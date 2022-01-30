Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
История личных встреч
Япония
Саудовская Аравия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Япония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ито Дзюнъя
|3
|0.43
|Юя Осако
|2 (1)
|0.29
|Танака Ао
|1
|0.14
Саудовская Аравия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Биракан Ферас
|3
|0.43
|Аль Шехри Салех
|3 (1)
|0.43
|Naji Al Sami
|2
|0.29
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.14
|Аль-Доссари Салем
|1 (1)
|0.14
Карточки
Япония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
Саудовская Аравия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Мальки Абдулела
|2
|0
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0
|Аль-Муваллад Фахад
|1
|0
|Аль-Фаридж Сальман
|1
|0
|Абдулайи Али
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Япония
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Япония - Австралия 2:1
Саудовская Аравия - Япония 1:0 Китай - Япония 0:1 Япония - Оман 0:1 Япония - Кыргызстан 5:1 Япония - Сербия 1:0 Япония - Таджикистан 4:1 Япония - Мьянма 10:0 Монголия - Япония 0:14 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Мексика 0:2 Япония - Панама 1:0 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Япония - Камерун 0:0 Южная Корея - Япония 1:0 Япония - Гонконг 5:0 Китай - Япония 1:2
Саудовская Аравия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Саудовская Аравия - Оман 1:0 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Палестина - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 0:1
Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Сингапур - Саудовская Аравия 0:3 Саудовская Аравия - Йемен 3:0 Саудовская Аравия - Палестина 5:0 Саудовская Аравия - Кувейт 1:0 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Бахрейн - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|7
|6
|1
|0
|10 - 3
|19
|2.
|Япония
|7
|5
|0
|2
|7 - 3
|15
|3.
|Австралия
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|4.
|Оман
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|5.
|Китай
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|6.
|Вьетнам
|7
|0
|0
|7
|4 - 16
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Австралия
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Япония
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Китай
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|Оман
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|6.
|Вьетнам
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Япония - Саудовская Аравия
Исход игры
Япония
83.3% (45)
Ничья
11.1% (6)
Саудовская Аравия
5.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (28)
Меньше
47.17% (25)
Обе команды забьют
Да
60.38% (32)
Нет
39.62% (21)
Популярный счёт
2:1 Япония
44.4% (24)
1:0 Япония
29.6% (16)
1:1 Ничья
7.4% (4)
2:0 Япония
7.4% (4)
1:2 Саудовская Аравия
3.7% (2)
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