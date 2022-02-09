Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Dorinel Oancea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Dorinel Oancea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Миовени

91' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Миовени

88' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Миовени

87' Сербаника Даниел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Alexandru Raicea из команды Миовени делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

83' Dorinel Oancea предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

81' Петре Адриан имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

81' Плохо сыграл Александру Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

81' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Миовени

73' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Плохо сыграл Александру Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Панаит Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Игрок Bogdan Rusu из команды Миовени неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

71' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' Dorinel Oancea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

65' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удар от ворот произведет Миовени

63' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

59' Szilard Veres навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Раду Бобок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Миовени

56' Питу Алекси имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

56' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Guilherme Gomes Garutti - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Guilherme Gomes Garutti получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Guilherme Gomes Garutti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Миовени

50' Удар от ворот произведет Миовени

49' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок Сано Мусса из команды Миовени неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Stefan Blanaru уходит с поля и его заменяет Сано Мусса