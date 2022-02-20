Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Сан-Мамес Зрители: 40698
5' Желтая карточкаГарсия Рауль
30' Желтая карточкаСильва Давид
0:0
32' Не забитый пенальтиМуньяин Икер
37' Желтая карточкаИньиго Мартинес
55' Желтая карточкаГарсия Дани
1:0
68' ГолВивиан Даниэль
Ход матча
5'
30'
32'
0:0
37'
55'
68'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
-
47 Мартин АндерЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
37 Джуара НаисНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Реал Сосьедад
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|5
|0.2
|Уильямс Иньяки
|5
|0.2
|Гарсия Рауль
|4
|0.16
|Иньиго Мартинес
|3
|0.12
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.08
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Беренгер Алекс
|1
|0.04
|Вивиан Даниэль
|1
|0.04
|Серрано Нико
|1
|0.04
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Юри Берчиче
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (3)
|0.33
|Исак Александр
|4 (1)
|0.17
|Ариц Элустондо
|3
|0.13
|Мерино Микель
|2
|0.08
|Лобете Хулен
|2
|0.08
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.08
|Барренечеа Андер
|1
|0.04
|Рафинья Алькантара
|1
|0.04
|Сорлот Александр
|1
|0.04
|Порту Кристиан
|0
|0
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Ле Норман Робен
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|7
|2
|Гарсия Дани
|7
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Йерай Альварес
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Баленсиага Микель
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Петхарроман Алекс
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|5
|0
|Субельдия Игор
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Янузай Аднан
|4
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
5
38%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
2
15%
6
40%
76-90
Пропущено
15
15
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
6
40%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
24
24
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
5
21%
3
13%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
3
13%
5
21%
46-60
6
25%
5
21%
61-75
4
17%
8
33%
76-90
Пропущено
22
21
16 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
7
32%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
2
9%
5
24%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
3
14%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0
Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4
Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|51 - 20
|57
|2.
|Севилья
|Заявка
|25
|14
|9
|2
|37 - 17
|51
|3.
|Бетис
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|47 - 30
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|42 - 28
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|24
|10
|8
|6
|24 - 22
|38
|8.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|25
|9
|10
|6
|26 - 21
|37
|9.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|37 - 42
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|15.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 38
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 28
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|19 - 42
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|9.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|11.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|15.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 27
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Атлетик Б
38.4% (53)
Ничья
51.4% (71)
Реал Сосьедад
10.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
73.68% (98)
Нет
26.32% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.5% (60)
2:1 Атлетик Б
19.6% (27)
1:0 Атлетик Б
14.5% (20)
1:2 Реал Сосьедад
5.1% (7)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Реал Сосьедад
2.9% (4)
2:0 Атлетик Б
2.2% (3)
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