Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Центральный (Овидиу)
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
92
Michael
Omoh
71
Попа
Михай
66
Дроппа
Лукаш
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Andrei Borza
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Стан АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вииторул Констанца
Волунтари
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
17 матчей
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|12 (3)
|0.48
|Петре Адриан
|6 (2)
|0.24
|Чобану Андрей
|2
|0.08
|Michael Omoh
|2
|0.08
|Ганя Джордже
|2
|0.08
|Дюссо Дамьен
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Enes Sali
|1
|0.04
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Ларие Йонуц
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Пурече Флориан
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
|Грамени Константин
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|7
|0.27
|Георге Ион
|5
|0.19
|Немец Адам
|5
|0.19
|Костин Кристиан
|4
|0.15
|Лопеш Марселу
|1
|0.04
|Фюлёп Лоран
|1
|0.04
|Армаш Игорь
|1
|0.04
|Бричаг Марьюс
|1
|0.04
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|Тамаш Габриэль
|1
|0.04
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Пурече Флориан
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|1
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|9
|0
|Дроппа Лукаш
|7
|0
|Лопеш Марселу
|6
|0
|Немец Адам
|5
|0
|Рикардинью XI
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Армаш Игорь
|4
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Бричаг Марьюс
|4
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Влад Александру
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Мелеке Ульрих
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
20%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
6
30%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
25%
3
30%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
67%
4
33%
76-90
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
50%
5
28%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Забито
28
28
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
4
14%
2
7%
1-15
2
7%
5
18%
16-30
5
18%
2
7%
31-45
8
29%
5
18%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
9
32%
8
29%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
5
31%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0
Волунтари
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0
Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|49
|17
|14
|18
|66 - 56
|65
|2.
|ЧФР Клуж
|25
|19
|4
|2
|37 - 13
|61
|3.
|ФКСБ
|25
|16
|7
|2
|49 - 22
|55
|4.
|Волунтари
|0:0
|26
|12
|8
|6
|28 - 21
|44
|5.
|Ботошани
|25
|10
|11
|4
|29 - 23
|41
|6.
|Вииторул Констанца
|0:0
|25
|10
|7
|8
|27 - 17
|37
|7.
|Рапид Бухарест
|26
|8
|12
|6
|29 - 25
|36
|8.
|Арджеш
|25
|10
|5
|10
|23 - 21
|35
|9.
|Сепси
|26
|7
|12
|7
|27 - 22
|33
|10.
|УТА Арад
|25
|7
|11
|7
|19 - 17
|32
|11.
|Киндия Тырговиште
|25
|6
|10
|9
|15 - 18
|28
|12.
|Миовени
|25
|6
|9
|10
|17 - 29
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|25
|6
|6
|13
|20 - 31
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|25
|3
|3
|19
|17 - 58
|12
|15.
|Академика Клинчени
|24
|2
|5
|17
|16 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|12
|7
|6
|36 - 22
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|12
|9
|3
|0
|34 - 14
|30
|4.
|Волунтари
|0:0
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|13
|8
|2
|3
|19 - 7
|26
|6.
|Ботошани
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|7.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|9.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|10.
|Миовени
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|11.
|УТА Арад
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|12
|1
|3
|8
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|2.
|ФКСБ
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|3.
|Университатя Крайова
|25
|6
|7
|12
|30 - 36
|25
|4.
|Ботошани
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|Волунтари
|0:0
|13
|4
|5
|4
|10 - 12
|17
|8.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|4
|4
|6 - 5
|16
|9.
|УТА Арад
|13
|3
|7
|3
|11 - 9
|16
|10.
|Сепси
|13
|2
|7
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|0
|9
|10 - 19
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|0:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|12
|0
|0
|12
|5 - 33
|0