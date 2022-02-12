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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
3:0
Конец матча

Стадион:
Волунтари
0'
1:0
15' Гол
Петре Адриан
45' Желтая карточка
Неделку Драгош
55' Желтая карточка
Пурече Флориан
57' Желтая карточка
Армаш Игорь
1:0
59' Не забитый пенальти
Петре Адриан
72' Желтая карточка
Дроппа Лукаш
2:0
72' Гол
Молдовяну Роберт
76' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
78' Желтая карточка
Idan Golan
79' Желтая карточка
Георге Ион
3:0
86' Гол
Пурече Флориан
90'+4
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
28
Янку
Габриэль
9
Петре
Адриан
92
Michael
Omoh
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
13
Чоботарю
Денис
5
Армаш
Игорь
2
Аким
Космин
3
Мелеке
Ульрих
66
Дроппа
Лукаш
98
Костин
Кристиан
50
Будеску
Константин
8
Георге
Ион
77
Немец
Адам
Вииторул Констанца
Волунтари

История личных встреч

Вииторул Констанца
Волунтари

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
С
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 12 (3) 0.48
Петре Адриан 7 (2) 0.28
Чобану Андрей 2 0.08
Michael Omoh 2 0.08
Ганя Джордже 2 0.08
Дюссо Дамьен 1 0.04
Пурече Флориан 1 0.04
Гицэ Вирджил 1 0.04
Enes Sali 1 0.04
Де Нойер Брадлей 0 0
Питу Алекси 0 0
Ларие Йонуц 0 0
Эли Лопес 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0
Грамени Константин 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 7 0.27
Георге Ион 5 0.19
Немец Адам 5 0.19
Костин Кристиан 4 0.15
Лопеш Марселу 1 0.04
Фюлёп Лоран 1 0.04
Армаш Игорь 1 0.04
Бричаг Марьюс 1 0.04
Рикардинью XI 1 0.04
Тамаш Габриэль 1 0.04
Чоботарю Денис 1 0.04
Дроппа Лукаш 0 0
Будеску Константин 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 6 0
Де Нойер Брадлей 4 0
Дюссо Дамьен 2 1
Младен Себастьян 3 0
Пурече Флориан 3 0
Артян Андрей 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Георге Хаджи 3 0
Ларие Йонуц 2 0
Питу Алекси 2 0
Бетанкор Хефте 0 1
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Неделку Драгош 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0
Айоани Михай 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 9 0
Дроппа Лукаш 8 0
Лопеш Марселу 6 0
Немец Адам 5 0
Армаш Игорь 5 0
Рикардинью XI 5 0
Аким Космин 3 1
Раца Вадим 4 0
Бричаг Марьюс 4 0
Георге Ион 4 0
Костин Кристиан 1 1
Влад Александру 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Илие Александру 2 0
Мелеке Ульрих 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Idan Golan 1 0
Попа Михай 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
10
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
5
22%
1
10%
1-15
1
4%
2
20%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
6
26%
2
20%
46-60
1
4%
1
10%
61-75
6
26%
3
30%
76-90

Пропущено

6
15
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
67%
5
33%
76-90

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
50%
5
28%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Забито

31
28
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
5
16%
2
7%
1-15
2
6%
5
18%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
8
26%
5
18%
46-60
1
3%
6
21%
61-75
10
32%
8
29%
76-90

Пропущено

16
24
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 16
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
5
31%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0
Волунтари
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0
Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 49 17 14 18 66 - 56 65
2. ЧФР Клуж 25 19 4 2 37 - 13 61
3. ФКСБ 25 16 7 2 49 - 22 55
4. Волунтари 26 12 7 7 28 - 24 43
5. Ботошани 25 10 11 4 29 - 23 41
6. Вииторул Констанца 25 11 6 8 30 - 17 39
7. Рапид Бухарест 26 8 12 6 29 - 25 36
8. Арджеш 25 10 5 10 23 - 21 35
9. Сепси 26 7 12 7 27 - 22 33
10. УТА Арад 25 7 11 7 19 - 17 32
11. Киндия Тырговиште 25 6 10 9 15 - 18 28
12. Миовени 25 6 9 10 17 - 29 27
13. Газ-Метан Медиаш 25 6 6 13 20 - 31 24
14. Динамо Бухарест 25 3 3 19 17 - 58 12
15. Академика Клинчени 24 2 5 17 16 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 12 7 6 36 - 22 43
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 12 9 3 0 34 - 14 30
4. Вииторул Констанца 13 9 1 3 22 - 7 28
5. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
8. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
9. Арджеш 12 5 2 5 11 - 11 17
10. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
11. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 12 1 3 8 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 13 7 4 2 15 - 8 25
3. Университатя Крайова 25 6 7 12 30 - 36 25
4. Ботошани 13 5 6 2 15 - 13 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Сепси 13 2 7 4 10 - 11 13
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 12 0 0 12 5 - 33 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вииторул Констанца 3:0 Волунтари онлайн


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