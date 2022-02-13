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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
1:0
Перерыв

Стадион:
Гранада
0'
22' Желтая карточка
Эскудеро Серхио
26' Желтая карточка
Узуни Мюрто
1:0
37' Пенальти
Оярсабаль Микель

Ход матча

22'
 
Эскудеро Серхио
26'
 
Узуни Мюрто
37'
Оярсабаль Микель
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 132
Реал Сосьедад 93.9% (124)
X 4.5% (6)
Гранада 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Гранада
1.42
7.87
9.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
28
Торренте
Рауль
22
Дуарте
Домингуш
3
Эскудеро
Серхио
35
Кольядо
Алекс
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
24
Узуни
Мюрто
14
Douglas
Arezo
9
Суарес
Луис
III
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Гранада

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:2
П
2:1
П
0:2
П
3:0
П
0:3
П
0:3
П
1:1
П
1:1
П
1:3
П
2:2
П
0:0
П
4:1
КК
2:1
КК
4:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (3) 0.35
Исак Александр 4 (1) 0.17
Ариц Элустондо 3 0.13
Мерино Микель 2 0.09
Лобете Хулен 2 0.09
Янузай Аднан 2 (1) 0.09
Барренечеа Андер 1 0.04
Сорлот Александр 1 0.04
Порту Кристиан 0 0
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.29
Суарес Луис III 6 0.25
Пуэртас Антонио 4 0.17
Мачис Дарвин 2 0.08
Санчес Герман 2 0.08
Рочина Рубен 1 0.04
Милья Луис 1 (1) 0.04
Монторо Анхель 1 0.04
Ариас Сантьяго 1 0.04
Дуарте Домингуш 1 0.04
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сильва Давид 1 0
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 6 0
Санчес Герман 6 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Мончу Рамон 3 1
Дуарте Домингуш 4 0
Суарес Луис III 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Роберт Морено 1 1
Эскудеро Серхио 2 0
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Торренте Рауль 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
1
14%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

6
16
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
3
19%
76-90

Забито

15
17
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
6
40%
6
35%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Забито

22
28
5 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
3
14%
5
18%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
5
18%
61-75
8
36%
10
36%
76-90

Пропущено

21
32
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 18
2
10%
4
13%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
3
14%
6
19%
31-45
5
24%
6
19%
46-60
4
19%
3
9%
61-75
6
29%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0
Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2
Гранада
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1
Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 23 11 6 6 42 - 33 39
5. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
6. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 23 10 8 5 23 - 21 38
7. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 23 9 4 10 27 - 27 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эспаньол Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
16. Гранада 0:1 Заявка 24 5 9 10 26 - 35 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 23 1 8 14 23 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 12 6 4 2 8 - 6 22
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
9. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
10. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада 0:1 Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада 0:1 Заявка 13 1 6 6 10 - 18 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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Прогнозы 132
Реал Сосьедад 93.9% (124)
X 4.5% (6)
Гранада 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Гранада
1.42
7.87
9.20
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Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:0 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Гранада

Исход игры
Реал Сосьедад
93.9% (124)
Ничья
4.5% (6)
Гранада
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.38% (46)
Меньше
64.62% (84)
Обе команды забьют
Да
37.69% (49)
Нет
62.31% (81)
Популярный счёт
1:0 Реал Сосьедад
32.6% (43)
2:1 Реал Сосьедад
28% (37)
2:0 Реал Сосьедад
26.5% (35)
3:1 Реал Сосьедад
4.5% (6)
1:1 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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