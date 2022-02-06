Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Месталья
24
Джюмарт
Эрай
14
Гайя
Хосе
21
Хиль
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Хиль БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
-
39 Иранцо РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Джуара НаисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Валенсия
Реал Сосьедад
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
13%
65.2%
21.8%
3 победы 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|8
|0.36
|Солер Карлос
|7 (5)
|0.32
|Дуро Уго
|6
|0.27
|Гайя Хосе
|2
|0.09
|Макси Гомес
|2
|0.09
|Альдерете Омар
|2
|0.09
|Андре Маркос
|1
|0.05
|Васс Даниэль
|1
|0.05
|Габриэль Паулиста
|1
|0.05
|Пиччини Кристиано
|1
|0.05
|Муса Юнус
|1
|0.05
|Гильямон Уго
|1
|0.05
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|7 (2)
|0.33
|Исак Александр
|4 (1)
|0.19
|Ариц Элустондо
|3
|0.14
|Мерино Микель
|2
|0.1
|Лобете Хулен
|2
|0.1
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.1
|Барренечеа Андер
|1
|0.05
|Сорлот Александр
|1
|0.05
|Порту Кристиан
|0
|0
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Ле Норман Робен
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Гайя Хосе
|6
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Гильямон Уго
|6
|1
|Фулкье Димитри
|7
|0
|Васс Даниэль
|6
|0
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Лато Тони
|3
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Кошта Элдер
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Янузай Аднан
|4
|0
|Субельдия Игор
|4
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Сильва Давид
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
7
37%
6
40%
76-90
Пропущено
12
15
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
4
33%
4
27%
76-90
Забито
16
7
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
1
6%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
19%
2
29%
76-90
Пропущено
24
6
13 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
6
25%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
2
8%
1
17%
31-45
2
8%
2
33%
46-60
4
17%
1
17%
61-75
5
21%
2
33%
76-90
Забито
35
22
17 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
4
11%
3
14%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
8
23%
2
9%
31-45
5
14%
5
23%
46-60
3
9%
4
18%
61-75
10
29%
8
36%
76-90
Пропущено
36
21
15 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
6
17%
2
10%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
4
11%
3
14%
31-45
5
14%
5
24%
46-60
7
19%
4
19%
61-75
9
25%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1
Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0
Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|47 - 20
|50
|2.
|Севилья
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|34 - 16
|47
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|36 - 26
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|22 - 21
|34
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|21 - 17
|31
|10.
|Сельта
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 25
|30
|11.
|Валенсия
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 36
|29
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 27
|29
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 31
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|26 - 33
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|20 - 38
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 8
|25
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|12.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|14.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|17.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|3.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|8.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия - Реал Сосьедад
Исход игры
Валенсия
37.4% (52)
Ничья
49.6% (69)
Реал Сосьедад
12.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
35.16% (45)
Меньше
64.84% (83)
Обе команды забьют
Да
78.91% (101)
Нет
21.09% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (56)
2:1 Валенсия
21.6% (30)
1:0 Валенсия
8.6% (12)
1:2 Реал Сосьедад
5.8% (8)
2:0 Валенсия
4.3% (6)
0:1 Реал Сосьедад
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Реал Сосьедад
1.4% (2)
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