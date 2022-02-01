На своей половине поля с мячом игроки Японии, перевод на Ито, прострел он выполнил, но Аль-Оваис отразил этот прострел.

В центре поля с мячом игроки Саудовской Аравии, передача на левый край пошла... А там никого.

Хозяева завладели преимуществом, не получается у них только в завершающей стадии.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Минамино!!! Ито ушёл от соперника по правому краю, выполнил прострел, пропустил мяч Юя на Минамино, который на замахе убрал соперника, а следом положил мяч в ворота Саудовской Аравии!

27' Сакаи начал атаку Японии по правому краю, передача низом, следом заброс на Мориту, но слишком сильно...

25' Момент у Японии, Юя оказался на газоне в чужих владения, его партнёры пытались мяч занести в ворота Аль-Оваиса, но прозвучал свисток. Вне игры.

24' И всё же замена у нас. Аль-Мальки покинул поле. Аль-Хаибри в игру вступил.

23' Аль-Доссари у мяча, подача на дальний край вратарской, скидка на противоположную штангу, но боковой рефери зафиксировал офсайд.

22' Итакура полез на Аль-Биракана, нарушив правила. Жёлтая карточка.

21' Аль-Мальки очень резво в игру вернулся. Разыграли стандарт футболисты Саудовской Аравии, заброс во владения японцев, где наверху нет проблем для игроков обороны Японии.

20' Всё-таки не потребовались носилки Аль-Мальки. Настаивает он, что сможет продожить игру. А ведь "умирал" две минуты назад?

19' Аль-Мальки подвернул голеностоп. Ито его и не трогал особо. Пауза затягивается. Замена?

18' В центре поля на газоне игрок сборной Саудовской Аравии. Не заметил я, кто вступил в борьбу с Ито. Врачи на поле.

17' Перепасовска в центре поля у сборной Саудовской Аравии, передача на левый край, мяч потерян.

16' Перевод направо в исполнении сборной Саудовской Аравии, передача чуть назад пошла.

15' Нарушение правил на левом фланге. Сакаи нарушил правила, быстро разыграли стандарт "зелёные", через центр пытались пробиться, не вышло.

13' Танигути не стал рисковать, выбив мяч в аут. В атаке Саудовская Аравия, но могло быть опаснее.

12' Нагатомо начал атаку Японии, 35-летний защитник очень активен, везде успеват. Заработал аут при атаке свеой сборной по левому краю.

11' Нагатомо не позволил сопернику пройти себя, упал, поднялся, мяч выбил.

10' Десять минут отыграли команды, аут на левом фланге обороны бросили японцы, перевод по краю пошёл, но мяч в ногах у Аль-Оваиса.

9' Игра продолжилась, с мячом на своей половине поля японцы. Перевод на левый край, длинная диагональ не привела к развитию атаки, пришлось через оборону играть японцам.

8' Снова нарушение правил зафиксировал арбитр. Абдулайи столкнулся опять с Юя. Пауза у нас неболшая. Помощь игроку сборной Японии нужна.

7' Активен Ито, выделяется он своей светловолосой причёской в атаке у Японии.

6' Абдулайи пропустит следующую игру, но она может быть незначимой для Саудовской Аравии. Нужно только добыть три очка сегодня.

5' Минамино отправляли в атаку японцы, не хватило стартового рывка, но и передача была достаточно сильной. И тут же жёлтая карточка. Абдулайи локтем толкнул Юя, за что и получил "горчичник".

4' С мячом голкипер Аравии Аль-Оваис. Просит он своих партнёров сыграть шире, сильным ударом выбивая мяч на правый край. Достался игровой снаряд японцам.

3' Совсем недавно, 27 января, команды провели свои последние матчи в отборочном турнире. Японцы обыграли Китай 2:0, а Саудовская Аравия Оман 1:0. Отметим, что у Японии ни одного изменения в стартовом составе нет по сравнению с прошлым матчем.

2' Корейская бригада из Кореи работает сегодня, разыграли с центра поля японцы, но мяч сразу же ушёл за боковую.