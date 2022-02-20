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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 40698
Реал Сосьедад
0'
5' Желтая карточка
Гарсия Рауль
30' Желтая карточка
Сильва Давид
0:0
32' Не забитый пенальти
Муньяин Икер
37' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
55' Желтая карточка
Гарсия Дани
1:0
68' Гол
Вивиан Даниэль
2:0
72' Гол
Сансет Ойян
3:0
80' Гол
Уильямс Иньяки
4:0
89' Гол
Муньяин Икер
90' Желтая карточка
Беренгер Алекс
90'+4

Ход матча

5'
Гарсия Рауль
 
30'
 
Сильва Давид
32'
Муньяин Икер
0:0
37'
Иньиго Мартинес
 
55'
Гарсия Дани
 
62'
 
Рафинья Алькантара
Сильва Давид
62'
 
Гуриди Хон
Мерино Микель
62'
Сансет Ойян
Гарсия Рауль
 
63'
Венседор Унай
Весга Микель
 
68'
Вивиан Даниэль
(Беренгер Алекс)
1:0
72'
Сансет Ойян
(Муньяин Икер)
2:0
73'
 
Мартин Андер
Порту Кристиан
73'
 
Джуара Наис
Сорлот Александр
80'
Уильямс Иньяки
(Беренгер Алекс)
3:0
87'
Вильялибре Асьер
Уильямс Иньяки
 
87'
 
Лобете Хулен
Оярсабаль Микель
89'
Муньяин Икер
(Сансет Ойян)
4:0
90'
Баленсиага Микель
Де Маркос Оскар
 
90'
Петхарроман Алекс
Юри Берчиче
 
90'
Беренгер Алекс
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 138
Атлетик Б 38.4% (53)
X 51.4% (71)
Реал Сосьедад 10.1% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
7
Порту
Кристиан
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
23
Сорлот
Александр
Атлетик Б
4-4-2
Реал Сосьедад
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетик Б
Реал Сосьедад

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
КК
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
П
2:1
П
1:3
ТМК
1:0
П
3:1
П
0:0
П
0:2
П
3:2
П
0:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:3
П
2:0
П
2:0
П
1:2
П
2:1
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 6 0.24
Уильямс Иньяки 6 0.24
Гарсия Рауль 4 0.16
Муньяин Икер 3 (1) 0.12
Иньиго Мартинес 3 0.12
Вивиан Даниэль 2 0.08
Беренгер Алекс 1 0.04
Де Маркос Оскар 1 0.04
Серрано Нико 1 0.04
Лекуе Иньиго 0 0
Юри Берчиче 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (3) 0.33
Исак Александр 4 (1) 0.17
Ариц Элустондо 3 0.13
Мерино Микель 2 0.08
Лобете Хулен 2 0.08
Янузай Аднан 2 (1) 0.08
Барренечеа Андер 1 0.04
Рафинья Алькантара 1 0.04
Сорлот Александр 1 0.04
Порту Кристиан 0 0
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 7 2
Гарсия Дани 7 0
Беренгер Алекс 5 0
Саррага Ойер 5 0
Йерай Альварес 4 0
Лекуе Иньиго 3 0
Венседор Унай 3 0
Уильямс Нико 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Муньяин Икер 2 0
Де Маркос Оскар 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Морсильо Хон 2 0
Баленсиага Микель 1 0
Юри Берчиче 1 0
Весга Микель 1 0
Нуньес Унай 1 0
Петхарроман Алекс 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
5
29%
29%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
5
29%
29%
3
20%
61-75
4
24%
6
40%
76-90

Пропущено

15
19
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
6
40%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
27%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

28
24
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
5
18%
3
13%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
3
11%
5
21%
46-60
8
29%
5
21%
61-75
6
21%
8
33%
76-90

Пропущено

22
25
16 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
7
32%
2
8%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
6
27%
3
12%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
3
14%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0
Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4
Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 25 17 6 2 51 - 20 57
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 25 7 9 9 37 - 42 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Мальорка Заявка 24 6 8 10 23 - 38 26
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 25 5 5 15 19 - 42 20
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
14. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
15. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
19. Алавес Заявка 12 1 2 9 9 - 27 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Атлетик Б 38.4% (53)
X 51.4% (71)
Реал Сосьедад 10.1% (14)
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Где смотреть матч Атлетик Б 4:0 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 4:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Атлетик Б
38.4% (53)
Ничья
51.4% (71)
Реал Сосьедад
10.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
73.68% (98)
Нет
26.32% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.5% (60)
2:1 Атлетик Б
19.6% (27)
1:0 Атлетик Б
14.5% (20)
1:2 Реал Сосьедад
5.1% (7)
0:0 Ничья
4.3% (6)
0:1 Реал Сосьедад
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:0 Атлетик Б
2.2% (3)
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