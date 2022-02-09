ШАНС! Richard Sila нанес удар с лета, но не попал по воротам!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хорошую попытку сделал Alexandru Isfan . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Тэнасе Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Richard Sila наказан за толчок Добросавлевичи Алин

44' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

43' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Мушат Николае из команды Арджеш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

42' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Дину Молдован не дал случится голу! Alexandru Isfan должен был забивать, но Дину Молдован сделал отличный сейв

41' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Тофан Костинел нанес удар головой, но Дину Молдован спокойно отбил мяч.

38' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

34' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Сербан Ионут II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

28' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

27' Арджеш выполняет удар от ворот.

26' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

26' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

26' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште идет с мячом вперед на обострение...

26' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Пассалья Хуан Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

23' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Команда Киндия Тырговиште забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Г О О О О Л - Дулка Марко забивает ударом с правой ноги!

20' Пассалья Хуан Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

16' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

15' Alexandru Isfan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште исполняет угловой.

15' Alexandru Isfan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Попа Даньел имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!

14' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хорошую попытку сделал Richard Sila. Удар в створ, но вратарь начеку

11' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Добросавлевичи Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Флоря Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хорошую попытку сделал Тофан Костинел . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Тофан Костинел из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Alexandru Isfan имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

4' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

3' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште навешивает в штрафную с рикошетом.

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Арджеш

2' Как он промахнулся? Флоря Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

2' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште делает пас партнеру.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Арджеш начинает с центра поля