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  3. Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Япония
FIFA #28
1:0
Первый тайм: 32'
Саудовская Аравия
FIFA #49
0'
4' Желтая карточка
Абдулайи Али
21' Желтая карточка
Итакура Ко
1:0
32' Гол
Минамино Такуми
32'

Ход матча

4'
 
Абдулайи Али
21'
Итакура Ко
 
23'
 
Аль-Хаибри Абдулмалек
Аль-Мальки Абдулела
32'
Минамино Такуми
1:0
Прогнозы 134
Япония 79.9% (107)
X 15.7% (21)
Саудовская Аравия 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Саудовская Аравия
1.60
3.55
7.10
Все Коэффициенты
12
Гонда
Сюити
19
Сакаи
Хироки
4
Итакура
Ко
3
Танигути
Сёго
5
Нагатомо
Юто
6
Эндо
Ватару
14
Ито
Дзюнъя
17
Танака
Ао
13
Морита
Хидемаса
10
Минамино
Такуми
15
Юя
Осако
21
Аль-Оваис
Мохаммед
2
Аль-Ганам
Султан
4
Аль-Амри
Абдулела
5
Абдулайи
Али
13
Аль-Шахрани
Яссер
15
Аль-Хассан
Али
8
Аль-Мальки
Абдулела
19
Аль-Муваллад
Фахад
23
Канно
Мохамед
10
Аль-Доссари
Салем
9
Аль-Биракан
Ферас
Япония
4-1-4-1
Саудовская Аравия
4-2-3-1

История личных встреч

Япония
Саудовская Аравия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЧМКА3ЙР
1:0
КА
1:0
ОМА
1:0
ОМА
2:1
АЧК
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ито Дзюнъя 3 0.38
Юя Осако 2 (1) 0.25
Танака Ао 1 0.13
Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Биракан Ферас 3 0.38
Аль Шехри Салех 3 (1) 0.38
Naji Al Sami 2 0.25
Аль-Шахрани Яссер 1 0.13
Аль-Доссари Салем 1 (1) 0.13

Карточки

Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Дзюнъя 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Эндо Ватару 1 0
Итакура Ко 1 0
Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Мальки Абдулела 2 0
Абдулайи Али 2 0
Аль-Шахрани Яссер 1 0
Аль-Муваллад Фахад 1 0
Аль-Фаридж Сальман 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Япония - Австралия 2:1
Саудовская Аравия - Япония 1:0 Китай - Япония 0:1 Япония - Оман 0:1 Япония - Кыргызстан 5:1 Япония - Сербия 1:0 Япония - Таджикистан 4:1 Япония - Мьянма 10:0 Монголия - Япония 0:14 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Мексика 0:2 Япония - Панама 1:0 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Япония - Камерун 0:0 Южная Корея - Япония 1:0 Япония - Гонконг 5:0 Китай - Япония 1:2
Саудовская Аравия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Саудовская Аравия - Оман 1:0 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Палестина - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 0:1
Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Сингапур - Саудовская Аравия 0:3 Саудовская Аравия - Йемен 3:0 Саудовская Аравия - Палестина 5:0 Саудовская Аравия - Кувейт 1:0 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Бахрейн - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 0:1 8 6 1 1 10 - 4 19
2. Япония 1:0 8 6 0 2 8 - 3 18
3. Австралия 7 4 2 1 13 - 4 14
4. Оман 7 2 1 4 6 - 8 7
5. Китай 7 1 2 4 7 - 13 5
6. Вьетнам 7 0 0 7 4 - 16 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 0:1 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Австралия 4 3 1 0 10 - 1 10
3. Япония 1:0 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Китай 4 1 2 1 5 - 5 5
5. Оман 3 1 0 2 3 - 3 3
6. Вьетнам 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 1:0 4 3 0 1 3 - 1 9
2. Саудовская Аравия 0:1 4 2 1 1 2 - 1 7
3. Австралия 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Оман 4 1 1 2 3 - 5 4
5. Китай 3 0 0 3 2 - 8 0
6. Вьетнам 4 0 0 4 4 - 13 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Минамино!!! Ито ушёл от соперника по правому краю, выполнил прострел, пропустил мяч Юя на Минамино, который на замахе убрал соперника, а следом положил мяч в ворота Саудовской Аравии!
  • 31'
    Ито обошёл соперника, выполнил прострел, мяч у  Минамино...
  • 30'
    Хозяева завладели преимуществом, не получается у них только в завершающей стадии. 
  • 29'
    В центре поля с мячом игроки Саудовской Аравии, передача на левый край пошла... А там никого. 
  • 28'
    На своей половине поля с мячом игроки Японии, перевод на Ито, прострел он выполнил, но Аль-Оваис отразил этот прострел. 
  • 27'
    Сакаи начал атаку Японии по правому краю, передача низом, следом заброс на Мориту, но слишком сильно...
  • Офсайд
    25'
    Момент у Японии,  Юя оказался на газоне в чужих владения, его партнёры пытались мяч занести в ворота  Аль-Оваиса, но прозвучал свисток. Вне игры. 
  • Замена
    24'
    И всё же замена у нас.   Аль-Мальки покинул поле. Аль-Хаибри в игру вступил. 
  • Офсайд
    23'
     Аль-Доссари у мяча, подача на дальний край вратарской, скидка на противоположную штангу, но боковой рефери зафиксировал офсайд. 
  • Желтая карточка
    22'
     Итакура полез на  Аль-Биракана, нарушив правила. Жёлтая карточка. 
  • 21'
     Аль-Мальки очень резво в игру вернулся. Разыграли стандарт футболисты Саудовской Аравии, заброс во владения японцев, где наверху нет проблем для игроков обороны Японии. 
  • 20'
    Всё-таки не потребовались носилки  Аль-Мальки. Настаивает он, что сможет продожить игру. А ведь "умирал" две минуты назад?
  • Травма, повреждение
    19'
     Аль-Мальки подвернул голеностоп. Ито его и не трогал особо. Пауза затягивается. Замена?
  • Травма, повреждение
    18'
    В центре поля на газоне игрок сборной Саудовской Аравии. Не заметил я, кто вступил в борьбу с Ито. Врачи на поле. 
  • 17'
    Перепасовска в центре поля у сборной Саудовской Аравии, передача на левый край, мяч потерян. 
  • 16'
    Перевод направо в исполнении сборной Саудовской Аравии, передача чуть назад пошла. 
  • 15'
    Нарушение правил на левом фланге. Сакаи нарушил правила, быстро разыграли стандарт "зелёные", через центр пытались пробиться, не вышло. 
  • 13'
     Танигути не стал рисковать, выбив мяч в аут. В атаке Саудовская Аравия, но могло быть опаснее. 
  • 12'
    Нагатомо начал атаку Японии, 35-летний защитник очень активен, везде успеват. Заработал аут при атаке свеой сборной по левому краю. 
  • 11'
    Нагатомо не позволил сопернику пройти себя, упал, поднялся, мяч выбил. 
  • 10'
    Десять минут отыграли команды, аут на левом фланге обороны бросили японцы, перевод по краю пошёл, но мяч в ногах у  Аль-Оваиса.
  • 9'
    Игра продолжилась, с мячом на своей половине поля японцы. Перевод на левый край, длинная диагональ не привела к развитию атаки, пришлось через оборону играть японцам. 
  • 8'
    Снова нарушение правил зафиксировал арбитр.  Абдулайи столкнулся опять с  Юя. Пауза у нас неболшая. Помощь игроку сборной Японии нужна. 
  • 7'
    Активен  Ито, выделяется он своей светловолосой причёской в атаке у Японии. 
  • 6'
     Абдулайи пропустит следующую игру, но она может быть незначимой для Саудовской Аравии. Нужно только добыть три очка сегодня. 
  • Желтая карточка
    5'
     Минамино отправляли в атаку японцы, не хватило стартового рывка, но и передача была достаточно сильной. И тут же жёлтая карточка.  Абдулайи локтем толкнул Юя, за что и получил "горчичник".
  • 4'
    С мячом голкипер Аравии Аль-Оваис. Просит он своих партнёров сыграть шире, сильным ударом выбивая мяч на правый край. Достался игровой снаряд японцам. 
  • 3'
    Совсем недавно, 27 января, команды провели свои последние матчи в отборочном турнире. Японцы обыграли Китай 2:0, а Саудовская Аравия Оман 1:0. Отметим, что у Японии ни одного изменения в стартовом составе нет по сравнению с прошлым матчем. 
  • 2'
    Корейская бригада из Кореи работает сегодня, разыграли с центра поля японцы, но мяч сразу же ушёл за боковую. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • Лидеры группы В сойдутся между собой в рамках восьмого тура третьего раунда квалификации АФК. Отрыв Саудовской Аравии от третьего места составляет 5 очков, Японии одно. Победа подопечных Ренара Эрве и неудача Австралии в игре против Омана приведет к выходу Саудовской Аравии на чемпионат Мира!
  • Добрый день, уважаемые любители футбола! Через несколько минут старт поединка между сборными Японии и Саудовской Аравии. Работает для Вас Константин Лицин. 
Прогнозы 134
Япония 79.9% (107)
X 15.7% (21)
Саудовская Аравия 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Саудовская Аравия
1.60
3.55
7.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Япония 1:0 Саудовская Аравия онлайн


Прогнозы на матч Япония 1:0 Саудовская Аравия

Исход игры
Япония
79.9% (107)
Ничья
15.7% (21)
Саудовская Аравия
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
36.89% (45)
Меньше
63.11% (77)
Обе команды забьют
Да
47.54% (58)
Нет
52.46% (64)
Популярный счёт
1:0 Япония
38.1% (51)
2:1 Япония
29.1% (39)
1:1 Ничья
9.7% (13)
2:0 Япония
6.7% (9)
0:0 Ничья
3% (4)
1:2 Саудовская Аравия
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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Япония
Саудовская Аравия

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