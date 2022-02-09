Румыния: Первая лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Марин Анастасовичи
0:1
5' ГолКордя Андрей
Ход матча
5'
0:1
Владение мячом
82
Уреке
Андрей
19
Руфати
Агрон
99
Влад
Даниэл
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
19 Руфати АгронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
24 Andrei Iana
-
Главный тренер: Daniel Popa
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Matei Tanasa
-
Главный тренер: Mihai Pintilii
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Академика Клинчени
ФКСБ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|7 (1)
|0.29
|Вентура Денис
|2
|0.08
|Michael Omoh
|1
|0.04
|Ион Роберт
|1
|0.04
|Веллиос Апостолос
|1
|0.04
|Патрике Разван
|1
|0.04
|Чандаров Асен
|1
|0.04
|Iulian Cristian Stefan
|1
|0.04
|Marius Cioiu
|1
|0.04
|Мулин Тибо
|0
|0
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|Cristian Gavra
|0
|0
|Казлаускас Донатас
|0
|0
|Аким Флорин
|0
|0
|Уреке Андрей
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|8 (5)
|0.32
|Попеску Октавиан
|6
|0.24
|Стойка Янис
|6
|0.24
|Кешерю Клаудиу
|5 (2)
|0.2
|Кордя Андрей
|4 (1)
|0.16
|Георге Валентин
|4
|0.16
|Оайдэ Рэзван
|2
|0.08
|Думитер Андрей
|2
|0.08
|Винисиус Пауло
|2
|0.08
|Кристя Юлиан
|1
|0.04
|Олару Дариус
|1
|0.04
|Мирон Джордже
|1
|0.04
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.04
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.04
|Шут Адриан
|1
|0.04
|Коман Флоринел
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
Карточки
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каскини Баутиста
|8
|0
|Вентура Денис
|6
|0
|Michael Omoh
|6
|0
|Билали Амир
|6
|0
|Патрике Разван
|5
|0
|Мулин Тибо
|3
|0
|Ион Роберт
|3
|0
|William Douglas de Amorim1
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Гардош Флорин
|2
|0
|Филип Лучан
|2
|0
|Ванцо Флориано
|2
|0
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|Аким Флорин
|2
|0
|Cristian Gavra
|0
|1
|Хольцманн Марсель
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Чандаров Асен
|1
|0
|Ютрич Младен
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
|Valentin Dumitrache
|1
|0
|Cosmin Ionita
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|7
|0
|Шут Адриан
|5
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Кристя Юлиан
|2
|1
|Будеску Константин
|3
|0
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Коман Флоринел
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Влад Даниэл
|2
|0
|Оайдэ Рэзван
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Anton Petrea
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
1
6%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
10
33
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
10%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
4
40%
4
12%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
2
20%
8
24%
61-75
3
30%
9
27%
76-90
Пропущено
28
15
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
7
25%
0
0%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
3
11%
6
40%
31-45
5
18%
1
7%
46-60
4
14%
3
20%
61-75
5
18%
3
20%
76-90
Забито
17
45
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
1
6%
6
13%
1-15
1
6%
5
11%
16-30
6
35%
6
13%
31-45
1
6%
4
9%
46-60
3
18%
10
22%
61-75
5
29%
29%
14
31%
76-90
Пропущено
44
23
21 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 14
8
18%
2
9%
1-15
6
14%
4
17%
16-30
7
16%
6
26%
31-45
7
16%
3
13%
46-60
6
14%
5
22%
61-75
10
23%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0
Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0
ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|25
|19
|4
|2
|37 - 13
|61
|2.
|Университатя Крайова
|47
|15
|14
|18
|57 - 53
|59
|3.
|ФКСБ
|1:0
|25
|16
|7
|2
|47 - 22
|55
|4.
|Волунтари
|25
|12
|7
|6
|28 - 21
|43
|5.
|Ботошани
|24
|10
|11
|3
|27 - 20
|41
|6.
|Вииторул Констанца
|24
|10
|6
|8
|27 - 17
|36
|7.
|Рапид Бухарест
|25
|8
|11
|6
|28 - 24
|35
|8.
|Арджеш
|25
|10
|5
|10
|23 - 21
|35
|9.
|УТА Арад
|25
|7
|11
|7
|19 - 17
|32
|10.
|Сепси
|25
|7
|11
|7
|26 - 21
|32
|11.
|Киндия Тырговиште
|25
|6
|10
|9
|15 - 18
|28
|12.
|Миовени
|25
|6
|9
|10
|17 - 29
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|25
|6
|6
|13
|20 - 31
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|24
|3
|3
|18
|16 - 52
|12
|15.
|Академика Клинчени
|0:1
|24
|2
|5
|17
|16 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|24
|11
|7
|6
|33 - 20
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|1:0
|12
|9
|3
|0
|34 - 14
|30
|4.
|Волунтари
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|5.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|1
|3
|19 - 7
|25
|6.
|Ботошани
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|7.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|10.
|Миовени
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|11.
|УТА Арад
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|0:1
|12
|1
|3
|8
|7 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|2.
|ФКСБ
|1:0
|13
|7
|4
|2
|13 - 8
|25
|3.
|Университатя Крайова
|24
|5
|7
|12
|24 - 35
|22
|4.
|Ботошани
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|4
|4
|6 - 5
|16
|8.
|УТА Арад
|13
|3
|7
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|10.
|Сепси
|12
|2
|6
|4
|9 - 10
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|0
|9
|10 - 19
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|12
|2
|5
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|0:1
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|12
|0
|0
|12
|5 - 33
|0