 0:0 Южная Корея - Ливан 1:0 ОАЭ - Ливан 0:0 Ливан - Джибути 1:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Туркменистан - Ливан 3:2 Ливан - Шри-Ланка 3:2 Кувейт - Ливан 1:1 Иордания - Ливан 1:0 Ливан - Бахрейн 1:3 Ливан - КНДР 0:0 Ливан - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - Ливан 0:3 Ливан - Туркменистан 2:1
Южная Корея
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0
Иран - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0 Южная Корея - Гонконг 2:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Ливан - Южная Корея 0:0 КНДР - Южная Корея 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Иран
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Южная Корея
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|3.
|ОАЭ
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|4.
|Ливан
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|5.
|Ирак
|6
|0
|4
|2
|3 - 9
|4
|6.
|Сирия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Иран
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Ирак
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|4.
|ОАЭ
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Сирия
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|6.
|Ливан
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
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Прогнозы на матч Ливан - Южная Корея
Исход игры
Ливан
3.1% (2)
Ничья
7.7% (5)
Южная Корея
89.2% (58)
Тотал 2.5
Больше
47.69% (31)
Меньше
52.31% (34)
Обе команды забьют
Да
52.31% (34)
Нет
47.69% (31)
Популярный счёт
1:2 Южная Корея
38.5% (25)
0:1 Южная Корея
29.2% (19)
0:2 Южная Корея
16.9% (11)
1:1 Ничья
6.2% (4)
2:1 Ливан
3.1% (2)
1:3 Южная Корея
3.1% (2)
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