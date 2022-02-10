Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Мендисорроса
История личных встреч
Алавес
Валенсия
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|11 (5)
|0.48
|Лагуардия Виктор
|2
|0.09
|Риоха Луис
|1
|0.04
|Понс Пере
|1
|0.04
|Н'Диайе Лум
|1
|0.04
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|8
|0.35
|Солер Карлос
|7 (5)
|0.3
|Дуро Уго
|6
|0.26
|Гайя Хосе
|2
|0.09
|Макси Гомес
|2
|0.09
|Альдерете Омар
|2
|0.09
|Андре Маркос
|1
|0.04
|Васс Даниэль
|1
|0.04
|Габриэль Паулиста
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1
|0.04
|Муса Юнус
|1
|0.04
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|8
|1
|Лежён Флорьян
|6
|1
|Лагуардия Виктор
|4
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Н'Диайе Лум
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Пина Томас
|2
|0
|Эдгар Мендес
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Гильямон Уго
|7
|1
|Гайя Хосе
|6
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Фулкье Димитри
|7
|0
|Васс Даниэль
|6
|0
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Лато Тони
|3
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Кошта Элдер
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Мориба Илайкс
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
3
19%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
6
25%
1-15
3
21%
5
21%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
4
29%
5
21%
76-90
Забито
8
19
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 12
2
25%
3
16%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
1
13%
7
37%
76-90
Пропущено
25
12
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
6
24%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
7
28%
4
33%
76-90
Забито
16
35
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 3
3
19%
4
11%
1-15
2
13%
5
14%
16-30
2
13%
8
23%
31-45
3
19%
5
14%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
4
25%
10
29%
76-90
Пропущено
39
36
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
6
15%
6
17%
1-15
8
21%
5
14%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
8
21%
5
14%
46-60
2
5%
7
19%
61-75
11
28%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0
Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1
Валенсия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2
Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 20
|53
|2.
|Севилья
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|34 - 16
|47
|3.
|Бетис
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|41 - 27
|40
|4.
|Барселона
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|36 - 25
|38
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|38 - 30
|36
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|38 - 23
|35
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|23 - 18
|34
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|35 - 36
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 25
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 27
|29
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 31
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|26 - 34
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|20 - 38
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|14.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|17.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|3.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|7.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес - Валенсия
Исход игры
Алавес
2.5% (1)
Ничья
15% (6)
Валенсия
82.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
67.5% (27)
Нет
32.5% (13)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
52.5% (21)
0:1 Валенсия
30% (12)
1:1 Ничья
10% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!