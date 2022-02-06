Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Камп Ноу
18
Альба
Жорди
16
Педри
30
Гави
11
Траоре
Адама
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ПедриПолузащитник
-
30 ГавиНападающий
- Нападающий
-
11 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
-
29 Ютгла ФерранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
-
17 Васс ДаниэльЗащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
19 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Барселона
Атлетико М
29 матчей
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед
41 матч
53.7%
26.8%
19.5%
22 победы 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
39%
41.5%
19.5%
16 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|8 (3)
|0.38
|Де Йонг Люк
|3
|0.14
|Фати Ансу
|3
|0.14
|Де Йонг Френки
|2
|0.1
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.1
|Роберто Серхи
|2
|0.1
|Гонсалес Нико
|2
|0.1
|Араухо Рональд
|2
|0.1
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.1
|Гави
|1
|0.05
|Пике Херард
|1
|0.05
|Бускетс Серхио
|1
|0.05
|Агуэро Серхио
|1
|0.05
|Ютгла Ферран
|1
|0.05
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.05
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Алвес Даниэл
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Торрес Ферран
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|8
|0.38
|Суарес Луис
|7 (1)
|0.33
|Кунья Матеус
|4
|0.19
|Лемар Тома
|3
|0.14
|Гризманн Антуан
|3
|0.14
|Карраско Янник
|2
|0.1
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.1
|Фелиш Жоау
|2
|0.1
|Врсалько Шиме
|1
|0.05
|Эрмосо Марио
|1
|0.05
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.05
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|6
|1
|Пике Херард
|6
|0
|Бускетс Серхио
|5
|0
|Де Йонг Френки
|3
|1
|Гарсия Эрик
|3
|1
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Альба Жорди
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Гонсалес Нико
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|7
|1
|Суарес Луис
|6
|0
|Хименес Хосе
|6
|0
|Эрмосо Марио
|4
|1
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Диего Симеоне
|2
|1
|Коке Хорхе
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Эррера Эктор
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
21
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
21%
3
14%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
32%
8
38%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
4
36%
4
25%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
33%
3
30%
76-90
Забито
32
36
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
6
19%
3
8%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
5
16%
4
11%
31-45
6
19%
6
17%
46-60
1
3%
6
17%
61-75
9
28%
13
36%
76-90
Пропущено
23
26
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
8
35%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1
Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|47 - 20
|50
|2.
|Севилья
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|34 - 16
|47
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|36 - 26
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|21 - 17
|31
|10.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|23
|7
|9
|7
|35 - 36
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 25
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 27
|29
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 31
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|26 - 33
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|20 - 38
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 8
|25
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|14.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|17.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|3.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|7.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Барселона - Атлетико М
Исход игры
Барселона
52.1% (86)
Ничья
29.7% (49)
Атлетико М
18.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
53.54% (68)
Меньше
46.46% (59)
Обе команды забьют
Да
81.1% (103)
Нет
18.9% (24)
Популярный счёт
2:1 Барселона
26.1% (43)
1:1 Ничья
21.2% (35)
1:2 Атлетико М
8.5% (14)
1:0 Барселона
7.3% (12)
2:2 Ничья
3.6% (6)
0:1 Атлетико М
3% (5)
2:0 Барселона
2.4% (4)
3:2 Барселона
1.2% (2)
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