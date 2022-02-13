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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
0:1
Первый тайм: 3'

Стадион:
Барселона
0'
0:1
2' Гол
Педри
3'

Ход матча

2'
0:1
Педри
(Альба Жорди)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 148
Эспаньол 2% (3)
X 6.1% (9)
Барселона 91.9% (136)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Барселона
5.85
4.30
1.77
Все Коэффициенты
Новости
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
20
Баре
Кейди
9
Пуадо
Хавьер
25
Эррера
Янгель
10
Дардер
Серхи
19
Де
Вильена
Тонни
11
Рауль
де
Томас
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
18
Альба
Жорди
16
Педри
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
11
Траоре
Адама
19
Торрес
Ферран
30
Гави
Эспаньол
4-1-4-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Барселона

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

38 матчей

10.5%
21.1%
68.4%
4 победы 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

7.9%
47.4%
44.7%
3 победы 18 ничьих 17 побед

Второй тайм

15.8%
34.2%
50%
6 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:0
П
0:4
СК
0:0
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
5:0
П
0:3
П
4:1
ТМК
0:1
П
5:0
КК
0:2
КК
4:1
П
0:0
П
0:2
П
5:1
СК
1:1
КК
0:0
П
0:1
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
1:1
ТМС
0:3
П
2:0
П
1:5
П
0:0
П
1:0
П
1:2
КК
3:2
КК
0:0
П
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 12 (4) 0.52
Пуадо Хавьер 3 0.13
Видаль Алеш 2 0.09
Ману Морланес 2 0.09
Дардер Серхи 1 0.04
Серхи Гомес 1 0.04
Эррера Янгель 1 0.04
Педроса Адриа 1 0.04
Кабрера Леандро 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Морон Лоренцо 1 0.04
Рибаудо Нико 1 0.04
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.36
Де Йонг Люк 3 0.14
Араухо Рональд 3 0.14
Фати Ансу 3 0.14
Гави 2 0.09
Де Йонг Френки 2 0.09
Брайтвайт Мартин 2 0.09
Роберто Серхи 2 0.09
Гонсалес Нико 2 0.09
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.09
Альба Жорди 1 0.05
Алвес Даниэл 1 0.05
Пике Херард 1 0.05
Бускетс Серхио 1 0.05
Агуэро Серхио 1 0.05
Ютгла Ферран 1 0.05
Абдессамад Эззалзули 1 0.05
Дест Серджино 0 0
Дембеле Усман 0 0
Торрес Ферран 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 4 2
Кабрера Леандро 5 0
Баре Кейди 5 0
Педроса Адриа 5 0
Хиль Оскар II 5 0
Видаль Алеш 4 0
Ману Морланес 4 0
Рибаудо Нико 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Давид Лопес 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 6 1
Пике Херард 6 0
Де Йонг Френки 4 1
Бускетс Серхио 5 0
Гарсия Эрик 3 1
Альба Жорди 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Депай Мемфис 2 0
Гонсалес Нико 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Алвес Даниэл 0 1
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
3
23%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Забито

12
23
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
17%
5
22%
1-15
1
8%
5
22%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
6
26%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
17%
3
23%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
5
28%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90

Забито

28
36
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
4
14%
7
19%
1-15
3
11%
6
17%
16-30
6
21%
6
17%
31-45
7
25%
7
19%
46-60
1
4%
1
3%
61-75
7
25%
9
25%
76-90

Пропущено

31
25
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
6
19%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
8
26%
4
16%
46-60
1
3%
3
12%
61-75
7
23%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1
Барселона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3
Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Барселона 1:0 Заявка 23 11 8 4 37 - 25 41
5. Атлетико М Заявка 23 11 6 6 42 - 33 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
7. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 23 9 4 10 27 - 27 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эспаньол 0:1 Заявка 24 7 6 11 27 - 33 27
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
16. Гранада Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 23 1 8 14 23 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
6. Барселона 1:0 Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
9. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
10. Эспаньол 0:1 Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона 1:0 Заявка 12 4 6 2 14 - 12 18
6. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
7. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
8. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
9. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
10. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол 0:1 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 3'
    С правого фланга подавал Де Томас в штрафную, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
  • Описание гола
    2'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Педри! Удалось забить быстрый гол "сине гранатовым". Ушел по флангу Гави и выдал идеальный пас на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Педри и вколотил снаряд уже в пустые ворота.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • 4'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Альба Жорди сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Педри правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 2'
    Игрок команды Барселона исполняет передачу
  • 2'
    Траоре Адама из команды Барселона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Траоре Адама из команды Барселона идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Барселона идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Эспаньол начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эспаньол 0:1 Барселона онлайн


Прогнозы на матч Эспаньол 0:1 Барселона

Исход игры
Эспаньол
2.6% (4)
Ничья
6.6% (10)
Барселона
90.8% (138)
Тотал 2.5
Больше
67.42% (89)
Меньше
32.58% (43)
Обе команды забьют
Да
71.21% (94)
Нет
28.79% (38)
Популярный счёт
1:2 Барселона
40.8% (62)
1:3 Барселона
14.5% (22)
0:1 Барселона
11.8% (18)
0:2 Барселона
11.2% (17)
1:1 Ничья
4.6% (7)
0:3 Барселона
1.3% (2)
1:4 Барселона
1.3% (2)
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Эспаньол
Барселона

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