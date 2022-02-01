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Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Оман
FIFA #77
0:0
Первый тайм: 13'
Австралия
FIFA #34
0'
4' Желтая карточка
Дурбейн Фахми
13'

Ход матча

4'
Дурбейн Фахми
 
Прогнозы 136
Оман 1.5% (2)
X 7.4% (10)
Австралия 91.2% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оман
Ничья
Австралия
8.80
4.60
1.58
Все Коэффициенты
18
Аль-Рашиди
Файиз
14
Аль-Харти
Амьяд
6
Хадид
Ахмед
21
Abdul
Gheilani
3
Дурбейн
Фахми
16
Салех
Матаз
12
Фаваз
Абдулла
4
Аль-Алави
Аршад
10
Аль-Фазари
Омар
17
Аль-Мандар
Рабья
7
Аль-Хаджири
Халид
1
Райан
Мэтт
5
Карачич
Фран
2
Дегенек
Милош
20
Сейнсбери
Трент
16
Бехич
Азиз
22
Ирвайн
Джексон
13
Муй
Аарон
6
Бойл
Мартин
23
Рогич
Томас
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
Оман
5-3-2
Австралия
4-2-3-1

История личных встреч

Оман
Австралия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЧМКА3ЙР
3:1
ТМС
0:5
КА
0:4
ЧМОМ
2:2
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Сабхи Иссам 2 0.25
Аль-Халди Мохсин 1 0.13
Аль-Мандар Рабья 1 0.13
Аль-Харти Амьяд 1 0.13
Аль-Яхъя Салах 1 (1) 0.13
Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюк Митчелл 3 0.38
Бойл Мартин 2 0.25
Мабиль Авер 2 0.25
Грант Райан 1 0.13
Рогич Томас 1 0.13
Гудвин Крейг 1 0.13
Макларен Джейми 1 0.13
Хрустиц Айдин 1 0.13
Макгри Райли 1 0.13

Карточки

Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Бусаиди Али 1 0
Аль-Саади Хариб 1 0
Аль-Мандар Рабья 1 0
Дурбейн Фахми 1 0
Аль-Алави Аршад 1 0
Аль-Харти Амьяд 1 0
Фаваз Абдулла 1 0
Mohsin Bilal 1 0
Habsi Juma 1 0
Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хрустиц Айдин 2 0
Грант Райан 1 0
Бехич Азиз 1 0
Леки Мэттью 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Суттар Гарри 1 0
Дегенек Милош 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оман
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саудовская Аравия - Оман 1:0 Тунис - Оман 2:1 Оман - Бахрейн 3:0 Оман - Катар 1:2
Ирак - Оман 1:1 Оман - Япония 0:1 Китай - Оман 1:1 Оман - Вьетнам 3:1 Австралия - Оман 3:1 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Япония - Оман 0:1 Оман - Сомали 2:1 Бангладеш - Оман 0:3 Афганистан - Оман 1:2 Оман - Катар 0:1 Таиланд - Оман 0:1 Индия - Оман 1:1 Оман - Иордания 0:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Кувейт - Оман 1:2
Австралия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1
Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2 Палестина - Австралия 0:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 8 6 1 1 10 - 5 19
2. Япония 8 6 0 2 9 - 3 18
3. Австралия 0:0 8 4 3 1 13 - 4 15
4. Оман 0:0 8 2 2 4 6 - 8 8
5. Китай 8 1 2 5 8 - 16 5
6. Вьетнам 8 1 0 7 7 - 17 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Австралия 0:0 4 3 1 0 10 - 1 10
3. Япония 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Китай 4 1 2 1 5 - 5 5
5. Оман 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
6. Вьетнам 4 1 0 3 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 4 3 0 1 3 - 1 9
2. Саудовская Аравия 4 2 1 1 2 - 2 7
3. Австралия 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Оман 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
5. Вьетнам 4 0 0 4 4 - 13 0
6. Китай 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Первый тайм
  • 8'
    Рогич с фланга навесил на дальнюю штангу, но здесь Макарен не дотянулся до мяча.
  • 7'
    С дальней дистанции пробивал по воротам теперь уже Рогич из-под защитника, но мяч полетел выше перекладины.
  • 6'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Макларен, но мяч полетел намного выше переклдадины.
  • Желтая карточка
    4'
    В центре поля по ногам сопернику в подкате заехал Дурбейн, за что тут же получил желтую карточку.
  • 3'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах гости выбрали себе желто-зеленый комплект формы.
  • 2'
    Активно пошли сразу же вперед гости и провели первую атаку, но до удара по воротам дело не дошло.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю вас на матч отбора к Чемпионату Мира 2022, в котором встретятся сборные Омана и Австралии. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий.
Прогнозы 136
Оман 1.5% (2)
X 7.4% (10)
Австралия 91.2% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оман
Ничья
Австралия
8.80
4.60
1.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Оман 0:0 Австралия онлайн


Прогнозы на матч Оман 0:0 Австралия

Исход игры
Оман
1.5% (2)
Ничья
7.4% (10)
Австралия
91.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
40.16% (51)
Меньше
59.84% (76)
Обе команды забьют
Да
45.67% (58)
Нет
54.33% (69)
Популярный счёт
0:1 Австралия
30.1% (41)
1:2 Австралия
25.7% (35)
0:2 Австралия
19.1% (26)
1:1 Ничья
5.9% (8)
1:3 Австралия
5.1% (7)
1:4 Австралия
2.2% (3)
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