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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Миовени
1:1
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
1:0
20' Гол
Скарлатаче Адриан
27' Желтая карточка
Szilard Veres
1:1
38' Гол
Петре Адриан
45' Желтая карточка
Adrian Cierpka
54' Желтая карточка
Guilherme Gomes Garutti
90'+4
68
Дукан
Рэзван
27
Guilherme
Gomes
Garutti
15
Скарлатаче
Адриан
14
Alexandru
Iacob
16
Ionut
Radescu
8
Szilard
Veres
5
Adrian
Cierpka
6
Ionut
Burnea
28
Alexandru
Raicea
90
Bogdan
Rusu
19
Stefan
Blanaru
12
Айоани
Михай
6
Де
Нойер
Брадлей
23
Гицэ
Вирджил
17
Ларие
Йонуц
5
Младен
Себастьян
2
Раду
Бобок
18
Артян
Андрей
11
Чобану
Андрей
92
Michael
Omoh
9
Петре
Адриан
7
Питу
Алекси
Миовени
Вииторул Констанца

История личных встреч

Миовени
Вииторул Констанца

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 7 (1) 0.28
Бузьюк Александру 5 (2) 0.2
Думитриу Лучан 1 0.04
Сано Мусса 1 (1) 0.04
Скарлатаче Адриан 1 0.04
Ionut Radescu 1 0.04
Guilherme Gomes Garutti 1 0.04
Stefan Blanaru 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Valentin Cosereanu 0 0
Daniel Toma 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 12 (3) 0.5
Петре Адриан 6 (2) 0.25
Чобану Андрей 2 0.08
Ганя Джордже 2 0.08
Дюссо Дамьен 1 0.04
Гицэ Вирджил 1 0.04
Enes Sali 1 0.04
Де Нойер Брадлей 0 0
Питу Алекси 0 0
Ларие Йонуц 0 0
Эли Лопес 0 0
Пурече Флориан 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0
Грамени Константин 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скарлатаче Адриан 6 0
Бузьюк Александру 4 1
Dorinel Oancea 4 1
Панаит Андрей 5 0
Балаур Ионуц 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Daniel Toma 4 0
Сербаника Даниел 4 0
Сано Мусса 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Ionut Burnea 3 0
Guilherme Gomes Garutti 3 0
Кристя Андрей 2 0
Bogdan Rusu 2 0
Szilard Veres 2 0
Alexandru Iacob 1 0
Adrian Cierpka 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 6 0
Де Нойер Брадлей 4 0
Младен Себастьян 3 0
Артян Андрей 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Георге Хаджи 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 2 0
Пурече Флориан 2 0
Питу Алекси 2 0
Бетанкор Хефте 0 1
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0
Айоани Михай 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
50%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
0
0%
4
20%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
3
38%
4
20%
31-45
2
25%
6
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
5
25%
76-90

Пропущено

19
6
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
4
67%
76-90

Забито

18
28
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
2
11%
4
14%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
5
28%
5
18%
31-45
4
22%
8
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
22%
9
32%
76-90

Пропущено

28
16
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 12
2
7%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
5
18%
4
25%
31-45
4
14%
3
19%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
9
32%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Миовени - Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0
Миовени - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2
Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 25 19 4 2 37 - 13 61
2. Университатя Крайова 47 15 14 18 57 - 53 59
3. ФКСБ 1:0 25 16 7 2 47 - 22 55
4. Волунтари 25 12 7 6 28 - 21 43
5. Ботошани 24 10 11 3 27 - 20 41
6. Вииторул Констанца 24 10 6 8 27 - 17 36
7. Рапид Бухарест 25 8 11 6 28 - 24 35
8. Арджеш 25 10 5 10 23 - 21 35
9. УТА Арад 25 7 11 7 19 - 17 32
10. Сепси 25 7 11 7 26 - 21 32
11. Киндия Тырговиште 25 6 10 9 15 - 18 28
12. Миовени 25 6 9 10 17 - 29 27
13. Газ-Метан Медиаш 25 6 6 13 20 - 31 24
14. Динамо Бухарест 24 3 3 18 16 - 52 12
15. Академика Клинчени 0:1 24 2 5 17 16 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 24 11 7 6 33 - 20 40
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 1:0 12 9 3 0 34 - 14 30
4. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
5. Вииторул Констанца 12 8 1 3 19 - 7 25
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
8. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
9. Арджеш 12 5 2 5 11 - 11 17
10. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
11. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 0:1 12 1 3 8 7 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 1:0 13 7 4 2 13 - 8 25
3. Университатя Крайова 24 5 7 12 24 - 35 22
4. Ботошани 12 5 6 1 13 - 10 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
10. Сепси 12 2 6 4 9 - 10 12
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 0:1 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 12 0 0 12 5 - 33 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Миовени 1:1 Вииторул Констанца онлайн


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