Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Илие Оана
1:0
20' ГолДулка Марко
1:1
64' ГолAlexandru Isfan
90' Желтая карточкаДумитру Кристиан
Ход матча
20'
1:0
64'
1:1
90'
Владение мячом
16
Бутян
Михай
59
Попадюк
Дору
14
Сила
Ришар
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сила РишарПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Поп РарешВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ганя ДжорджеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Сед АхмедНападающий
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Арджеш
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|4
|0.16
|Попадюк Дору
|3
|0.12
|Флоря Даниэль
|3
|0.12
|Негуц Кристиан
|3
|0.12
|Дулка Марко
|1
|0.04
|Керкез Кристиан
|1
|0.04
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.12
|Alexandru Isfan
|3
|0.12
|Сербан Ионут II
|3 (1)
|0.12
|Виана Диогу
|2
|0.08
|Фатаи Кехинде
|2
|0.08
|Ариас Яфар
|2
|0.08
|Турда Григоре
|2
|0.08
|Сед Ахмед
|1
|0.04
|Joao Miguel
|1
|0.04
|Думитру Кристиан
|1
|0.04
|Думитрашку Денис
|1
|0.04
|Палич Антун
|1
|0.04
|Райнов Мартин
|1
|0.04
|Латовлевич Ясмин
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|6
|1
|Флоря Даниэль
|6
|0
|Дулка Марко
|6
|0
|Кэпушэ Тибериу
|4
|1
|Корбу Лауренциу
|4
|1
|Попадюк Дору
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Daniel Celea
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Попа Даньел
|3
|0
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Мартак Мариус
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сербан Ионут II
|6
|0
|Райнов Мартин
|5
|0
|Тэнасе Кристиан
|4
|0
|Меца Давид
|4
|0
|Турда Григоре
|4
|0
|Думитру Кристиан
|2
|1
|Хонциу Георгиан
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Joao Miguel
|2
|0
|Мушат Николае
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Греаб Александру
|2
|0
|Mihaita Ianovschi
|2
|0
|Палич Антун
|1
|0
|Виана Диогу
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Сед Ахмед
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
0
0%
2
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
5
42%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
50%
1
9%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
0
0%
3
27%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
15
23
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 13
14 Не забивали 10
1
7%
4
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
4
27%
3
13%
46-60
1
7%
8
35%
61-75
5
33%
5
22%
76-90
Пропущено
18
21
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
1
6%
5
24%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
5
28%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2
Арджеш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0
Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|25
|19
|4
|2
|37 - 13
|61
|2.
|Университатя Крайова
|47
|15
|14
|18
|57 - 53
|59
|3.
|ФКСБ
|24
|15
|7
|2
|46 - 22
|52
|4.
|Волунтари
|25
|12
|7
|6
|28 - 21
|43
|5.
|Ботошани
|24
|10
|11
|3
|27 - 20
|41
|6.
|Вииторул Констанца
|1:1
|24
|10
|6
|8
|27 - 17
|36
|7.
|Рапид Бухарест
|25
|8
|11
|6
|28 - 24
|35
|8.
|Арджеш
|25
|10
|5
|10
|23 - 21
|35
|9.
|УТА Арад
|25
|7
|11
|7
|19 - 17
|32
|10.
|Сепси
|25
|7
|11
|7
|26 - 21
|32
|11.
|Киндия Тырговиште
|25
|6
|10
|9
|15 - 18
|28
|12.
|Миовени
|1:1
|25
|6
|9
|10
|17 - 29
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|25
|6
|6
|13
|20 - 31
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|24
|3
|3
|18
|16 - 52
|12
|15.
|Академика Клинчени
|23
|2
|5
|16
|16 - 45
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|24
|11
|7
|6
|33 - 20
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|12
|9
|3
|0
|34 - 14
|30
|4.
|Волунтари
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|5.
|Вииторул Констанца
|1:1
|12
|8
|1
|3
|19 - 7
|25
|6.
|Ботошани
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|7.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|10.
|Миовени
|1:1
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|11.
|УТА Арад
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|2.
|ФКСБ
|12
|6
|4
|2
|12 - 8
|22
|3.
|Университатя Крайова
|24
|5
|7
|12
|24 - 35
|22
|4.
|Ботошани
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|4
|4
|6 - 5
|16
|8.
|УТА Арад
|13
|3
|7
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|10.
|Сепси
|12
|2
|6
|4
|9 - 10
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|0
|9
|10 - 19
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|1:1
|12
|2
|5
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Миовени
|1:1
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|12
|0
|0
|12
|5 - 33
|0