Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Должен был быть гол! Армаш Игорь имел отличный шанс, но Mihai Aioani не дал голу состоятся!

46' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Неделку Драгош получил желтую карточку от судьи

45' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Ох, нехорошо это выглядит. Michael Omoh получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Грамени Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Cristian Costin из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

42' Удар от ворот произведет Волунтари

42' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Michael Omoh имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

41' Волунтари выполняет удар от ворот.

40' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Аким Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Волунтари выполняет удар от ворот.

28' Будеску Константин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Волунтари выполняет удар от ворот.

27' Как он промахнулся? Петре Адриан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

26' Отличные скиллы показывает Дюссо Дамьен , обводя своих соперников

26' Удар от ворот произведет Волунтари

26' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Волунтари

23' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Волунтари выполняет удар от ворот.

21' Хорошую попытку сделал Дроппа Лукаш . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Чоботарю Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Mihai Popa не дал случится голу! Янку Габриэль должен был забивать, но Mihai Popa сделал отличный сейв

17' Хорошую попытку сделал Дюссо Дамьен . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Отличные скиллы показывает Дюссо Дамьен , обводя своих соперников

17' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Волунтари

13' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Волунтари

10' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Георге Ион выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Волунтари начинает с центра поля