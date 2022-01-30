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  3. Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Сирия
FIFA #85
 
Позже
Южная Корея
FIFA #35
Прогнозы 51
Сирия 3.9% (2)
X 9.8% (5)
Южная Корея 86.3% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сирия
Ничья
Южная Корея
6.04
3.64
1.69
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сирия
Южная Корея

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЧМКА3ЙР
2:1
ОМА
1:0
ОМА
0:0
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сирия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Фатил Мохаммед 2 0.29
Хрибин Омар 2 0.29
Аль-Бахер Махмуд 1 0.14
Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 3 (1) 0.43
Квон Чхан Хун 1 0.14
Ли Чхэ-Сон II 1 0.14
Ин-Бом Хван 1 0.14
Чжо Кю-Сон 1 0.14
Чон У-Ён 1 0.14
Хи-Чан Хван 1 (1) 0.14

Карточки

Сирия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ашкар Ахмад 2 0
Israa Hamwiah 2 0
Аль-Фатил Мохаммед 1 0
Аль-Мавас Махмуд 1 0
Хрибин Омар 1 0
Омари Осама 1 0
Крума Таер 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Кердагли Халед 1 0
Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжун Ву-Юн 2 0
Хон Чхоль 1 0
Квон Чхан Хун 1 0
Ким Ёнгвон 1 0
Сон Чжун-Хо 1 0
Ли Ён 1 0
Чжо Кю-Сон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

13
2
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сирия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ОАЭ - Сирия 2:0 Сирия - Мавритания 1:2 Сирия - Тунис 2:0 ОАЭ - Сирия 2:1
Сирия - Иран 0:3 Ирак - Сирия 1:1 Сирия - Ливан 2:3 Южная Корея - Сирия 2:1 Сирия - ОАЭ 1:1 Иран - Сирия 1:0 Китай - Сирия 3:1 Гуам - Сирия 0:3 Мальдивы - Сирия 0:4 Иран - Сирия 3:0 Иордания - Сирия 1:0 Узбекистан - Сирия 0:1 Сирия - Филиппины 1:0 Сирия - Китай 2:1 Сирия - Гуам 4:0 Сирия - Мальдивы 2:1
Южная Корея
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ливан - Южная Корея 0:1 Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3
Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0 Южная Корея - Гонконг 2:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Ливан - Южная Корея 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Иран 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Южная Корея 7 5 2 0 9 - 2 17
3. ОАЭ 7 2 3 2 6 - 5 9
4. Ливан 7 1 2 4 4 - 7 5
5. Ирак 7 0 4 3 3 - 10 4
6. Сирия 7 0 2 5 5 - 13 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Иран 3 2 1 0 3 - 1 7
3. ОАЭ 4 1 2 1 4 - 3 5
4. Ирак 4 0 2 2 1 - 7 2
5. Сирия 3 0 1 2 3 - 7 1
6. Ливан 3 0 0 3 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Иран 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Южная Корея 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Ливан 4 1 2 1 3 - 3 5
4. ОАЭ 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Ирак 3 0 2 1 2 - 3 2
6. Сирия 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сирия - Южная Корея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 февраля 2022, осталось 2 дня 9 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Сирия 3.9% (2)
    X 9.8% (5)
    Южная Корея 86.3% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сирия
    Ничья
    Южная Корея
    6.04
    3.64
    1.69
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сирия - Южная Корея онлайн


    Прогнозы на матч Сирия - Южная Корея

    Исход игры
    Сирия
    3.9% (2)
    Ничья
    9.8% (5)
    Южная Корея
    86.3% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (26)
    Меньше
    48% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    58% (29)
    Нет
    42% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Южная Корея
    47.1% (24)
    0:2 Южная Корея
    17.6% (9)
    0:1 Южная Корея
    17.6% (9)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
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    Сирия
    Южная Корея

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