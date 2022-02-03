Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
История личных встреч
Реал Мадрид
Гранада
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
17 матчей
94.1%
5.9%
16 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|17 (2)
|0.77
|Винисиус Жуниор
|12
|0.55
|Асенсио Марко
|5
|0.23
|Начо Фернандес
|2
|0.09
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.05
|Кроос Тони
|1
|0.05
|Алаба Давид
|1
|0.05
|Йович Лука
|1
|0.05
|Менди Ферлан
|1
|0.05
|Милитао Эдер
|1
|0.05
|Бэйл Гарет
|1
|0.05
|Иско Аларкон
|1
|0.05
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.05
|Васкес Лукас
|1
|0.05
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.05
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.32
|Суарес Луис III
|6
|0.27
|Пуэртас Антонио
|4
|0.18
|Мачис Дарвин
|2
|0.09
|Санчес Герман
|2
|0.09
|Рочина Рубен
|1
|0.05
|Милья Луис
|1 (1)
|0.05
|Монторо Анхель
|1
|0.05
|Ариас Сантьяго
|1
|0.05
|Дуарте Домингуш
|1
|0.05
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|7
|0
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|6
|0
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Санчес Герман
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Милья Луис
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Рочина Рубен
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Торренте Рауль
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
11
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
2
8%
3
27%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
7
29%
29%
4
36%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
25%
3
20%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
3
20%
76-90
Забито
23
17
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
6
26%
6
35%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Забито
47
28
17 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
5
11%
5
18%
1-15
7
15%
5
18%
16-30
5
11%
3
11%
31-45
10
21%
0
0%
46-60
7
15%
5
18%
61-75
13
28%
10
36%
76-90
Пропущено
20
31
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
4
20%
4
13%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
3
15%
6
19%
46-60
2
10%
2
6%
61-75
6
30%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0
Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|47 - 20
|50
|2.
|Севилья
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|34 - 16
|46
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|36 - 26
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|22 - 21
|34
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 22
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|21 - 17
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 36
|29
|11.
|Осасуна
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 27
|28
|12.
|Сельта
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 25
|27
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|14.
|Гранада
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|26 - 33
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 30
|23
|16.
|Хетафе
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 33
|20
|18.
|Кадис
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 36
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|16 - 35
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|21
|1
|8
|12
|21 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 8
|25
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 19
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Гранада
Исход игры
Реал Мадрид
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Гранада
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (17)
Меньше
63.83% (30)
Обе команды забьют
Да
25.53% (12)
Нет
74.47% (35)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
56.3% (27)
3:0 Реал Мадрид
10.4% (5)
2:1 Реал Мадрид
10.4% (5)
3:1 Реал Мадрид
8.3% (4)
4:0 Реал Мадрид
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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