Первый тайм

8' Рогич с фланга навесил на дальнюю штангу, но здесь Макарен не дотянулся до мяча.

7' С дальней дистанции пробивал по воротам теперь уже Рогич из-под защитника, но мяч полетел выше перекладины.

6' С дальней дистанции пробивал по воротам Макларен, но мяч полетел намного выше переклдадины.

4' В центре поля по ногам сопернику в подкате заехал Дурбейн, за что тут же получил желтую карточку.

3' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах гости выбрали себе желто-зеленый комплект формы.

2' Активно пошли сразу же вперед гости и провели первую атаку, но до удара по воротам дело не дошло.