Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
История личных встреч
Япония
Китай
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
400%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Япония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ито Дзюнъя
|2
|0.33
|Юя Осако
|1
|0.17
|Танака Ао
|1
|0.17
Китай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|4 (1)
|0.67
|У Си
|1
|0.17
|Aloisio Santos
|1
|0.17
|Жанг Юнинг
|1
|0.17
Карточки
Япония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
Китай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aloisio Santos
|2
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Gang Wang
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
27%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Япония
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Япония - Австралия 2:1 Саудовская Аравия - Япония 1:0
Китай - Япония 0:1 Япония - Оман 0:1 Япония - Кыргызстан 5:1 Япония - Сербия 1:0 Япония - Таджикистан 4:1 Япония - Мьянма 10:0 Монголия - Япония 0:14 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Мексика 0:2 Япония - Панама 1:0 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Япония - Камерун 0:0 Южная Корея - Япония 1:0 Япония - Гонконг 5:0 Китай - Япония 1:2 Япония - Венесуэла 1:4
Китай
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Китай - Австралия 1:1 Китай - Оман 1:1 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Китай - Вьетнам 3:2
Китай - Япония 0:1 Австралия - Китай 3:0 Китай - Сирия 3:1 Китай - Мальдивы 5:0 Китай - Филиппины 2:0 Гуам - Китай 0:7 Гонконг - Китай 0:2 Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Япония 1:2 Сирия - Китай 2:1 Филиппины - Китай 0:0 Китай - Гуам 7:0 Мальдивы - Китай 0:5 Китай - Таджикистан 1:0 Китай - Филиппины 2:0 Китай - Узбекистан 0:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Япония
|6
|4
|0
|2
|5 - 3
|12
|3.
|Австралия
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Оман
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|5.
|Китай
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|6.
|Вьетнам
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Австралия
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Китай
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|4.
|Япония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Оман
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|6.
|Вьетнам
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Япония - Китай
Исход игры
Япония
93.8% (61)
Ничья
3.1% (2)
Китай
3.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.31% (34)
Меньше
47.69% (31)
Обе команды забьют
Да
50.77% (33)
Нет
49.23% (32)
Популярный счёт
2:1 Япония
40% (26)
2:0 Япония
26.2% (17)
1:0 Япония
18.5% (12)
3:0 Япония
4.6% (3)
3:1 Япония
3.1% (2)
1:1 Ничья
3.1% (2)
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