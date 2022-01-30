Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
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История личных встреч
Сирия
Южная Корея
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Фатил Мохаммед
|2
|0.29
|Хрибин Омар
|2
|0.29
|Аль-Бахер Махмуд
|1
|0.14
Южная Корея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|3 (1)
|0.43
|Квон Чхан Хун
|1
|0.14
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.14
|Ин-Бом Хван
|1
|0.14
|Чжо Кю-Сон
|1
|0.14
|Чон У-Ён
|1
|0.14
|Хи-Чан Хван
|1 (1)
|0.14
Карточки
Сирия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ашкар Ахмад
|2
|0
|Israa Hamwiah
|2
|0
|Аль-Фатил Мохаммед
|1
|0
|Аль-Мавас Махмуд
|1
|0
|Хрибин Омар
|1
|0
|Омари Осама
|1
|0
|Крума Таер
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Кердагли Халед
|1
|0
Южная Корея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжун Ву-Юн
|2
|0
|Хон Чхоль
|1
|0
|Квон Чхан Хун
|1
|0
|Ким Ёнгвон
|1
|0
|Сон Чжун-Хо
|1
|0
|Ли Ён
|1
|0
|Чжо Кю-Сон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
13
2
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Сирия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ОАЭ - Сирия 2:0 Сирия - Мавритания 1:2 Сирия - Тунис 2:0 ОАЭ - Сирия 2:1
Сирия - Иран 0:3 Ирак - Сирия 1:1 Сирия - Ливан 2:3 Южная Корея - Сирия 2:1 Сирия - ОАЭ 1:1 Иран - Сирия 1:0 Китай - Сирия 3:1 Гуам - Сирия 0:3 Мальдивы - Сирия 0:4 Иран - Сирия 3:0 Иордания - Сирия 1:0 Узбекистан - Сирия 0:1 Сирия - Филиппины 1:0 Сирия - Китай 2:1 Сирия - Гуам 4:0 Сирия - Мальдивы 2:1
Южная Корея
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ливан - Южная Корея 0:1 Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3
Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0 Южная Корея - Гонконг 2:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Ливан - Южная Корея 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Иран
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Южная Корея
|7
|5
|2
|0
|9 - 2
|17
|3.
|ОАЭ
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Ливан
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|5.
|Ирак
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|6.
|Сирия
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Иран
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|ОАЭ
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|4.
|Ирак
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|5.
|Сирия
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|6.
|Ливан
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Сирия - Южная Корея
Исход игры
Сирия
3.9% (2)
Ничья
9.8% (5)
Южная Корея
86.3% (44)
Тотал 2.5
Больше
52% (26)
Меньше
48% (24)
Обе команды забьют
Да
58% (29)
Нет
42% (21)
Популярный счёт
1:2 Южная Корея
47.1% (24)
0:2 Южная Корея
17.6% (9)
0:1 Южная Корея
17.6% (9)
1:1 Ничья
7.8% (4)
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