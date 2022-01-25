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Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Япония
FIFA #28
 
Позже
Китай
FIFA #75
Прогнозы 65
Япония 93.8% (61)
X 3.1% (2)
Китай 3.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Китай
1.23
6.37
13.91
Все Коэффициенты

История личных встреч

Япония
Китай

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМКА3ЙР
0:1
ЧВА
1:2
ЧВА
2:1
ЧВА
1:1
ММ
3:3
ЧВА
0:0
EACP
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ито Дзюнъя 2 0.33
Юя Осако 1 0.17
Танака Ао 1 0.17
Китай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 4 (1) 0.67
У Си 1 0.17
Aloisio Santos 1 0.17
Жанг Юнинг 1 0.17

Карточки

Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Дзюнъя 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Эндо Ватару 1 0
Китай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aloisio Santos 2 0
Шэньчао Ван 1 0
У Си 1 0
Хунбо Инь 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Gang Wang 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Линьпэн Чжан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

4
11
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
27%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Япония - Австралия 2:1 Саудовская Аравия - Япония 1:0
Китай - Япония 0:1 Япония - Оман 0:1 Япония - Кыргызстан 5:1 Япония - Сербия 1:0 Япония - Таджикистан 4:1 Япония - Мьянма 10:0 Монголия - Япония 0:14 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Мексика 0:2 Япония - Панама 1:0 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Япония - Камерун 0:0 Южная Корея - Япония 1:0 Япония - Гонконг 5:0 Китай - Япония 1:2 Япония - Венесуэла 1:4
Китай
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Китай - Австралия 1:1 Китай - Оман 1:1 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Китай - Вьетнам 3:2
Китай - Япония 0:1 Австралия - Китай 3:0 Китай - Сирия 3:1 Китай - Мальдивы 5:0 Китай - Филиппины 2:0 Гуам - Китай 0:7 Гонконг - Китай 0:2 Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Япония 1:2 Сирия - Китай 2:1 Филиппины - Китай 0:0 Китай - Гуам 7:0 Мальдивы - Китай 0:5 Китай - Таджикистан 1:0 Китай - Филиппины 2:0 Китай - Узбекистан 0:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Япония 6 4 0 2 5 - 3 12
3. Австралия 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Оман 6 2 1 3 6 - 7 7
5. Китай 6 1 2 3 7 - 11 5
6. Вьетнам 6 0 0 6 4 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Австралия 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Китай 4 1 2 1 5 - 5 5
4. Япония 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Оман 3 1 0 2 3 - 3 3
6. Вьетнам 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 4 3 0 1 3 - 1 9
2. Саудовская Аравия 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Австралия 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Оман 3 1 1 1 3 - 4 4
5. Китай 2 0 0 2 2 - 6 0
6. Вьетнам 3 0 0 3 4 - 9 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Китай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2022, осталось 2 дня 4 часа 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Япония 93.8% (61)
    X 3.1% (2)
    Китай 3.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Китай
    1.23
    6.37
    13.91
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Япония - Китай онлайн


    Прогнозы на матч Япония - Китай

    Исход игры
    Япония
    93.8% (61)
    Ничья
    3.1% (2)
    Китай
    3.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.31% (34)
    Меньше
    47.69% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    50.77% (33)
    Нет
    49.23% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Япония
    40% (26)
    2:0 Япония
    26.2% (17)
    1:0 Япония
    18.5% (12)
    3:0 Япония
    4.6% (3)
    3:1 Япония
    3.1% (2)
    1:1 Ничья
    3.1% (2)
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