Румыния: Первая лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Центральный (Овидиу)
30' Красная карточкаБетанкор Хефте
54' Желтая карточкаБутян Михай
74' Желтая карточкаАртян Андрей
0:1
82' ГолФлоря Даниэль
Ход матча
30'
54'
74'
82'
0:1
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
92
Michael
Omoh
16
Бутян
Михай
14
Сила
Ришар
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сила РишарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
История личных встреч
Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|12 (3)
|0.52
|Петре Адриан
|5 (2)
|0.22
|Чобану Андрей
|2
|0.09
|Ганя Джордже
|2
|0.09
|Дюссо Дамьен
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Enes Sali
|1
|0.04
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Ларие Йонуц
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Пурече Флориан
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
|Грамени Константин
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|4
|0.17
|Попадюк Дору
|3
|0.13
|Флоря Даниэль
|3
|0.13
|Негуц Кристиан
|3
|0.13
|Керкез Кристиан
|1
|0.04
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Пурече Флориан
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|1
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|6
|1
|Флоря Даниэль
|6
|0
|Дулка Марко
|6
|0
|Кэпушэ Тибериу
|4
|1
|Корбу Лауренциу
|4
|1
|Попадюк Дору
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Daniel Celea
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Попа Даньел
|3
|0
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Мартак Мариус
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
6
9 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
4
20%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
6
30%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
3
50%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
57%
2
25%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
5
42%
76-90
Забито
27
14
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
9 Не забивали 14
4
15%
1
7%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
8
30%
30%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
9
33%
5
36%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
3
20%
5
29%
29%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0
Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3
Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|23
|19
|2
|2
|36 - 12
|59
|2.
|Университатя Крайова
|45
|15
|12
|18
|54 - 50
|57
|3.
|ФКСБ
|23
|15
|6
|2
|44 - 20
|51
|4.
|Волунтари
|24
|12
|6
|6
|28 - 21
|42
|5.
|Ботошани
|23
|9
|11
|3
|23 - 20
|38
|6.
|Вииторул Констанца
|23
|10
|5
|8
|26 - 16
|35
|7.
|Рапид Бухарест
|24
|8
|10
|6
|28 - 24
|34
|8.
|Арджеш
|23
|9
|4
|10
|21 - 20
|31
|9.
|УТА Арад
|24
|7
|10
|7
|19 - 17
|31
|10.
|Сепси
|24
|6
|11
|7
|24 - 21
|29
|11.
|Киндия Тырговиште
|24
|6
|9
|9
|14 - 17
|27
|12.
|Миовени
|24
|6
|8
|10
|16 - 28
|26
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|24
|6
|6
|12
|20 - 29
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|23
|3
|3
|17
|16 - 48
|12
|15.
|Академика Клинчени
|22
|2
|5
|15
|16 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|23
|11
|6
|6
|32 - 19
|39
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|11
|1
|0
|20 - 5
|34
|3.
|ФКСБ
|11
|9
|2
|0
|32 - 12
|29
|4.
|Волунтари
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|1
|3
|19 - 7
|25
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|7.
|Ботошани
|11
|4
|5
|2
|10 - 10
|17
|8.
|Сепси
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|9.
|УТА Арад
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|10.
|Миовени
|12
|4
|4
|4
|8 - 9
|16
|11.
|Арджеш
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|2.
|ФКСБ
|12
|6
|4
|2
|12 - 8
|22
|3.
|Ботошани
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|4.
|Университатя Крайова
|23
|5
|6
|12
|22 - 33
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|6.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 9
|17
|7.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|8.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|4
|4
|6 - 5
|16
|9.
|УТА Арад
|12
|3
|6
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|4
|0
|8
|10 - 17
|12
|11.
|Сепси
|12
|2
|6
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|11
|1
|2
|8
|9 - 28
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0