Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Корнелья-Эль Прат
История личных встреч
Эспаньол
Барселона
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
27 матчей
3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
38 матчей
10.5%
21.1%
68.4%
4 победы 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
7.9%
47.4%
44.7%
3 победы 18 ничьих 17 побед
Второй тайм
15.8%
34.2%
50%
6 побед 13 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|12 (4)
|0.52
|Пуадо Хавьер
|3
|0.13
|Видаль Алеш
|2
|0.09
|Ману Морланес
|2
|0.09
|Дардер Серхи
|1
|0.04
|Серхи Гомес
|1
|0.04
|Эррера Янгель
|1
|0.04
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Кабрера Леандро
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Морон Лоренцо
|1
|0.04
|Рибаудо Нико
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|8 (3)
|0.36
|Де Йонг Люк
|3
|0.14
|Араухо Рональд
|3
|0.14
|Фати Ансу
|3
|0.14
|Гави
|2
|0.09
|Де Йонг Френки
|2
|0.09
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.09
|Роберто Серхи
|2
|0.09
|Гонсалес Нико
|2
|0.09
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.09
|Альба Жорди
|1
|0.05
|Алвес Даниэл
|1
|0.05
|Пике Херард
|1
|0.05
|Бускетс Серхио
|1
|0.05
|Агуэро Серхио
|1
|0.05
|Ютгла Ферран
|1
|0.05
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.05
|Дест Серджино
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Торрес Ферран
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|4
|2
|Кабрера Леандро
|5
|0
|Баре Кейди
|5
|0
|Педроса Адриа
|5
|0
|Хиль Оскар II
|5
|0
|Видаль Алеш
|4
|0
|Ману Морланес
|4
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|6
|1
|Пике Херард
|6
|0
|Де Йонг Френки
|4
|1
|Бускетс Серхио
|5
|0
|Гарсия Эрик
|3
|1
|Альба Жорди
|4
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Гонсалес Нико
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Алвес Даниэл
|0
|1
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
3
23%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Забито
12
23
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
17%
5
22%
1-15
1
8%
5
22%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
6
26%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
17%
3
23%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
5
28%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90
Забито
28
36
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
4
14%
7
19%
1-15
3
11%
6
17%
16-30
6
21%
6
17%
31-45
7
25%
7
19%
46-60
1
4%
1
3%
61-75
7
25%
9
25%
76-90
Пропущено
31
25
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
6
19%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
8
26%
4
16%
46-60
1
3%
3
12%
61-75
7
23%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1
Барселона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3
Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 20
|53
|2.
|Севилья
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|34 - 16
|47
|3.
|Бетис
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|41 - 27
|40
|4.
|Барселона
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|36 - 25
|38
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|38 - 30
|36
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|38 - 23
|35
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|23 - 18
|34
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|35 - 36
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 25
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 27
|29
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 31
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|26 - 34
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|20 - 38
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|14.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|17.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|3.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|7.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол - Барселона
Исход игры
Эспаньол
0% (0)
Ничья
0% (0)
Барселона
100% (42)
Тотал 2.5
Больше
71.79% (28)
Меньше
28.21% (11)
Обе команды забьют
Да
71.79% (28)
Нет
28.21% (11)
Популярный счёт
1:2 Барселона
42.9% (18)
1:3 Барселона
21.4% (9)
0:1 Барселона
14.3% (6)
0:2 Барселона
11.9% (5)
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