Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

Рауль Гарсия не смог попасть в створ ударом издали

Рауль Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Атлетик Б имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Муньяин Икер не смог попасть в створ ударом издали

45' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Вивиан Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б в офсайде

39' Оярсабаль Микель пробил со штрафного прямо в стенку

37' Рефери не любит споров - именно за это Иньиго Мартинес сейчас получил желтую

36' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Алекс Ремиро отбил мяч на угловой после удара Юри Берчиче из штрафной площади.

35' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ремиро Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Сильва Давид получает желтую карточку за игру рукой

30' После проверки VAR судья изменил решение - Атлетик Б пробьет пенальти!

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Весга Микель не смог попасть в створ ударом издали

27' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Сильва Давид из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Горосабел Андони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Гарсия Дани наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

18' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б в офсайде

13' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Мерино Микель не смог попасть в створ ударом издали

10' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Рауль Гарсия задерживает мяч рукой

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Рауль Гарсия получает желтую карточку за неспортивное поведение

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру