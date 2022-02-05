Richard Sila не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Aioani на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Adrian Ionita выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Флоря Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

42' Попадюк Дору не смог попасть в створ ударом издали

39' Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Отличные скиллы показывает Флоря Даниэль , обводя своих соперников

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

35' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Якоб Паул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

28' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Выглядело как неплохой момент. Пурече Флориан из команды Вииторул Констанца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

24' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

24' Близко! Michael Omoh нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

24' Отличные скиллы показывает Michael Omoh , обводя своих соперников

22' Бетанкор Хефте пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

21' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Грамени Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Mihai Aioani отбил мяч на угловой после удара Попадюк Дору из штрафной площади.

19' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

19' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Флоря Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Richard Sila нанес удар, но тот был заблокирован.

13' Раду Бобок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ларие Йонуц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Adrian Ionita ошибается в защите.

3' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Catalin Cabuz ошибается в защите.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.