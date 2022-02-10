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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
 
Позже

Стадион:
Барселона
Прогнозы 42
Эспаньол 0% (0)
X 0% (0)
Барселона 100% (42)
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Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Барселона
5.00
4.15
1.78
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Новости

История личных встреч

Эспаньол
Барселона

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

38 матчей

10.5%
21.1%
68.4%
4 победы 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

7.9%
47.4%
44.7%
3 победы 18 ничьих 17 побед

Второй тайм

15.8%
34.2%
50%
6 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:0
П
0:4
СК
0:0
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
5:0
П
0:3
П
4:1
ТМК
0:1
П
5:0
КК
0:2
КК
4:1
П
0:0
П
0:2
П
5:1
СК
1:1
КК
0:0
П
0:1
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
1:1
ТМС
0:3
П
2:0
П
1:5
П
0:0
П
1:0
П
1:2
КК
3:2
КК
0:0
П
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 12 (4) 0.52
Пуадо Хавьер 3 0.13
Видаль Алеш 2 0.09
Ману Морланес 2 0.09
Дардер Серхи 1 0.04
Серхи Гомес 1 0.04
Эррера Янгель 1 0.04
Педроса Адриа 1 0.04
Кабрера Леандро 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Морон Лоренцо 1 0.04
Рибаудо Нико 1 0.04
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.36
Де Йонг Люк 3 0.14
Араухо Рональд 3 0.14
Фати Ансу 3 0.14
Гави 2 0.09
Де Йонг Френки 2 0.09
Брайтвайт Мартин 2 0.09
Роберто Серхи 2 0.09
Гонсалес Нико 2 0.09
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.09
Альба Жорди 1 0.05
Алвес Даниэл 1 0.05
Пике Херард 1 0.05
Бускетс Серхио 1 0.05
Агуэро Серхио 1 0.05
Ютгла Ферран 1 0.05
Абдессамад Эззалзули 1 0.05
Дест Серджино 0 0
Дембеле Усман 0 0
Торрес Ферран 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 4 2
Кабрера Леандро 5 0
Баре Кейди 5 0
Педроса Адриа 5 0
Хиль Оскар II 5 0
Видаль Алеш 4 0
Ману Морланес 4 0
Рибаудо Нико 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Давид Лопес 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 6 1
Пике Херард 6 0
Де Йонг Френки 4 1
Бускетс Серхио 5 0
Гарсия Эрик 3 1
Альба Жорди 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Депай Мемфис 2 0
Гонсалес Нико 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Алвес Даниэл 0 1
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
3
23%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Забито

12
23
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
17%
5
22%
1-15
1
8%
5
22%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
6
26%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
17%
3
23%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
5
28%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90

Забито

28
36
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
4
14%
7
19%
1-15
3
11%
6
17%
16-30
6
21%
6
17%
31-45
7
25%
7
19%
46-60
1
4%
1
3%
61-75
7
25%
9
25%
76-90

Пропущено

31
25
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
6
19%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
8
26%
4
16%
46-60
1
3%
3
12%
61-75
7
23%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1
Барселона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3
Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 16 5 2 48 - 20 53
2. Севилья Заявка 23 13 8 2 34 - 16 47
3. Бетис Заявка 23 12 4 7 41 - 27 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал Заявка 23 9 8 6 38 - 23 35
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
10. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
11. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 23 5 9 9 26 - 34 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
2. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
3. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
7. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Гранада Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 2 дня 19 часов 28 минут.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Эспаньол 0% (0)
    X 0% (0)
    Барселона 100% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Барселона
    5.00
    4.15
    1.78
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эспаньол - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Эспаньол - Барселона

    Исход игры
    Эспаньол
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Барселона
    100% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.79% (28)
    Меньше
    28.21% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (28)
    Нет
    28.21% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    42.9% (18)
    1:3 Барселона
    21.4% (9)
    0:1 Барселона
    14.3% (6)
    0:2 Барселона
    11.9% (5)
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    Эспаньол
    Барселона

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