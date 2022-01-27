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Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Иран
FIFA #22
0:0
Первый тайм: 15'
Ирак
FIFA #72
0' 15'
Прогнозы 138
Иран 87% (120)
X 8.7% (12)
Ирак 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Иран
Ничья
Ирак
1.36
5.49
14.00
Все Коэффициенты
22
Абедзадех
Амир
2
Мохаррами
Садех
13
Канаани
Хуссейн
4
Халилазадех
Шоя
18
Нурафкан
Омид
17
Голизадех
Али
6
Эзатолахи
Саид
7
Джаханбакш
Алиреза
11
Амири
Вахид
14
Годдос
Саман
9
Тареми
Мехди
1
Талиб
Фахад
3
Путрос
Франс
Диа
23
Джаббар
Майтам
6
Hasan
Matrook
15
Али
Аббуд
Мохаммед
21
Абдул-Амир
Саад
13
Ресан
Башар
16
Аль-Аммари
Амир
17
Фархан
Ахмед
18
Хуссейн
Аймен
Иран
4-4-2
Ирак
4-2-3-1

История личных встреч

Иран
Ирак

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЧМКА3ЙР
0:3
ЧМ2АК2Р
1:0
ЧМ2АК2Р
2:1
КА
0:0
ТМС
0:1
АЧК
3:3
ТМС
1:0
АЧК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаханбакш Алиреза 3 0.5
Азмун Сердар 2 0.33
Тареми Мехди 2 0.33
Голизадех Али 2 0.33
Ноуроллахи Ахмад 1 0.17
Хаджсафи Эсхан 1 (1) 0.17
Ирак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуссейн Аймен 1 0.17
Аль-Аммари Амир 1 (1) 0.17

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаханбакш Алиреза 2 0
Мохаммади Милад 2 0
Нурафкан Омид 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Азмун Сердар 1 0
Эзатолахи Саид 1 0
Тареми Мехди 1 0
Годдос Саман 1 0
Халилазадех Шоя 1 0
Ирак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрахим Ахмед II 2 0
Хуссейн Аймен 2 0
Аттван Амджад 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Захра Ала'а Абдул 1 0
Аднан Али 1 0
Надхим Мустафа 1 0
Ресан Башар 1 0
Тарик Хумам 1 0
Shareef Abdulkadhim 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
100%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

11
2
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
2
100%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1
Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0 Иран - Ирак 1:0 Камбоджа - Иран 0:10 Иран - Бахрейн 3:0 Иран - Гонконг 3:1 Иран - Сирия 3:0 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Узбекистан - Иран 1:2 Ирак - Иран 2:1 Бахрейн - Иран 1:0 Иран - Камбоджа 14:0 Гонконг - Иран 0:2 Южная Корея - Иран 1:1 Иран - Сирия 5:0 Иран - Япония 0:3
Ирак
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Катар - Ирак 3:0 Бахрейн - Ирак 0:0 Ирак - Оман 1:1 Ирак - Южная Корея 0:3
Ирак - Сирия 1:1 ОАЭ - Ирак 2:2 Ирак - Ливан 0:0 Ирак - Иран 0:3 Южная Корея - Ирак 0:0 Иран - Ирак 1:0 Гонконг - Ирак 0:1 Ирак - Камбоджа 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Ирак - Кувейт 2:1 ОАЭ - Ирак 0:0 Узбекистан - Ирак 1:2 Иордания - Ирак 0:0 Ирак - Бахрейн 2:2 Йемен - Ирак 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея 7 5 2 0 9 - 2 17
2. Иран 0:0 7 5 2 0 11 - 2 17
3. ОАЭ 6 1 3 2 4 - 5 6
4. Ливан 7 1 2 4 4 - 7 5
5. Ирак 0:0 7 0 5 2 3 - 9 5
6. Сирия 6 0 2 4 5 - 11 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Иран 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Ирак 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
4. ОАЭ 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Сирия 3 0 1 2 3 - 7 1
6. Ливан 3 0 0 3 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Иран 0:0 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Южная Корея 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Ливан 4 1 2 1 3 - 3 5
4. ОАЭ 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Ирак 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
6. Сирия 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Первый тайм
  • 14'
    Со штрафного навесил Фархан на дальнюю штангу, но Эзатолахи вынес мяч головой за пределы поля.
  • 13'
    В центре поля получил по ногам от соперника Хуссейн от Канаани. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 11'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Амири из-под защитника, но мяч на этот раз полетел в штангу.
  • Офсайд
    10'
    Выскакивал один на один с голкипером Годдос после паса от Тареми и отправил мяч в сетку. Гол был отменен из-за офсайда.
  • 9'
    Убежал в контратаку по флангу Фархан и навесил в центр штрафной, где пробил головой Хуссейн, но мяч отбил в прыжке Абедзадех.
  • 8'
    Пробивал головой Джаханбакш с линии вратарской после навеса с угла поля, но мяч полетел выше перекладины.
  • Угловой
    7'
    Прорвался в штрафную Годдос и пробил с острого угла, но голкипер вы прыжке перевел на угловой.
  • 6'
    С дальней дистанции Годдоса решил проверить бдительность голкипера, но его удар оказался крайне неточным.
  • 5'
    В центре поля получил по ногам Джаханбакш от Фархана, штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 4'
    Забросил в штрафную Голизадех с фланга на Годдоса, но тому пробить не позволили защитники.
  • 2'
    Иранцы начали активнее встречу и уже провели первую атаку, но до удара дело так и не дошло.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В рамках отбора на Чемпионат мира 2022 нас ждет интересное противостояние в Азии, сборная Ирана примет Ирак. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 138
Иран 87% (120)
X 8.7% (12)
Ирак 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Иран
Ничья
Ирак
1.36
5.49
14.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Иран 0:0 Ирак онлайн


Прогнозы на матч Иран 0:0 Ирак

Исход игры
Иран
87.9% (116)
Ничья
7.6% (10)
Ирак
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.46% (35)
Меньше
71.54% (88)
Обе команды забьют
Да
31.71% (39)
Нет
68.29% (84)
Популярный счёт
1:0 Иран
32.6% (43)
2:0 Иран
28% (37)
2:1 Иран
18.9% (25)
1:1 Ничья
5.3% (7)
3:0 Иран
2.3% (3)
3:1 Иран
2.3% (3)
1:2 Ирак
1.5% (2)
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