Олимпиада 2022
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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Академика Клинчени
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
ФКСБ
0'
0:1
5' Гол
Кордя Андрей
19'

Ход матча

5'
0:1
Кордя Андрей
(Олару Дариус)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Академика Клинчени
Ничья
ФКСБ
23.00
7.20
1.16
Все Коэффициенты
82
Уреке
Андрей
19
Руфати
Агрон
5
Catalin
Ion
4
Чмовш
Павел
90
Хольцманн
Марсель
6
Vladimir
Gogov
7
Мулин
Тибо
8
Цветков
Александар
10
Альгуль
Мухамед
9
Stipe
Plazibat
44
Valentin
Dumitrache
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
23
Попеску
Овидиу
9
Попеску
Октавиан
98
Кордя
Андрей
10
Тэнасе
Флорин
7
Коман
Флоринел
Академика Клинчени
ФКСБ

История личных встреч

Академика Клинчени
ФКСБ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:2
Л1ГА
2:2
Л1ГА
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каскини Баутиста 7 (1) 0.29
Вентура Денис 2 0.08
Michael Omoh 1 0.04
Ион Роберт 1 0.04
Веллиос Апостолос 1 0.04
Патрике Разван 1 0.04
Чандаров Асен 1 0.04
Iulian Cristian Stefan 1 0.04
Marius Cioiu 1 0.04
Мулин Тибо 0 0
Хольцманн Марсель 0 0
Cristian Gavra 0 0
Казлаускас Донатас 0 0
Аким Флорин 0 0
Уреке Андрей 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 8 (5) 0.32
Попеску Октавиан 6 0.24
Стойка Янис 6 0.24
Кешерю Клаудиу 5 (2) 0.2
Кордя Андрей 4 (1) 0.16
Георге Валентин 4 0.16
Оайдэ Рэзван 2 0.08
Думитер Андрей 2 0.08
Винисиус Пауло 2 0.08
Кристя Юлиан 1 0.04
Олару Дариус 1 0.04
Мирон Джордже 1 0.04
Будеску Константин 1 (1) 0.04
Моруцан Олимпиу 1 0.04
Шут Адриан 1 0.04
Коман Флоринел 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0

Карточки

Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каскини Баутиста 8 0
Вентура Денис 6 0
Michael Omoh 6 0
Билали Амир 6 0
Патрике Разван 5 0
Мулин Тибо 3 0
Ион Роберт 3 0
William Douglas de Amorim1 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Гардош Флорин 2 0
Филип Лучан 2 0
Ванцо Флориано 2 0
Казлаускас Донатас 2 0
Аким Флорин 2 0
Cristian Gavra 0 1
Хольцманн Марсель 1 0
Пашов Георгий 1 0
Чандаров Асен 1 0
Ютрич Младен 1 0
Уреке Андрей 1 0
Marius Cioiu 1 0
Valentin Dumitrache 1 0
Cosmin Ionita 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 7 0
Шут Адриан 5 0
Крецу Валентин 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Кристя Юлиан 2 1
Будеску Константин 3 0
Тэнасе Флорин 3 0
Мирон Джордже 3 0
Олару Дариус 3 0
Шербан Сорин 1 1
Коман Флоринел 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Оайдэ Рэзван 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Anton Petrea 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Георге Валентин 1 0
Харуц Денис 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0
Перяну Овидиу 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
1
6%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

10
33
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
10%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
4
40%
4
12%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
2
20%
8
24%
61-75
3
30%
9
27%
76-90

Пропущено

28
15
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
7
25%
0
0%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
3
11%
6
40%
31-45
5
18%
1
7%
46-60
4
14%
3
20%
61-75
5
18%
3
20%
76-90

Забито

17
45
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
1
6%
6
13%
1-15
1
6%
5
11%
16-30
6
35%
6
13%
31-45
1
6%
4
9%
46-60
3
18%
10
22%
61-75
5
29%
29%
14
31%
76-90

Пропущено

44
23
21 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 14
8
18%
2
9%
1-15
6
14%
4
17%
16-30
7
16%
6
26%
31-45
7
16%
3
13%
46-60
6
14%
5
22%
61-75
10
23%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0
Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0
ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 25 19 4 2 37 - 13 61
2. Университатя Крайова 47 15 14 18 57 - 53 59
3. ФКСБ 1:0 25 16 7 2 47 - 22 55
4. Волунтари 25 12 7 6 28 - 21 43
5. Ботошани 24 10 11 3 27 - 20 41
6. Вииторул Констанца 24 10 6 8 27 - 17 36
7. Рапид Бухарест 25 8 11 6 28 - 24 35
8. Арджеш 25 10 5 10 23 - 21 35
9. УТА Арад 25 7 11 7 19 - 17 32
10. Сепси 25 7 11 7 26 - 21 32
11. Киндия Тырговиште 25 6 10 9 15 - 18 28
12. Миовени 25 6 9 10 17 - 29 27
13. Газ-Метан Медиаш 25 6 6 13 20 - 31 24
14. Динамо Бухарест 24 3 3 18 16 - 52 12
15. Академика Клинчени 0:1 24 2 5 17 16 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 24 11 7 6 33 - 20 40
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 1:0 12 9 3 0 34 - 14 30
4. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
5. Вииторул Констанца 12 8 1 3 19 - 7 25
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
8. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
9. Арджеш 12 5 2 5 11 - 11 17
10. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
11. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 0:1 12 1 3 8 7 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 1:0 13 7 4 2 13 - 8 25
3. Университатя Крайова 24 5 7 12 24 - 35 22
4. Ботошани 12 5 6 1 13 - 10 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
10. Сепси 12 2 6 4 9 - 10 12
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 0:1 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 12 0 0 12 5 - 33 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Академика Клинчени
Ничья
ФКСБ
23.00
7.20
1.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Академика Клинчени 0:1 ФКСБ онлайн


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Академика Клинчени
ФКСБ

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