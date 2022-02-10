Олимпиада 2022
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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
 
Позже

Стадион:
Валенсия
Прогнозы 40
Алавес 2.5% (1)
X 15% (6)
Валенсия 82.5% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Валенсия
3.08
3.26
2.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Алавес
Валенсия

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
3:1
П
2:1
П
3:1
КК
2:1
КК
2:1
П
1:2
П
2:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 11 (5) 0.48
Лагуардия Виктор 2 0.09
Риоха Луис 1 0.04
Понс Пере 1 0.04
Н'Диайе Лум 1 0.04
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 8 0.35
Солер Карлос 7 (5) 0.3
Дуро Уго 6 0.26
Гайя Хосе 2 0.09
Макси Гомес 2 0.09
Альдерете Омар 2 0.09
Андре Маркос 1 0.04
Васс Даниэль 1 0.04
Габриэль Паулиста 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 0.04
Муса Юнус 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 8 1
Лежён Флорьян 6 1
Лагуардия Виктор 4 0
Химо Наварро 4 0
Н'Диайе Лум 4 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Пина Томас 2 0
Эдгар Мендес 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Гильямон Уго 7 1
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Фулкье Димитри 7 0
Васс Даниэль 6 0
Дьякаби Муктар 6 0
Муса Юнус 4 0
Лато Тони 3 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Кошта Элдер 2 0
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Мориба Илайкс 1 0
Коба Куандреди 1 0
Москера Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
3
19%
76-90

Пропущено

14
24
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
6
25%
1-15
3
21%
5
21%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
4
29%
5
21%
76-90

Забито

8
19
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 12
2
25%
3
16%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
1
13%
7
37%
76-90

Пропущено

25
12
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
6
24%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
7
28%
4
33%
76-90

Забито

16
35
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 3
3
19%
4
11%
1-15
2
13%
5
14%
16-30
2
13%
8
23%
31-45
3
19%
5
14%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
4
25%
10
29%
76-90

Пропущено

39
36
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
6
15%
6
17%
1-15
8
21%
5
14%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
8
21%
5
14%
46-60
2
5%
7
19%
61-75
11
28%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0
Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1
Валенсия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2
Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 16 5 2 48 - 20 53
2. Севилья Заявка 23 13 8 2 34 - 16 47
3. Бетис Заявка 23 12 4 7 41 - 27 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал Заявка 23 9 8 6 38 - 23 35
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
10. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
11. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 23 5 9 9 26 - 34 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
2. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
3. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
7. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Гранада Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.

    Главный судья: Кордеро Адриан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Алавес 2.5% (1)
    X 15% (6)
    Валенсия 82.5% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Валенсия
    3.08
    3.26
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Алавес - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Алавес - Валенсия

    Исход игры
    Алавес
    2.5% (1)
    Ничья
    15% (6)
    Валенсия
    82.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (27)
    Нет
    32.5% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    52.5% (21)
    0:1 Валенсия
    30% (12)
    1:1 Ничья
    10% (4)
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    Алавес
    Валенсия

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