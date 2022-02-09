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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Арджеш
0'
1:0
20' Гол
Дулка Марко
53'

Ход матча

20'
Дулка Марко
1:0
39'
 
Мушат Николае
Латовлевич Ясмин
46'
 
Фатаи Кехинде
Joao Miguel

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Арджеш
2.63
4.00
3.20
Все Коэффициенты
1
Молдован
Дину
16
Бутян
Михай
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
88
Ионицэ
Адриан
59
Попадюк
Дору
8
Дулка
Марко
4
Пассалья
Хуан
Пабло
14
Сила
Ришар
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
12
Греаб
Александру
17
Добросавлевичи
Алин
5
Турда
Григоре
14
Joao
Miguel
2
Тофан
Костинел
4
Меца
Давид
8
Сербан
Ионут
II
10
Тэнасе
Кристиан
3
Латовлевич
Ясмин
11
Alexandru
Isfan
19
Ганя
Джордже
Киндия Тырговиште
Арджеш

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Арджеш

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ЛI
0:1
ЛI
1:1
ЛI
2:4
ЛI
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 4 0.16
Попадюк Дору 3 0.12
Флоря Даниэль 3 0.12
Негуц Кристиан 3 0.12
Дулка Марко 1 0.04
Керкез Кристиан 1 0.04
Кэпушэ Тибериу 0 0
Сербан Марьян 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.12
Сербан Ионут II 3 (1) 0.12
Виана Диогу 2 0.08
Ариас Яфар 2 0.08
Турда Григоре 2 0.08
Фатаи Кехинде 2 0.08
Alexandru Isfan 2 0.08
Сед Ахмед 1 0.04
Joao Miguel 1 0.04
Думитру Кристиан 1 0.04
Думитрашку Денис 1 0.04
Палич Антун 1 0.04
Райнов Мартин 1 0.04
Латовлевич Ясмин 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 6 1
Флоря Даниэль 6 0
Дулка Марко 6 0
Кэпушэ Тибериу 4 1
Корбу Лауренциу 4 1
Попадюк Дору 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Daniel Celea 4 0
Коцич Милан 2 1
Попа Даньел 3 0
Кабуз Каталин 3 0
Сербан Марьян 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Мартак Мариус 1 0
Бутян Михай 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сербан Ионут II 6 0
Райнов Мартин 5 0
Тэнасе Кристиан 4 0
Меца Давид 4 0
Турда Григоре 4 0
Хонциу Георгиан 3 0
Тофан Костинел 3 0
Думитру Кристиан 1 1
Joao Miguel 2 0
Мушат Николае 2 0
Болдор Деян 2 0
Греаб Александру 2 0
Mihaita Ianovschi 2 0
Палич Антун 1 0
Виана Диогу 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Сед Ахмед 1 0
Телес Руан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
50%
1
9%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
0
0%
3
27%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

14
22
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
14 Не забивали 10
1
7%
4
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
1
7%
7
32%
61-75
5
36%
5
23%
76-90

Пропущено

17
20
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
6%
5
25%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
5
29%
29%
2
10%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2
Арджеш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0
Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 25 19 4 2 37 - 13 61
2. Университатя Крайова 47 15 14 18 57 - 53 59
3. ФКСБ 24 15 7 2 46 - 22 52
4. Волунтари 25 12 7 6 28 - 21 43
5. Ботошани 24 10 11 3 27 - 20 41
6. Вииторул Констанца 23 10 5 8 26 - 16 35
7. Рапид Бухарест 25 8 11 6 28 - 24 35
8. Арджеш 0:1 25 10 4 11 22 - 21 34
9. УТА Арад 25 7 11 7 19 - 17 32
10. Сепси 25 7 11 7 26 - 21 32
11. Киндия Тырговиште 1:0 25 7 9 9 15 - 17 30
12. Миовени 24 6 8 10 16 - 28 26
13. Газ-Метан Медиаш 25 6 6 13 20 - 31 24
14. Динамо Бухарест 24 3 3 18 16 - 52 12
15. Академика Клинчени 23 2 5 16 16 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 24 11 7 6 33 - 20 40
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 12 9 3 0 34 - 14 30
4. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
5. Вииторул Констанца 12 8 1 3 19 - 7 25
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
8. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
9. Арджеш 0:1 12 5 2 5 11 - 11 17
10. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
11. Миовени 12 4 4 4 8 - 9 16
12. Киндия Тырговиште 1:0 13 3 5 5 9 - 12 14
13. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
14. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 12 6 4 2 12 - 8 22
3. Университатя Крайова 24 5 7 12 24 - 35 22
4. Ботошани 12 5 6 1 13 - 10 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 0:1 13 5 2 6 11 - 10 17
7. Киндия Тырговиште 1:0 12 4 4 4 6 - 5 16
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
10. Сепси 12 2 6 4 9 - 10 12
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 12 0 0 12 5 - 33 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Арджеш
2.63
4.00
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 1:0 Арджеш онлайн


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Арджеш

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