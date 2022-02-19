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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Волунтари
3:1
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
15' Желтая карточка
Думитреску Андрес
1:0
23' Гол
Будеску Константин
56' Желтая карточка
Раца Вадим
1:1
63' Гол
Аганович Аднан
2:1
80' Пенальти
Будеску Константин
88' Желтая карточка
Рикардинью
3:1
89' Гол
Тавареш Элдер
90'+4
71
Попа
Михай
13
Чоботарю
Денис
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
24
Рикардинью
XI
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
50
Будеску
Константин
8
Георге
Ион
77
Немец
Адам
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
21
Бэрбуц
Кристиан
77
Аганович
Аднан
4
Тинчу
Разван
15
Асковски
Стефан
9
Тудорие
Александру
90
Головфка
Кэтэлин
Волунтари
Сепси

История личных встреч

Волунтари
Сепси

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 7 0.26
Георге Ион 5 0.19
Немец Адам 5 0.19
Костин Кристиан 4 0.15
Будеску Константин 2 (1) 0.07
Лопеш Марселу 1 0.04
Фюлёп Лоран 1 0.04
Армаш Игорь 1 0.04
Бричаг Марьюс 1 0.04
Рикардинью XI 1 0.04
Тамаш Габриэль 1 0.04
Тавареш Элдер 1 0.04
Чоботарю Денис 1 0.04
Дроппа Лукаш 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 4 0.15
Митря Богдан 4 (2) 0.15
Лукассен Кевин 4 (1) 0.15
Ахабар Анасс 2 0.07
Аганович Аднан 2 0.07
Фофана Бубакар II 2 0.07
Боич Петар 1 0.04
Реп Райко 1 0.04
Асковски Стефан 1 0.04
Чунчуков Цветелин 1 0.04
Тудорие Александру 1 0.04
Домашкан Виталий 1 0.04
Думитреску Андрес 1 0.04
Паун Николае 1 0.04
Бэрбуц Кристиан 0 0
Фюлёп Иштван 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 9 0
Дроппа Лукаш 8 0
Рикардинью XI 6 0
Лопеш Марселу 6 0
Немец Адам 5 0
Армаш Игорь 5 0
Раца Вадим 5 0
Аким Космин 3 1
Бричаг Марьюс 4 0
Георге Ион 4 0
Костин Кристиан 1 1
Влад Александру 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Илие Александру 2 0
Мелеке Ульрих 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Idan Golan 1 0
Попа Михай 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 7 0
Ниняй Бранислав 6 0
Митря Богдан 6 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Фофана Бубакар II 4 0
Димитров Радослав 3 0
Аганович Аднан 3 0
Думитреску Андрес 3 0
Гонсалес Эдер 3 0
Лукассен Кевин 2 0
Асковски Стефан 2 0
Бэрбуц Кристиан 2 0
Чунчуков Цветелин 2 0
Никзули Роланд 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Cristiano Bergodi 0 1
Ахабар Анасс 1 0
Боич Петар 1 0
Тудорие Александру 1 0
Головфка Кэтэлин 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
10
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
24%
2
20%
61-75
7
33%
2
20%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
5
33%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 18
1
10%
3
19%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
6
38%
76-90

Пропущено

15
12
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

31
26
10 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
2
6%
3
12%
1-15
6
19%
3
12%
16-30
2
6%
3
12%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
6
19%
4
15%
61-75
10
32%
8
31%
76-90

Пропущено

25
27
5 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
2
8%
4
15%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
2
8%
6
22%
31-45
5
20%
6
22%
46-60
7
28%
3
11%
61-75
8
32%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1
Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2
Сепси
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1
Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 51 18 15 18 69 - 57 69
2. ЧФР Клуж 26 20 4 2 39 - 14 64
3. ФКСБ 26 17 7 2 52 - 24 58
4. Волунтари 27 13 7 7 31 - 25 46
5. Ботошани 26 11 11 4 31 - 23 44
6. Вииторул Констанца 26 12 6 8 38 - 19 42
7. Арджеш 26 11 5 10 24 - 21 38
8. Рапид Бухарест 26 8 12 6 29 - 25 36
9. УТА Арад 27 7 13 7 20 - 18 34
10. Сепси 27 7 12 8 28 - 25 33
11. Киндия Тырговиште 26 6 10 10 17 - 21 28
12. Миовени 26 6 9 11 17 - 30 27
13. Газ-Метан Медиаш 27 6 6 15 21 - 37 24
14. Динамо Бухарест 27 4 4 19 21 - 58 16
15. Академика Клинчени 26 2 5 19 18 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 27 13 8 6 39 - 23 47
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 13 10 3 0 37 - 16 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 13 9 1 3 22 - 7 28
6. Ботошани 13 6 5 2 16 - 10 23
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
9. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
10. УТА Арад 13 4 5 4 8 - 8 17
11. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
12. Динамо Бухарест 14 4 3 7 16 - 25 15
13. Газ-Метан Медиаш 13 2 6 5 11 - 14 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 13 1 3 9 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 13 9 2 2 19 - 9 29
2. Университатя Крайова 26 7 7 12 32 - 36 28
3. ФКСБ 13 7 4 2 15 - 8 25
4. Ботошани 13 5 6 2 15 - 13 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. УТА Арад 14 3 8 3 12 - 10 17
8. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
9. Киндия Тырговиште 13 4 4 5 8 - 8 16
10. Вииторул Констанца 13 3 5 5 16 - 12 14
11. Сепси 14 2 7 5 11 - 14 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 13 1 2 10 9 - 31 5
15. Динамо Бухарест 13 0 1 12 5 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Волунтари 3:1 Сепси онлайн


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