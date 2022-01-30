Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
История личных встреч
Оман
Австралия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Сабхи Иссам
|2
|0.29
|Аль-Халди Мохсин
|1
|0.14
|Аль-Мандар Рабья
|1
|0.14
|Аль-Харти Амьяд
|1
|0.14
|Аль-Яхъя Салах
|1 (1)
|0.14
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюк Митчелл
|3
|0.43
|Бойл Мартин
|2
|0.29
|Мабиль Авер
|2
|0.29
|Грант Райан
|1
|0.14
|Рогич Томас
|1
|0.14
|Гудвин Крейг
|1
|0.14
|Макларен Джейми
|1
|0.14
|Хрустиц Айдин
|1
|0.14
|Макгри Райли
|1
|0.14
Карточки
Оман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Бусаиди Али
|1
|0
|Аль-Саади Хариб
|1
|0
|Аль-Мандар Рабья
|1
|0
|Аль-Алави Аршад
|1
|0
|Аль-Харти Амьяд
|1
|0
|Фаваз Абдулла
|1
|0
|Mohsin Bilal
|1
|0
|Habsi Juma
|1
|0
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хрустиц Айдин
|2
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Суттар Гарри
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оман
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саудовская Аравия - Оман 1:0 Тунис - Оман 2:1 Оман - Бахрейн 3:0 Оман - Катар 1:2
Ирак - Оман 1:1 Оман - Япония 0:1 Китай - Оман 1:1 Оман - Вьетнам 3:1 Австралия - Оман 3:1 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Япония - Оман 0:1 Оман - Сомали 2:1 Бангладеш - Оман 0:3 Афганистан - Оман 1:2 Оман - Катар 0:1 Таиланд - Оман 0:1 Индия - Оман 1:1 Оман - Иордания 0:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Кувейт - Оман 1:2
Австралия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1
Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2 Палестина - Австралия 0:3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|7
|6
|1
|0
|10 - 3
|19
|2.
|Япония
|7
|5
|0
|2
|7 - 3
|15
|3.
|Австралия
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|4.
|Оман
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|5.
|Китай
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|6.
|Вьетнам
|7
|0
|0
|7
|4 - 16
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Австралия
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Япония
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Китай
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|Оман
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|6.
|Вьетнам
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Оман - Австралия
Исход игры
Оман
2% (1)
Ничья
8% (4)
Австралия
90% (45)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
59.18% (29)
Нет
40.82% (20)
Популярный счёт
1:2 Австралия
38% (19)
0:1 Австралия
20% (10)
0:2 Австралия
18% (9)
1:1 Ничья
6% (3)
1:3 Австралия
6% (3)
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