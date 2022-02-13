Первый тайм

47' Команда Реал Сосьедад имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Исак Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Удар от ворот произведет Гранада

42' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Оярсабаль Микель имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' 'Г О О О О О Л - Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад забивает с пенальти! Он пробил левой. Луис Максимиано был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

35' Эскудеро Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Хорошую попытку сделал Янузай Аднан . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Плохо сыграл Кини Марин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Исак Александр бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

28' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Выглядело как неплохой момент. Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

27' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

26' Узуни Мюрто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

26' Кольядо Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Хорошую попытку сделал Исак Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Янузай Аднан пробил со штрафного прямо в стенку

22' Эскудеро Серхио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Муньос Айхен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Эскудеро Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Matias Arezo имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

14' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Машимиану Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Отличные скиллы показывает Исак Александр , обводя своих соперников

11' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Торренте Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Гранада выполняет удар от ворот.

7' Удар от ворот произведет Гранада

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Гранада

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Гранада

2' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.