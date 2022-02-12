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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Волунтари
0' 4'
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
28
Янку
Габриэль
9
Петре
Адриан
92
Michael
Omoh
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
13
Чоботарю
Денис
2
Аким
Космин
5
Армаш
Игорь
3
Мелеке
Ульрих
66
Дроппа
Лукаш
98
Костин
Кристиан
50
Будеску
Константин
8
Георге
Ион
77
Немец
Адам
Вииторул Констанца
Волунтари

История личных встреч

Вииторул Констанца
Волунтари

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
С
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 12 (3) 0.48
Петре Адриан 6 (2) 0.24
Чобану Андрей 2 0.08
Michael Omoh 2 0.08
Ганя Джордже 2 0.08
Дюссо Дамьен 1 0.04
Гицэ Вирджил 1 0.04
Enes Sali 1 0.04
Де Нойер Брадлей 0 0
Питу Алекси 0 0
Ларие Йонуц 0 0
Эли Лопес 0 0
Пурече Флориан 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0
Грамени Константин 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 7 0.27
Георге Ион 5 0.19
Немец Адам 5 0.19
Костин Кристиан 4 0.15
Лопеш Марселу 1 0.04
Фюлёп Лоран 1 0.04
Армаш Игорь 1 0.04
Бричаг Марьюс 1 0.04
Рикардинью XI 1 0.04
Тамаш Габриэль 1 0.04
Чоботарю Денис 1 0.04
Дроппа Лукаш 0 0
Будеску Константин 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 6 0
Де Нойер Брадлей 4 0
Младен Себастьян 3 0
Артян Андрей 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Георге Хаджи 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 2 0
Пурече Флориан 2 0
Питу Алекси 2 0
Бетанкор Хефте 0 1
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0
Айоани Михай 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 9 0
Дроппа Лукаш 7 0
Лопеш Марселу 6 0
Немец Адам 5 0
Рикардинью XI 5 0
Аким Космин 3 1
Армаш Игорь 4 0
Раца Вадим 4 0
Бричаг Марьюс 4 0
Георге Ион 3 0
Костин Кристиан 1 1
Влад Александру 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Илие Александру 2 0
Мелеке Ульрих 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Попа Михай 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
20%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
6
30%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
25%
3
30%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
67%
4
33%
76-90

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
50%
5
28%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Забито

28
28
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
4
14%
2
7%
1-15
2
7%
5
18%
16-30
5
18%
2
7%
31-45
8
29%
5
18%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
9
32%
8
29%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
5
31%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0
Волунтари
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0
Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 49 17 14 18 66 - 56 65
2. ЧФР Клуж 25 19 4 2 37 - 13 61
3. ФКСБ 25 16 7 2 49 - 22 55
4. Волунтари 0:0 26 12 8 6 28 - 21 44
5. Ботошани 25 10 11 4 29 - 23 41
6. Вииторул Констанца 0:0 25 10 7 8 27 - 17 37
7. Рапид Бухарест 26 8 12 6 29 - 25 36
8. Арджеш 25 10 5 10 23 - 21 35
9. Сепси 26 7 12 7 27 - 22 33
10. УТА Арад 25 7 11 7 19 - 17 32
11. Киндия Тырговиште 25 6 10 9 15 - 18 28
12. Миовени 25 6 9 10 17 - 29 27
13. Газ-Метан Медиаш 25 6 6 13 20 - 31 24
14. Динамо Бухарест 25 3 3 19 17 - 58 12
15. Академика Клинчени 24 2 5 17 16 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 12 7 6 36 - 22 43
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 12 9 3 0 34 - 14 30
4. Волунтари 0:0 13 8 3 2 18 - 9 27
5. Вииторул Констанца 0:0 13 8 2 3 19 - 7 26
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
8. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
9. Арджеш 12 5 2 5 11 - 11 17
10. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
11. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 12 1 3 8 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 13 7 4 2 15 - 8 25
3. Университатя Крайова 25 6 7 12 30 - 36 25
4. Ботошани 13 5 6 2 15 - 13 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. Волунтари 0:0 13 4 5 4 10 - 12 17
8. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
9. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
10. Сепси 13 2 7 4 10 - 11 13
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 0:0 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 12 0 0 12 5 - 33 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вииторул Констанца 0:0 Волунтари онлайн


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