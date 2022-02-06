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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
Прогнозы 165
Барселона 52.1% (86)
X 29.7% (49)
Атлетико М 18.2% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Атлетико М
2.34
3.45
3.58
Все Коэффициенты
Новости
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
8
Алвес
Даниэл
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Педри
30
Гави
19
Торрес
Ферран
11
Траоре
Адама
13
Облак
Ян
24
Врсалько
Шиме
2
Хименес
Хосе
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
21
Карраско
Янник
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
11
Лемар
Тома
7
Фелиш
Жоау
9
Суарес
Луис
Барселона
4-3-3
Атлетико М
4-4-2

История личных встреч

Барселона
Атлетико М

29 матчей

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед

41 матч

53.7%
26.8%
19.5%
22 победы 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

39%
41.5%
19.5%
16 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
С
2:3
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:1
П
1:2
КК
1:1
КК
1:2
П
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
П
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
2:3
КК
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1
П
0:0
СИ
0:0
СИ
1:1
П
1:2
П
4:1
П
1:2
П
5:0
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
5:2
П
4:3
КК
2:1
КК
1:3
П
6:1
ПД
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.38
Де Йонг Люк 3 0.14
Фати Ансу 3 0.14
Де Йонг Френки 2 0.1
Брайтвайт Мартин 2 0.1
Роберто Серхи 2 0.1
Гонсалес Нико 2 0.1
Араухо Рональд 2 0.1
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.1
Гави 1 0.05
Пике Херард 1 0.05
Бускетс Серхио 1 0.05
Агуэро Серхио 1 0.05
Ютгла Ферран 1 0.05
Абдессамад Эззалзули 1 0.05
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Дембеле Усман 0 0
Алвес Даниэл 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Торрес Ферран 0 0
Мингеса Оскар 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 8 0.38
Суарес Луис 7 (1) 0.33
Кунья Матеус 4 0.19
Лемар Тома 3 0.14
Гризманн Антуан 3 0.14
Карраско Янник 2 0.1
Фелипе Аугусто IV 2 0.1
Фелиш Жоау 2 0.1
Врсалько Шиме 1 0.05
Эрмосо Марио 1 0.05
Кондогбия Жоффрей 1 0.05
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Лоди Ренан 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 6 1
Пике Херард 6 0
Бускетс Серхио 5 0
Де Йонг Френки 3 1
Гарсия Эрик 3 1
Абдессамад Эззалзули 4 0
Альба Жорди 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Депай Мемфис 2 0
Гонсалес Нико 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 7 1
Суарес Луис 6 0
Хименес Хосе 6 0
Эрмосо Марио 4 1
Де Пауль Родриго 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Диего Симеоне 2 1
Коке Хорхе 3 0
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Эррера Эктор 2 0
Лемар Тома 2 0
Корреа Анхель 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
21%
3
14%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
32%
8
38%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
4
36%
4
25%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
33%
3
30%
76-90

Забито

32
36
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
6
19%
3
8%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
5
16%
4
11%
31-45
6
19%
6
17%
46-60
1
3%
6
17%
61-75
9
28%
13
36%
76-90

Пропущено

23
26
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
8
35%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1
Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 23 13 8 2 34 - 16 47
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Барселона Заявка 21 9 8 4 32 - 23 35
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия 0:0 Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
11. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия 0:0 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
13. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
14. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
15. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
7. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия 0:0 Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2022, осталось 28 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 165
    Барселона 52.1% (86)
    X 29.7% (49)
    Атлетико М 18.2% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Атлетико М
    2.34
    3.45
    3.58
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Барселона - Атлетико М

    Исход игры
    Барселона
    52.1% (86)
    Ничья
    29.7% (49)
    Атлетико М
    18.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.54% (68)
    Меньше
    46.46% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    81.1% (103)
    Нет
    18.9% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    26.1% (43)
    1:1 Ничья
    21.2% (35)
    1:2 Атлетико М
    8.5% (14)
    1:0 Барселона
    7.3% (12)
    2:2 Ничья
    3.6% (6)
    0:1 Атлетико М
    3% (5)
    2:0 Барселона
    2.4% (4)
    3:2 Барселона
    1.2% (2)
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    Барселона
    Атлетико М

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