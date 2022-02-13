Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Reale Seguros Stadium
22' Желтая карточкаЭскудеро Серхио
26' Желтая карточкаУзуни Мюрто
1:0
37' ПенальтиОярсабаль Микель
Ход матча
22'
26'
37'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
12
Муньос
Айхен
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
17
Кини
Марин
24
Узуни
Мюрто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Джуара НаисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Узуни МюртоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
27 Санчес ПепеЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Гранада
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (3)
|0.35
|Исак Александр
|4 (1)
|0.17
|Ариц Элустондо
|3
|0.13
|Мерино Микель
|2
|0.09
|Лобете Хулен
|2
|0.09
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.09
|Барренечеа Андер
|1
|0.04
|Сорлот Александр
|1
|0.04
|Порту Кристиан
|0
|0
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Ле Норман Робен
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.29
|Суарес Луис III
|6
|0.25
|Пуэртас Антонио
|4
|0.17
|Мачис Дарвин
|2
|0.08
|Санчес Герман
|2
|0.08
|Рочина Рубен
|1
|0.04
|Милья Луис
|1 (1)
|0.04
|Монторо Анхель
|1
|0.04
|Ариас Сантьяго
|1
|0.04
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|5
|0
|Субельдия Игор
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Янузай Аднан
|4
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Сильва Давид
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|6
|0
|Санчес Герман
|6
|0
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Милья Луис
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Рочина Рубен
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Торренте Рауль
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
1
14%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
6
16
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
3
19%
76-90
Забито
15
17
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
6
40%
6
35%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Забито
22
28
5 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
3
14%
5
18%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
5
18%
61-75
8
36%
10
36%
76-90
Пропущено
21
32
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 18
2
10%
4
13%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
3
14%
6
19%
31-45
5
24%
6
19%
46-60
4
19%
3
9%
61-75
6
29%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0
Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2
Гранада
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1
Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|48 - 20
|54
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|45 - 29
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 33
|39
|5.
|Барселона
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|36 - 25
|38
|6.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|23
|10
|8
|5
|23 - 21
|38
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 23
|36
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|23 - 18
|34
|9.
|Осасуна
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|25 - 27
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 27
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|36 - 38
|30
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 33
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 27
|25
|16.
|Гранада
|0:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 35
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|19 - 39
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 38
|19
|20.
|Леванте
|Заявка
|23
|1
|8
|14
|23 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|6.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|8 - 6
|22
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|9.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|14.
|Гранада
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|0:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 18
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Гранада
Исход игры
Реал Сосьедад
93.9% (124)
Ничья
4.5% (6)
Гранада
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.38% (46)
Меньше
64.62% (84)
Обе команды забьют
Да
37.69% (49)
Нет
62.31% (81)
Популярный счёт
1:0 Реал Сосьедад
32.6% (43)
2:1 Реал Сосьедад
28% (37)
2:0 Реал Сосьедад
26.5% (35)
3:1 Реал Сосьедад
4.5% (6)
1:1 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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