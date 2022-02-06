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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Гранада

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 135
Реал Мадрид 97% (131)
X 1.5% (2)
Гранада 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Гранада
1.30
6.33
9.40
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
12
Марсело
Виера
10
Модрич
Лука
25
Камавинга
Эдуардо
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
22
Иско
Аларкон
21
Родриго
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
6
Санчес
Герман
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
35
Кольядо
Алекс
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
10
Пуэртас
Антонио
9
Суарес
Луис
III
24
Узуни
Мюрто
Реал Мадрид
4-3-3
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Гранада

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

17 матчей

94.1%
5.9%
16 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:2
П
0:4
П
5:0
П
1:2
П
1:0
П
9:1
П
0:4
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
3:0
П
1:2
П
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 17 (2) 0.77
Винисиус Жуниор 12 0.55
Асенсио Марко 5 0.23
Начо Фернандес 2 0.09
Модрич Лука 1 (1) 0.05
Кроос Тони 1 0.05
Алаба Давид 1 0.05
Йович Лука 1 0.05
Менди Ферлан 1 0.05
Милитао Эдер 1 0.05
Бэйл Гарет 1 0.05
Иско Аларкон 1 0.05
Карвахаль Даниэль 1 0.05
Васкес Лукас 1 0.05
Камавинга Эдуардо 1 0.05
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.32
Суарес Луис III 6 0.27
Пуэртас Антонио 4 0.18
Мачис Дарвин 2 0.09
Санчес Герман 2 0.09
Рочина Рубен 1 0.05
Милья Луис 1 (1) 0.05
Монторо Анхель 1 0.05
Ариас Сантьяго 1 0.05
Дуарте Домингуш 1 0.05
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 7 0
Винисиус Жуниор 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Начо Фернандес 3 0
Менди Ферлан 3 0
Милитао Эдер 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 6 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Санчес Герман 5 0
Мончу Рамон 3 1
Дуарте Домингуш 4 0
Суарес Луис III 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Торренте Рауль 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
11
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
2
8%
3
27%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
7
29%
29%
4
36%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
25%
3
20%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
3
20%
76-90

Забито

23
17
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
6
26%
6
35%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Забито

47
28
17 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
5
11%
5
18%
1-15
7
15%
5
18%
16-30
5
11%
3
11%
31-45
10
21%
0
0%
46-60
7
15%
5
18%
61-75
13
28%
10
36%
76-90

Пропущено

20
31
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
4
20%
4
13%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
3
15%
6
19%
46-60
2
10%
2
6%
61-75
6
30%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0
Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 23 13 8 2 34 - 16 47
3. Бетис Заявка 23 12 4 7 41 - 27 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал Заявка 23 9 8 6 38 - 23 35
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
11. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
13. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
14. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
15. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
7. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
14. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В заключительном поединке игрового дня испанской Примеры встретятся "Реал" и "Гранада". Комментировать игру для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Гранада от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2022, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

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Где смотреть матч Реал Мадрид - Гранада онлайн


Прогнозы на матч Реал Мадрид - Гранада

Исход игры
Реал Мадрид
97.2% (137)
Ничья
1.4% (2)
Гранада
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.28% (49)
Меньше
61.72% (79)
Обе команды забьют
Да
26.56% (34)
Нет
73.44% (94)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
49.6% (70)
3:0 Реал Мадрид
9.9% (14)
2:1 Реал Мадрид
9.9% (14)
3:1 Реал Мадрид
9.2% (13)
1:0 Реал Мадрид
5% (7)
4:0 Реал Мадрид
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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Реал Мадрид
Гранада

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