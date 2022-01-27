Первый тайм

14' Со штрафного навесил Фархан на дальнюю штангу, но Эзатолахи вынес мяч головой за пределы поля.

13' В центре поля получил по ногам от соперника Хуссейн от Канаани. Штрафной удар исполнять будут гости.

11' С дальней дистанции пробивал по воротам Амири из-под защитника, но мяч на этот раз полетел в штангу.

10' Выскакивал один на один с голкипером Годдос после паса от Тареми и отправил мяч в сетку. Гол был отменен из-за офсайда.