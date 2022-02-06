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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
0:2
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
25' Желтая карточка
Чуквезе Саму
37' Желтая карточка
Морено Альберто
0:1
41' Гол
Торрес Пау
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Орье Серж
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Орье Серж
71' Желтая карточка
Капу Этьен
0:2
83' Гол
Капу Этьен
85' Желтая карточка
Каналес Серхио
90' Желтая карточка
Иглесиас Борха
90'+6

Ход матча

25'
 
Чуквезе Саму
35'
 
Тригерос Мануэль
Морено Херард
37'
 
Морено Альберто
41'
0:1
Торрес Пау
(Морено Альберто)
59'
Иглесиас Борха
Виллиан Жозе
 
59'
Родри Родриго
Гуардадо Андрес
 
63'
 
Данджума Арно
Алькасер Пако
64'
 
Орье Серж
Фойт Хуан
69'
 
Орье Серж
70'
 
Орье Серж
71'
 
Капу Этьен
77'
 
Пино Йереми
Чуквезе Саму
77'
 
Ло Чельсо Джовани
Морено Альберто
83'
0:2
Капу Этьен
(Тригерос Мануэль)
84'
Руибаль Айтор
Хуанми Мигель
 
85'
Каналес Серхио
 
87'
Тельо Кристиан
Фекир Набиль
 
90'
Иглесиас Борха
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 134
Бетис 61.9% (83)
X 28.4% (38)
Вильярреал 9.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
18
Морено
Альберто
7
Морено
Херард
9
Алькасер
Пако
Бетис
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Вильярреал

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
5:1
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:2
П
2:1
ПД
0:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.57
Виллиан Жозе 7 (2) 0.3
Иглесиас Борха 7 (2) 0.3
Фекир Набиль 4 0.17
Каналес Серхио 3 0.13
Морено Алекс 3 0.13
Гидо Родригес 1 0.04
Родри Родриго 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Эрмосо Кике 1 0.04
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Тельо Кристиан 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (1) 0.35
Тригерос Мануэль 5 0.22
Данджума Арно 5 0.22
Диа Булайе 4 0.17
Торрес Пау II 4 0.17
Морено Альберто 3 0.13
Пино Йереми 2 0.09
Чуквезе Саму 2 0.09
Парехо Даниэль 1 (1) 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 4 0
Хуанми Мигель 4 0
Песселья Херман 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Карвалью Вилльям 3 0
Иглесиас Борха 3 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Акуоку Поль 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 6 0
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Морено Альберто 3 0
Торрес Пау II 3 0
Иборра Висенте 2 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Чуквезе Саму 2 0
Пино Йереми 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Орье Серж 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Данджума Арно 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
10
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
17%
0
0%
1-15
5
21%
1
10%
16-30
3
13%
3
30%
31-45
4
17%
1
10%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
3
13%
3
30%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
5
38%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Забито

19
28
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
11%
4
14%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
4
21%
7
25%
31-45
3
16%
3
11%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
6
32%
9
32%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
33%
2
14%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

43
38
21 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
6
14%
4
11%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
7
16%
10
26%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
9
21%
12
32%
76-90

Пропущено

25
23
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
4
16%
4
17%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
7
28%
4
17%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
6
24%
3
13%
61-75
4
16%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1
Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1
Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 23 13 8 2 34 - 16 47
3. Бетис Заявка 23 12 4 7 41 - 27 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал Заявка 23 9 8 6 38 - 23 35
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
11. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
13. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
14. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
15. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
7. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
14. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Бетис 61.9% (83)
X 28.4% (38)
Вильярреал 9.7% (13)
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Где смотреть матч Бетис 0:2 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Бетис 0:2 Вильярреал

Исход игры
Бетис
61.9% (83)
Ничья
28.4% (38)
Вильярреал
9.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
52.76% (67)
Меньше
47.24% (60)
Обе команды забьют
Да
77.17% (98)
Нет
22.83% (29)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.1% (47)
1:1 Ничья
24.6% (33)
1:0 Бетис
16.4% (22)
1:2 Вильярреал
6.7% (9)
2:2 Ничья
3% (4)
2:0 Бетис
2.2% (3)
3:1 Бетис
1.5% (2)
4:0 Бетис
1.5% (2)
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