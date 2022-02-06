Первый тайм

44' Удар от ворот произведет Вильярреал

44' Миранда Хуан из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

42' Чуквезе Саму из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

42' Команда Вильярреал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

40' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Морено Альберто получил желтую карточку от судьи

36' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Бетис

35' Песселья Херман из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

35' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

33' Гидо Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Бетис

32' Отличный пас сделал Морено Херард из команды Вильярреал . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

31' Фекир Набиль нанес удар издали, а Херонимо Рульи отбил его обратно в игру!

31' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок из команды Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Фекир Набиль пробил со штрафного прямо в стенку

27' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Миранда Хуан нанес удар издали, а Херонимо Рульи отбил его обратно в игру!

26' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Чуквезе Саму получил желтую карточку от судьи

24' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Гидо Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

15' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Морено Альберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

13' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Бетис выполняет удар от ворот.

13' Фойт Хуан из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

13' Морено Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Бетис выполняет удар от ворот.

6' Алькасер Пако оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

5' Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бельерин Эктор из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

3' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Бетис начинает с центра поля