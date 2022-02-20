Второй тайм

94' Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Беренгер Алекс получает желтую карточку за неспортивное поведение

94' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Вильялибре Асьер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Г О О О О Л - Муньяин Икер забивает с правой ноги!

88' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Субименди Мартин не смог попасть в створ ударом издали

87' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Джуара Наис нанес удар, мяч был парирован, но Унаи Симон не удержал его в руках.

82' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Унаи Симон отбил мяч на угловой после удара Оярсабаль Микель из штрафной площади.

79' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

76' [player1] бьет и мяч из-за рикошета проходит мимо

76' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Субельдия Игор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Г О О О О Л - Сансет Ойян правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

71' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Горосабел Андони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Выглядело как неплохой момент. Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

65' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Матч возобновлен

63' Матч возобновлен

62' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Сансет Ойян

60' Мерино Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Весга Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Рауль Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

55' Гарсия Дани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Гарсия Дани совершил серьезный фол, на грани карточки

54' Рауль Гарсия не смог попасть в створ ударом издали

53' Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сегодняшная посещаемость составляет 40698 болельщиков

48' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля