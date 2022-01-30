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Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Оман
FIFA #77
 
Позже
Австралия
FIFA #34
Прогнозы 50
Оман 2% (1)
X 8% (4)
Австралия 90% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оман
Ничья
Австралия
7.00
3.80
1.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Оман
Австралия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЧМКА3ЙР
3:1
ТМС
0:5
КА
0:4
ЧМОМ
2:2
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Сабхи Иссам 2 0.29
Аль-Халди Мохсин 1 0.14
Аль-Мандар Рабья 1 0.14
Аль-Харти Амьяд 1 0.14
Аль-Яхъя Салах 1 (1) 0.14
Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюк Митчелл 3 0.43
Бойл Мартин 2 0.29
Мабиль Авер 2 0.29
Грант Райан 1 0.14
Рогич Томас 1 0.14
Гудвин Крейг 1 0.14
Макларен Джейми 1 0.14
Хрустиц Айдин 1 0.14
Макгри Райли 1 0.14

Карточки

Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Бусаиди Али 1 0
Аль-Саади Хариб 1 0
Аль-Мандар Рабья 1 0
Аль-Алави Аршад 1 0
Аль-Харти Амьяд 1 0
Фаваз Абдулла 1 0
Mohsin Bilal 1 0
Habsi Juma 1 0
Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хрустиц Айдин 2 0
Грант Райан 1 0
Бехич Азиз 1 0
Леки Мэттью 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Суттар Гарри 1 0
Дегенек Милош 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оман
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саудовская Аравия - Оман 1:0 Тунис - Оман 2:1 Оман - Бахрейн 3:0 Оман - Катар 1:2
Ирак - Оман 1:1 Оман - Япония 0:1 Китай - Оман 1:1 Оман - Вьетнам 3:1 Австралия - Оман 3:1 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Япония - Оман 0:1 Оман - Сомали 2:1 Бангладеш - Оман 0:3 Афганистан - Оман 1:2 Оман - Катар 0:1 Таиланд - Оман 0:1 Индия - Оман 1:1 Оман - Иордания 0:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Кувейт - Оман 1:2
Австралия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1
Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2 Палестина - Австралия 0:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 7 6 1 0 10 - 3 19
2. Япония 7 5 0 2 7 - 3 15
3. Австралия 7 4 2 1 13 - 4 14
4. Оман 7 2 1 4 6 - 8 7
5. Китай 7 1 2 4 7 - 13 5
6. Вьетнам 7 0 0 7 4 - 16 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Австралия 4 3 1 0 10 - 1 10
3. Япония 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Китай 4 1 2 1 5 - 5 5
5. Оман 3 1 0 2 3 - 3 3
6. Вьетнам 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 4 3 0 1 3 - 1 9
2. Саудовская Аравия 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Австралия 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Оман 4 1 1 2 3 - 5 4
5. Китай 3 0 0 3 2 - 8 0
6. Вьетнам 4 0 0 4 4 - 13 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оман - Австралия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 февраля 2022, осталось 2 дня 11 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Оман 2% (1)
    X 8% (4)
    Австралия 90% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оман
    Ничья
    Австралия
    7.00
    3.80
    1.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оман - Австралия онлайн


    Прогнозы на матч Оман - Австралия

    Исход игры
    Оман
    2% (1)
    Ничья
    8% (4)
    Австралия
    90% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    59.18% (29)
    Нет
    40.82% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Австралия
    38% (19)
    0:1 Австралия
    20% (10)
    0:2 Австралия
    18% (9)
    1:1 Ничья
    6% (3)
    1:3 Австралия
    6% (3)
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    Оман
    Австралия

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