Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Бенито Вильямарин
25' Желтая карточкаЧуквезе Саму
37' Желтая карточкаМорено Альберто
0:1
41' ГолТоррес Пау
Ход матча
25'
37'
41'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
13
Силва
Руи
33
Миранда
Хуан
12
Виллиан
Жозе
11
Чуквезе
Саму
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
-
25 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Вильярреал
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|13
|0.57
|Виллиан Жозе
|7 (2)
|0.3
|Иглесиас Борха
|7 (2)
|0.3
|Фекир Набиль
|4
|0.17
|Каналес Серхио
|3
|0.13
|Морено Алекс
|3
|0.13
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Родри Родриго
|1
|0.04
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Эрмосо Кике
|1
|0.04
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Тельо Кристиан
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (1)
|0.35
|Тригерос Мануэль
|5
|0.22
|Данджума Арно
|5
|0.22
|Диа Булайе
|4
|0.17
|Морено Альберто
|3
|0.13
|Торрес Пау II
|3
|0.13
|Пино Йереми
|2
|0.09
|Чуквезе Саму
|2
|0.09
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Коклен Франсис
|1
|0.04
|Манди Аисса
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|6
|1
|Фекир Набиль
|7
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Хуанми Мигель
|4
|0
|Песселья Херман
|2
|1
|Морено Алекс
|2
|1
|Каналес Серхио
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Карвалью Вилльям
|3
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виктор Руис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|5
|0
|Фойт Хуан
|3
|1
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Иборра Висенте
|2
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Чуквезе Саму
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
8
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
4
17%
0
0%
1-15
5
21%
1
13%
16-30
3
13%
2
25%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
5
21%
2
25%
61-75
3
13%
2
25%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Забито
19
28
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
11%
4
14%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
4
21%
7
25%
31-45
3
16%
3
11%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
6
32%
9
32%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
33%
2
14%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Забито
43
36
21 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
6
14%
4
11%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
7
16%
9
25%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
9
21%
11
31%
76-90
Пропущено
23
23
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
4
17%
4
17%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
6
26%
4
17%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
6
26%
3
13%
61-75
3
13%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1
Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1
Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|47 - 20
|50
|2.
|Севилья
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|34 - 16
|47
|3.
|Бетис
|0:1 Заявка
|23
|12
|4
|7
|41 - 26
|40
|4.
|Барселона
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|36 - 25
|38
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|38 - 30
|36
|6.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 23
|35
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|21 - 17
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|35 - 36
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 25
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 27
|29
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 31
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|26 - 33
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|20 - 38
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 8
|25
|4.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|7.
|Бетис
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 13
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|14.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|17.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|3.
|Бетис
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|7.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 10
|11
|13.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Вильярреал
Исход игры
Бетис
61.9% (83)
Ничья
28.4% (38)
Вильярреал
9.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
52.76% (67)
Меньше
47.24% (60)
Обе команды забьют
Да
77.17% (98)
Нет
22.83% (29)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.1% (47)
1:1 Ничья
24.6% (33)
1:0 Бетис
16.4% (22)
1:2 Вильярреал
6.7% (9)
2:2 Ничья
3% (4)
2:0 Бетис
2.2% (3)
0:1 Вильярреал
1.5% (2)
3:1 Бетис
1.5% (2)
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