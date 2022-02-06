Олимпиада 2022
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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад
28
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
20
Фулкье
Димитри
37
Москера
Кристиан
24
Джюмарт
Эрай
14
Гайя
Хосе
23
Мориба
Илайкс
6
Гильямон
Уго
4
Муса
Юнус
9
Макси
Гомес
21
Хиль
Бриан
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
17
Рафинья
Алькантара
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
23
Сорлот
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Валенсия
5-3-2
Реал Сосьедад
4-3-3

История личных встреч

Валенсия
Реал Сосьедад

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

13%
65.2%
21.8%
3 победы 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
2:3
П
2:3
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:2
П
4:2
П
2:5
П
1:0
П
0:1
П
3:0
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 8 0.36
Солер Карлос 7 (5) 0.32
Дуро Уго 6 0.27
Гайя Хосе 2 0.09
Макси Гомес 2 0.09
Альдерете Омар 2 0.09
Андре Маркос 1 0.05
Васс Даниэль 1 0.05
Габриэль Паулиста 1 0.05
Пиччини Кристиано 1 0.05
Муса Юнус 1 0.05
Гильямон Уго 1 0.05
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.33
Исак Александр 4 (1) 0.19
Ариц Элустондо 3 0.14
Мерино Микель 2 0.1
Лобете Хулен 2 0.1
Янузай Аднан 2 (1) 0.1
Барренечеа Андер 1 0.05
Сорлот Александр 1 0.05
Порту Кристиан 0 0
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Гильямон Уго 6 1
Фулкье Димитри 7 0
Васс Даниэль 6 0
Дьякаби Муктар 6 0
Муса Юнус 4 0
Лато Тони 3 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Рачич Урош 1 0
Коба Куандреди 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Субельдия Игор 4 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сильва Давид 1 0
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
7
37%
6
40%
76-90

Пропущено

12
15
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
4
33%
4
27%
76-90

Забито

16
7
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
1
6%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Пропущено

24
6
13 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
6
25%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
2
8%
1
17%
31-45
2
8%
2
33%
46-60
4
17%
1
17%
61-75
5
21%
2
33%
76-90

Забито

35
22
17 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
4
11%
3
14%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
8
23%
2
9%
31-45
5
14%
5
23%
46-60
3
9%
4
18%
61-75
10
29%
8
36%
76-90

Пропущено

36
21
15 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
6
17%
2
10%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
4
11%
3
14%
31-45
5
14%
5
24%
46-60
7
19%
4
19%
61-75
9
25%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1
Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0
Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 23 13 8 2 34 - 16 47
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Барселона Заявка 21 9 8 4 32 - 23 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
11. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
12. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
13. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
14. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
15. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
8. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
9. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2022, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 138
    Валенсия 37% (51)
    X 50% (69)
    Реал Сосьедад 13% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.70
    3.50
    2.39
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Валенсия - Реал Сосьедад онлайн


    Прогнозы на матч Валенсия - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Валенсия
    37.4% (52)
    Ничья
    49.6% (69)
    Реал Сосьедад
    12.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.16% (45)
    Меньше
    64.84% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    78.91% (101)
    Нет
    21.09% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.3% (56)
    2:1 Валенсия
    21.6% (30)
    1:0 Валенсия
    8.6% (12)
    1:2 Реал Сосьедад
    5.8% (8)
    2:0 Валенсия
    4.3% (6)
    0:1 Реал Сосьедад
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    0:2 Реал Сосьедад
    1.4% (2)
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    Валенсия
    Реал Сосьедад

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