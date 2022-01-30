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Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Япония
FIFA #28
 
Позже
Саудовская Аравия
FIFA #49
Прогнозы 54
Япония 83.3% (45)
X 11.1% (6)
Саудовская Аравия 5.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Саудовская Аравия
1.57
4.00
7.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Япония
Саудовская Аравия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЧМКА3ЙР
1:0
КА
1:0
ОМА
1:0
ОМА
2:1
АЧК
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ито Дзюнъя 3 0.43
Юя Осако 2 (1) 0.29
Танака Ао 1 0.14
Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Биракан Ферас 3 0.43
Аль Шехри Салех 3 (1) 0.43
Naji Al Sami 2 0.29
Аль-Шахрани Яссер 1 0.14
Аль-Доссари Салем 1 (1) 0.14

Карточки

Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Дзюнъя 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Эндо Ватару 1 0
Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Мальки Абдулела 2 0
Аль-Шахрани Яссер 1 0
Аль-Муваллад Фахад 1 0
Аль-Фаридж Сальман 1 0
Абдулайи Али 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Япония - Австралия 2:1
Саудовская Аравия - Япония 1:0 Китай - Япония 0:1 Япония - Оман 0:1 Япония - Кыргызстан 5:1 Япония - Сербия 1:0 Япония - Таджикистан 4:1 Япония - Мьянма 10:0 Монголия - Япония 0:14 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Мексика 0:2 Япония - Панама 1:0 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Япония - Камерун 0:0 Южная Корея - Япония 1:0 Япония - Гонконг 5:0 Китай - Япония 1:2
Саудовская Аравия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Саудовская Аравия - Оман 1:0 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Палестина - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 0:1
Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Сингапур - Саудовская Аравия 0:3 Саудовская Аравия - Йемен 3:0 Саудовская Аравия - Палестина 5:0 Саудовская Аравия - Кувейт 1:0 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Бахрейн - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 7 6 1 0 10 - 3 19
2. Япония 7 5 0 2 7 - 3 15
3. Австралия 7 4 2 1 13 - 4 14
4. Оман 7 2 1 4 6 - 8 7
5. Китай 7 1 2 4 7 - 13 5
6. Вьетнам 7 0 0 7 4 - 16 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Австралия 4 3 1 0 10 - 1 10
3. Япония 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Китай 4 1 2 1 5 - 5 5
5. Оман 3 1 0 2 3 - 3 3
6. Вьетнам 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 4 3 0 1 3 - 1 9
2. Саудовская Аравия 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Австралия 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Оман 4 1 1 2 3 - 5 4
5. Китай 3 0 0 3 2 - 8 0
6. Вьетнам 4 0 0 4 4 - 13 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Саудовская Аравия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 февраля 2022, осталось 2 дня 5 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Япония 83.3% (45)
    X 11.1% (6)
    Саудовская Аравия 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Саудовская Аравия
    1.57
    4.00
    7.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Япония - Саудовская Аравия онлайн


    Прогнозы на матч Япония - Саудовская Аравия

    Исход игры
    Япония
    83.3% (45)
    Ничья
    11.1% (6)
    Саудовская Аравия
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (28)
    Меньше
    47.17% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (32)
    Нет
    39.62% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Япония
    44.4% (24)
    1:0 Япония
    29.6% (16)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    2:0 Япония
    7.4% (4)
    1:2 Саудовская Аравия
    3.7% (2)
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    Япония
    Саудовская Аравия

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