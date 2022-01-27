Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
11
Амири
Вахид
14
Годдос
Саман
13
Ресан
Башар
17
Фархан
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири ВахидПолузащитник
-
14 Годдос СаманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Тораби МехдиПолузащитник
-
21 Резаи КавехНападающий
- Нападающий
-
19 Aref Aghasi
-
Главный тренер: Скошич Драган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ресан БашарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фархан АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ясин АлиВратарь
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
22 Икбал ЗиданПолузащитник
- Нападающий
-
10 Сайид ХасанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петрович Желько
История личных встреч
Иран
Ирак
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаханбакш Алиреза
|3
|0.5
|Азмун Сердар
|2
|0.33
|Тареми Мехди
|2
|0.33
|Голизадех Али
|2
|0.33
|Ноуроллахи Ахмад
|1
|0.17
|Хаджсафи Эсхан
|1 (1)
|0.17
Ирак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуссейн Аймен
|1
|0.17
|Аль-Аммари Амир
|1 (1)
|0.17
Карточки
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Мохаммади Милад
|2
|0
|Нурафкан Омид
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Эзатолахи Саид
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
|Годдос Саман
|1
|0
|Халилазадех Шоя
|1
|0
Ирак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрахим Ахмед II
|2
|0
|Хуссейн Аймен
|2
|0
|Аттван Амджад
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Захра Ала'а Абдул
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Надхим Мустафа
|1
|0
|Ресан Башар
|1
|0
|Тарик Хумам
|1
|0
|Shareef Abdulkadhim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
100%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
11
2
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
2
100%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Иран
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1
Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0 Иран - Ирак 1:0 Камбоджа - Иран 0:10 Иран - Бахрейн 3:0 Иран - Гонконг 3:1 Иран - Сирия 3:0 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Узбекистан - Иран 1:2 Ирак - Иран 2:1 Бахрейн - Иран 1:0 Иран - Камбоджа 14:0 Гонконг - Иран 0:2 Южная Корея - Иран 1:1 Иран - Сирия 5:0 Иран - Япония 0:3
Ирак
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Катар - Ирак 3:0 Бахрейн - Ирак 0:0 Ирак - Оман 1:1 Ирак - Южная Корея 0:3
Ирак - Сирия 1:1 ОАЭ - Ирак 2:2 Ирак - Ливан 0:0 Ирак - Иран 0:3 Южная Корея - Ирак 0:0 Иран - Ирак 1:0 Гонконг - Ирак 0:1 Ирак - Камбоджа 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Ирак - Кувейт 2:1 ОАЭ - Ирак 0:0 Узбекистан - Ирак 1:2 Иордания - Ирак 0:0 Ирак - Бахрейн 2:2 Йемен - Ирак 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея
|7
|5
|2
|0
|9 - 2
|17
|2.
|Иран
|0:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|3.
|ОАЭ
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|4.
|Ливан
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|5.
|Ирак
|0:0
|7
|0
|5
|2
|3 - 9
|5
|6.
|Сирия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Иран
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Ирак
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|4.
|ОАЭ
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Сирия
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|6.
|Ливан
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
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Прогнозы на матч Иран 0:0 Ирак
Исход игры
Иран
87.9% (116)
Ничья
7.6% (10)
Ирак
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.46% (35)
Меньше
71.54% (88)
Обе команды забьют
Да
31.71% (39)
Нет
68.29% (84)
Популярный счёт
1:0 Иран
32.6% (43)
2:0 Иран
28% (37)
2:1 Иран
18.9% (25)
1:1 Ничья
5.3% (7)
3:0 Иран
2.3% (3)
3:1 Иран
2.3% (3)
1:2 Ирак
1.5% (2)
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