Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Центральный (Овидиу)
30' Красная карточкаБетанкор Хефте
55' Желтая карточкаБутян Михай
74' Желтая карточкаАртян Андрей
Ход матча
30'
55'
74'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
92
Michael
Omoh
16
Бутян
Михай
14
Сила
Ришар
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сила РишарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
История личных встреч
Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|12 (3)
|0.52
|Петре Адриан
|5 (2)
|0.22
|Чобану Андрей
|2
|0.09
|Ганя Джордже
|2
|0.09
|Дюссо Дамьен
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Enes Sali
|1
|0.04
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Ларие Йонуц
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Пурече Флориан
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
|Грамени Константин
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|4
|0.17
|Попадюк Дору
|3
|0.13
|Негуц Кристиан
|3
|0.13
|Флоря Даниэль
|2
|0.08
|Керкез Кристиан
|1
|0.04
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Пурече Флориан
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|1
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|6
|1
|Флоря Даниэль
|6
|0
|Дулка Марко
|6
|0
|Кэпушэ Тибериу
|4
|1
|Корбу Лауренциу
|4
|1
|Попадюк Дору
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Daniel Celea
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Попа Даньел
|3
|0
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Мартак Мариус
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
5
9 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
4
20%
1
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
6
30%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
57%
2
25%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
5
42%
76-90
Забито
27
13
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
8 Не забивали 14
4
15%
1
8%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
8
30%
30%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
9
33%
4
31%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0
Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3
Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|23
|19
|2
|2
|36 - 12
|59
|2.
|Университатя Крайова
|45
|15
|12
|18
|54 - 50
|57
|3.
|ФКСБ
|23
|15
|6
|2
|44 - 20
|51
|4.
|Волунтари
|24
|12
|6
|6
|28 - 21
|42
|5.
|Ботошани
|23
|9
|11
|3
|23 - 20
|38
|6.
|Вииторул Констанца
|0:0
|23
|10
|6
|7
|26 - 15
|36
|7.
|Рапид Бухарест
|24
|8
|10
|6
|28 - 24
|34
|8.
|Арджеш
|23
|9
|4
|10
|21 - 20
|31
|9.
|УТА Арад
|24
|7
|10
|7
|19 - 17
|31
|10.
|Сепси
|24
|6
|11
|7
|24 - 21
|29
|11.
|Миовени
|24
|6
|8
|10
|16 - 28
|26
|12.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|24
|5
|10
|9
|13 - 17
|25
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|24
|6
|6
|12
|20 - 29
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|23
|3
|3
|17
|16 - 48
|12
|15.
|Академика Клинчени
|22
|2
|5
|15
|16 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|23
|11
|6
|6
|32 - 19
|39
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|11
|1
|0
|20 - 5
|34
|3.
|ФКСБ
|11
|9
|2
|0
|32 - 12
|29
|4.
|Волунтари
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|12
|8
|2
|2
|19 - 6
|26
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|7.
|Ботошани
|11
|4
|5
|2
|10 - 10
|17
|8.
|Сепси
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|9.
|УТА Арад
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|10.
|Миовени
|12
|4
|4
|4
|8 - 9
|16
|11.
|Арджеш
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|2.
|ФКСБ
|12
|6
|4
|2
|12 - 8
|22
|3.
|Ботошани
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|4.
|Университатя Крайова
|23
|5
|6
|12
|22 - 33
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|6.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 9
|17
|7.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|8.
|УТА Арад
|12
|3
|6
|3
|11 - 9
|15
|9.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|12
|3
|5
|4
|5 - 5
|14
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|4
|0
|8
|10 - 17
|12
|11.
|Сепси
|12
|2
|6
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|0:0
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|11
|1
|2
|8
|9 - 28
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0