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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Вильярреал
0'
25' Желтая карточка
Чуквезе Саму
37' Желтая карточка
Морено Альберто
0:1
41' Гол
Торрес Пау
44'

Ход матча

25'
 
Чуквезе Саму
35'
 
Тригерос Мануэль
Морено Херард
37'
 
Морено Альберто
41'
0:1
Торрес Пау
(Морено Альберто)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 134
Бетис 61.9% (83)
X 28.4% (38)
Вильярреал 9.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Вильярреал
2.63
3.56
3.03
Все Коэффициенты
Новости
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
18
Морено
Альберто
7
Морено
Херард
9
Алькасер
Пако
Бетис
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Вильярреал

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
5:1
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:2
П
2:1
ПД
0:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.57
Виллиан Жозе 7 (2) 0.3
Иглесиас Борха 7 (2) 0.3
Фекир Набиль 4 0.17
Каналес Серхио 3 0.13
Морено Алекс 3 0.13
Гидо Родригес 1 0.04
Родри Родриго 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Эрмосо Кике 1 0.04
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Тельо Кристиан 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (1) 0.35
Тригерос Мануэль 5 0.22
Данджума Арно 5 0.22
Диа Булайе 4 0.17
Морено Альберто 3 0.13
Торрес Пау II 3 0.13
Пино Йереми 2 0.09
Чуквезе Саму 2 0.09
Парехо Даниэль 1 (1) 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 6 0
Хуанми Мигель 4 0
Песселья Херман 2 1
Морено Алекс 2 1
Каналес Серхио 3 0
Гуардадо Андрес 3 0
Карвалью Вилльям 3 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Акуоку Поль 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 5 0
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Морено Альберто 3 0
Торрес Пау II 3 0
Иборра Висенте 2 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Чуквезе Саму 2 0
Пино Йереми 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Орье Серж 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Данджума Арно 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
8
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
4
17%
0
0%
1-15
5
21%
1
13%
16-30
3
13%
2
25%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
5
21%
2
25%
61-75
3
13%
2
25%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Забито

19
28
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
11%
4
14%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
4
21%
7
25%
31-45
3
16%
3
11%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
6
32%
9
32%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
33%
2
14%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

43
36
21 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
6
14%
4
11%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
7
16%
9
25%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
9
21%
11
31%
76-90

Пропущено

23
23
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
4
17%
4
17%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
6
26%
4
17%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
6
26%
3
13%
61-75
3
13%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1
Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1
Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 23 13 8 2 34 - 16 47
3. Бетис 0:1 Заявка 23 12 4 7 41 - 26 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал 1:0 Заявка 23 9 8 6 37 - 23 35
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
11. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал 1:0 Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис 0:1 Заявка 12 6 2 4 23 - 13 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
13. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
14. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
15. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
7. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал 1:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 10 11
13. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
14. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Бетис 61.9% (83)
X 28.4% (38)
Вильярреал 9.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Вильярреал
2.63
3.56
3.03
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бетис 0:1 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Бетис 0:1 Вильярреал

Исход игры
Бетис
61.9% (83)
Ничья
28.4% (38)
Вильярреал
9.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
52.76% (67)
Меньше
47.24% (60)
Обе команды забьют
Да
77.17% (98)
Нет
22.83% (29)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.1% (47)
1:1 Ничья
24.6% (33)
1:0 Бетис
16.4% (22)
1:2 Вильярреал
6.7% (9)
2:2 Ничья
3% (4)
2:0 Бетис
2.2% (3)
0:1 Вильярреал
1.5% (2)
3:1 Бетис
1.5% (2)
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Вильярреал

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