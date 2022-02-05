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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
0:1
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
30' Красная карточка
Бетанкор Хефте
54' Желтая карточка
Бутян Михай
74' Желтая карточка
Артян Андрей
0:1
82' Гол
Флоря Даниэль
90'+4
12
Айоани
Михай
2
Раду
Бобок
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
11
Чобану
Андрей
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
30
Пурече
Флориан
10
Бетанкор
Хефте
92
Michael
Omoh
33
Кабуз
Каталин
16
Бутян
Михай
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
88
Ионицэ
Адриан
14
Сила
Ришар
4
Пассалья
Хуан
Пабло
8
Дулка
Марко
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
LIE
2:3
Л1ГБ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГБ
4:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 12 (3) 0.52
Петре Адриан 5 (2) 0.22
Чобану Андрей 2 0.09
Ганя Джордже 2 0.09
Дюссо Дамьен 1 0.04
Гицэ Вирджил 1 0.04
Enes Sali 1 0.04
Де Нойер Брадлей 0 0
Питу Алекси 0 0
Ларие Йонуц 0 0
Эли Лопес 0 0
Пурече Флориан 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0
Грамени Константин 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 4 0.17
Попадюк Дору 3 0.13
Флоря Даниэль 3 0.13
Негуц Кристиан 3 0.13
Керкез Кристиан 1 0.04
Кэпушэ Тибериу 0 0
Дулка Марко 0 0
Сербан Марьян 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 6 0
Де Нойер Брадлей 4 0
Младен Себастьян 3 0
Артян Андрей 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Георге Хаджи 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 2 0
Пурече Флориан 2 0
Питу Алекси 2 0
Бетанкор Хефте 0 1
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0
Айоани Михай 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 6 1
Флоря Даниэль 6 0
Дулка Марко 6 0
Кэпушэ Тибериу 4 1
Корбу Лауренциу 4 1
Попадюк Дору 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Daniel Celea 4 0
Коцич Милан 2 1
Попа Даньел 3 0
Кабуз Каталин 3 0
Сербан Марьян 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Мартак Мариус 1 0
Бутян Михай 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
6
9 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
4
20%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
6
30%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
3
50%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
57%
2
25%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
5
42%
76-90

Забито

27
14
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
9 Не забивали 14
4
15%
1
7%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
8
30%
30%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
9
33%
5
36%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
3
20%
5
29%
29%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0
Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3
Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 23 19 2 2 36 - 12 59
2. Университатя Крайова 45 15 12 18 54 - 50 57
3. ФКСБ 23 15 6 2 44 - 20 51
4. Волунтари 24 12 6 6 28 - 21 42
5. Ботошани 23 9 11 3 23 - 20 38
6. Вииторул Констанца 23 10 5 8 26 - 16 35
7. Рапид Бухарест 24 8 10 6 28 - 24 34
8. Арджеш 23 9 4 10 21 - 20 31
9. УТА Арад 24 7 10 7 19 - 17 31
10. Сепси 24 6 11 7 24 - 21 29
11. Киндия Тырговиште 24 6 9 9 14 - 17 27
12. Миовени 24 6 8 10 16 - 28 26
13. Газ-Метан Медиаш 24 6 6 12 20 - 29 24
14. Динамо Бухарест 23 3 3 17 16 - 48 12
15. Академика Клинчени 22 2 5 15 16 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 23 11 6 6 32 - 19 39
2. ЧФР Клуж 12 11 1 0 20 - 5 34
3. ФКСБ 11 9 2 0 32 - 12 29
4. Волунтари 12 8 2 2 18 - 9 26
5. Вииторул Констанца 12 8 1 3 19 - 7 25
6. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
7. Ботошани 11 4 5 2 10 - 10 17
8. Сепси 12 4 5 3 15 - 11 17
9. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
10. Миовени 12 4 4 4 8 - 9 16
11. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
14. Киндия Тырговиште 12 2 5 5 8 - 12 11
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 8 1 2 16 - 7 25
2. ФКСБ 12 6 4 2 12 - 8 22
3. Ботошани 12 5 6 1 13 - 10 21
4. Университатя Крайова 23 5 6 12 22 - 33 21
5. Рапид Бухарест 12 4 5 3 17 - 16 17
6. Арджеш 12 5 2 5 11 - 9 17
7. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
8. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
9. УТА Арад 12 3 6 3 11 - 9 15
10. Газ-Метан Медиаш 12 4 0 8 10 - 17 12
11. Сепси 12 2 6 4 9 - 10 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 11 1 2 8 9 - 28 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вииторул Констанца 0:1 Киндия Тырговиште онлайн


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