Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Орашенеч
1:0
20' ГолСкарлатаче Адриан
27' Желтая карточкаSzilard Veres
1:1
38' ГолПетре Адриан
45' Желтая карточкаAdrian Cierpka
54' Желтая карточкаGuilherme Gomes Garutti
Ход матча
20'
27'
38'
1:1
45'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
90
Bogdan
Rusu
12
Айоани
Михай
23
Гицэ
Вирджил
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
92
Michael
Omoh
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томчук ПавелНападающий
-
24 Сано МуссаНападающий
- Нападающий
-
-
80 Emanuel Dat
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael OmohНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Миовени
Вииторул Констанца
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|7 (1)
|0.28
|Бузьюк Александру
|5 (2)
|0.2
|Думитриу Лучан
|1
|0.04
|Сано Мусса
|1 (1)
|0.04
|Скарлатаче Адриан
|1
|0.04
|Ionut Radescu
|1
|0.04
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.04
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Valentin Cosereanu
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|12 (3)
|0.5
|Петре Адриан
|6 (2)
|0.25
|Чобану Андрей
|2
|0.08
|Ганя Джордже
|2
|0.08
|Дюссо Дамьен
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Enes Sali
|1
|0.04
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Ларие Йонуц
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Пурече Флориан
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
|Грамени Константин
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скарлатаче Адриан
|6
|0
|Бузьюк Александру
|4
|1
|Dorinel Oancea
|4
|1
|Панаит Андрей
|5
|0
|Балаур Ионуц
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Daniel Toma
|4
|0
|Сербаника Даниел
|4
|0
|Сано Мусса
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Ionut Burnea
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|0
|Кристя Андрей
|2
|0
|Bogdan Rusu
|2
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Alexandru Iacob
|1
|0
|Adrian Cierpka
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Пурече Флориан
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|1
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
50%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Забито
8
20
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
0
0%
4
20%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
3
38%
4
20%
31-45
2
25%
6
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
5
25%
76-90
Пропущено
19
6
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
4
67%
76-90
Забито
18
28
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
2
11%
4
14%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
5
28%
5
18%
31-45
4
22%
8
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
22%
9
32%
76-90
Пропущено
28
16
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 12
2
7%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
5
18%
4
25%
31-45
4
14%
3
19%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
9
32%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Миовени - Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0
Миовени - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2
Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|25
|19
|4
|2
|37 - 13
|61
|2.
|Университатя Крайова
|47
|15
|14
|18
|57 - 53
|59
|3.
|ФКСБ
|1:0
|25
|16
|7
|2
|47 - 22
|55
|4.
|Волунтари
|25
|12
|7
|6
|28 - 21
|43
|5.
|Ботошани
|24
|10
|11
|3
|27 - 20
|41
|6.
|Вииторул Констанца
|24
|10
|6
|8
|27 - 17
|36
|7.
|Рапид Бухарест
|25
|8
|11
|6
|28 - 24
|35
|8.
|Арджеш
|25
|10
|5
|10
|23 - 21
|35
|9.
|УТА Арад
|25
|7
|11
|7
|19 - 17
|32
|10.
|Сепси
|25
|7
|11
|7
|26 - 21
|32
|11.
|Киндия Тырговиште
|25
|6
|10
|9
|15 - 18
|28
|12.
|Миовени
|25
|6
|9
|10
|17 - 29
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|25
|6
|6
|13
|20 - 31
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|24
|3
|3
|18
|16 - 52
|12
|15.
|Академика Клинчени
|0:1
|24
|2
|5
|17
|16 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|24
|11
|7
|6
|33 - 20
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|1:0
|12
|9
|3
|0
|34 - 14
|30
|4.
|Волунтари
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|5.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|1
|3
|19 - 7
|25
|6.
|Ботошани
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|7.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|10.
|Миовени
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|11.
|УТА Арад
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|0:1
|12
|1
|3
|8
|7 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|2.
|ФКСБ
|1:0
|13
|7
|4
|2
|13 - 8
|25
|3.
|Университатя Крайова
|24
|5
|7
|12
|24 - 35
|22
|4.
|Ботошани
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|4
|4
|6 - 5
|16
|8.
|УТА Арад
|13
|3
|7
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|10.
|Сепси
|12
|2
|6
|4
|9 - 10
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|0
|9
|10 - 19
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|12
|2
|5
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|0:1
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|12
|0
|0
|12
|5 - 33
|0