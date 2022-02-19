Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Волунтари имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Тамаш Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Дроппа Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок Бэрбуц Кристиан из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

44' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

42' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Будеску Константин из команды Волунтари навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

42' Тинчу Разван из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Удар от ворот произведет Волунтари

41' Отличный пас сделал Димитров Радослав из команды Сепси . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

40' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

39' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Думитреску Андрес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Тамаш Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Отличные скиллы показывает Бэрбуц Кристиан , обводя своих соперников

36' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Бэрбуц Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Ох, нехорошо это выглядит. Дроппа Лукаш получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Дроппа Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Бэрбуц Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бричаг Марьюс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Игра в одни ворота сейчас. Волунтари доминирует и владеет мячом

28' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Георге Ион пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

26' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Плохо сыграл Думитреску Андрес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Команда Волунтари забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Г О О О О О О Л - Будеску Константин из команды Волунтари с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

23' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Армаш Игорь из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Ниняй Бранислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

18' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Бричаг Марьюс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Отличные скиллы показывает Асковски Стефан , обводя своих соперников

17' Сепси выполняет удар от ворот.

17' Будеску Константин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Думитреску Андрес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Асковски Стефан из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Roland Niczuly из команды Сепси

12' Георге Ион имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

12' ШАНС! Георге Ион вышел один на один с голкипером...

12' Будеску Константин разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Аганович Аднан из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Отличные скиллы показывает Асковски Стефан , обводя своих соперников

11' Дроппа Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Бричаг Марьюс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Раца Вадим из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Митря Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Волунтари выполняет удар от ворот.

3' Тамаш Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля