Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
15' Желтая карточкаДумитреску Андрес
1:0
23' ГолБудеску Константин
Ход матча
23'
1:0
Владение мячом
71
Попа
Михай
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фюлёп ИштванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Волунтари
Сепси
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|7
|0.26
|Георге Ион
|5
|0.19
|Немец Адам
|5
|0.19
|Костин Кристиан
|4
|0.15
|Лопеш Марселу
|1
|0.04
|Фюлёп Лоран
|1
|0.04
|Армаш Игорь
|1
|0.04
|Будеску Константин
|1
|0.04
|Бричаг Марьюс
|1
|0.04
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|Тамаш Габриэль
|1
|0.04
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|Дроппа Лукаш
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|4
|0.15
|Митря Богдан
|4 (2)
|0.15
|Лукассен Кевин
|4 (1)
|0.15
|Ахабар Анасс
|2
|0.07
|Фофана Бубакар II
|2
|0.07
|Аганович Аднан
|1
|0.04
|Боич Петар
|1
|0.04
|Реп Райко
|1
|0.04
|Асковски Стефан
|1
|0.04
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.04
|Тудорие Александру
|1
|0.04
|Домашкан Виталий
|1
|0.04
|Думитреску Андрес
|1
|0.04
|Паун Николае
|1
|0.04
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|9
|0
|Дроппа Лукаш
|8
|0
|Лопеш Марселу
|6
|0
|Немец Адам
|5
|0
|Армаш Игорь
|5
|0
|Рикардинью XI
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Раца Вадим
|4
|0
|Бричаг Марьюс
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Влад Александру
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Мелеке Ульрих
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Idan Golan
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|7
|0
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Митря Богдан
|6
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Димитров Радослав
|3
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Думитреску Андрес
|3
|0
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0
|Чунчуков Цветелин
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Cristiano Bergodi
|0
|1
|Ахабар Анасс
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Тудорие Александру
|1
|0
|Головфка Кэтэлин
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
5
28%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
1
10%
3
19%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
6
38%
76-90
Пропущено
15
12
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
28
25
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
2
7%
3
12%
1-15
5
18%
3
12%
16-30
2
7%
3
12%
31-45
5
18%
5
20%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
8
29%
8
32%
76-90
Пропущено
24
24
5 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
2
8%
4
17%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
2
8%
6
25%
31-45
5
21%
6
25%
46-60
6
25%
3
13%
61-75
8
33%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1
Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2
Сепси
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1
Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|51
|18
|15
|18
|69 - 57
|69
|2.
|ЧФР Клуж
|26
|20
|4
|2
|39 - 14
|64
|3.
|ФКСБ
|26
|17
|7
|2
|52 - 24
|58
|4.
|Волунтари
|1:0
|27
|13
|7
|7
|29 - 24
|46
|5.
|Ботошани
|26
|11
|11
|4
|31 - 23
|44
|6.
|Вииторул Констанца
|26
|12
|6
|8
|38 - 19
|42
|7.
|Арджеш
|26
|11
|5
|10
|24 - 21
|38
|8.
|Рапид Бухарест
|26
|8
|12
|6
|29 - 25
|36
|9.
|УТА Арад
|27
|7
|13
|7
|20 - 18
|34
|10.
|Сепси
|0:1
|27
|7
|12
|8
|27 - 23
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|26
|6
|10
|10
|17 - 21
|28
|12.
|Миовени
|26
|6
|9
|11
|17 - 30
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|27
|6
|6
|15
|21 - 37
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|27
|4
|4
|19
|21 - 58
|16
|15.
|Академика Клинчени
|26
|2
|5
|19
|18 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Волунтари
|1:0
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|1
|3
|22 - 7
|28
|6.
|Ботошани
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|7.
|Арджеш
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Сепси
|0:1
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|10.
|УТА Арад
|13
|4
|5
|4
|8 - 8
|17
|11.
|Миовени
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|12.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|2.
|Университатя Крайова
|26
|7
|7
|12
|32 - 36
|28
|3.
|ФКСБ
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|4.
|Ботошани
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|УТА Арад
|14
|3
|8
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Волунтари
|1:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|9.
|Киндия Тырговиште
|13
|4
|4
|5
|8 - 8
|16
|10.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|16 - 12
|14
|11.
|Сепси
|0:1
|14
|2
|7
|5
|10 - 12
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|13
|1
|2
|10
|9 - 31
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|13
|0
|1
|12
|5 - 33
|1