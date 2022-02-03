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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Гранада
Прогнозы 48
Реал Мадрид 95.8% (46)
X 4.2% (2)
Гранада 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Гранада
1.27
6.55
12.19
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Реал Мадрид
Гранада

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

17 матчей

94.1%
5.9%
16 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:2
П
0:4
П
5:0
П
1:2
П
1:0
П
9:1
П
0:4
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
3:0
П
1:2
П
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 17 (2) 0.77
Винисиус Жуниор 12 0.55
Асенсио Марко 5 0.23
Начо Фернандес 2 0.09
Модрич Лука 1 (1) 0.05
Кроос Тони 1 0.05
Алаба Давид 1 0.05
Йович Лука 1 0.05
Менди Ферлан 1 0.05
Милитао Эдер 1 0.05
Бэйл Гарет 1 0.05
Иско Аларкон 1 0.05
Карвахаль Даниэль 1 0.05
Васкес Лукас 1 0.05
Камавинга Эдуардо 1 0.05
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.32
Суарес Луис III 6 0.27
Пуэртас Антонио 4 0.18
Мачис Дарвин 2 0.09
Санчес Герман 2 0.09
Рочина Рубен 1 0.05
Милья Луис 1 (1) 0.05
Монторо Анхель 1 0.05
Ариас Сантьяго 1 0.05
Дуарте Домингуш 1 0.05
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 7 0
Винисиус Жуниор 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Начо Фернандес 3 0
Менди Ферлан 3 0
Милитао Эдер 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 6 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Санчес Герман 5 0
Мончу Рамон 3 1
Дуарте Домингуш 4 0
Суарес Луис III 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Торренте Рауль 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
11
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
2
8%
3
27%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
7
29%
29%
4
36%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
25%
3
20%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
3
20%
76-90

Забито

23
17
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
6
26%
6
35%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Забито

47
28
17 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
5
11%
5
18%
1-15
7
15%
5
18%
16-30
5
11%
3
11%
31-45
10
21%
0
0%
46-60
7
15%
5
18%
61-75
13
28%
10
36%
76-90

Пропущено

20
31
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
4
20%
4
13%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
3
15%
6
19%
46-60
2
10%
2
6%
61-75
6
30%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0
Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Барселона Заявка 21 9 8 4 32 - 23 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 21 9 4 8 27 - 22 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
11. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
12. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
15. Эльче Заявка 22 5 8 9 23 - 30 23
16. Хетафе Заявка 22 5 7 10 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
19. Алавес Заявка 22 4 5 13 16 - 35 17
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
9. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Гранада от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2022, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Реал Мадрид 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Гранада 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Гранада
    1.27
    6.55
    12.19
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Гранада онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Гранада

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Гранада
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.17% (17)
    Меньше
    63.83% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    25.53% (12)
    Нет
    74.47% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    56.3% (27)
    3:0 Реал Мадрид
    10.4% (5)
    2:1 Реал Мадрид
    10.4% (5)
    3:1 Реал Мадрид
    8.3% (4)
    4:0 Реал Мадрид
    4.2% (2)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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    Реал Мадрид
    Гранада

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