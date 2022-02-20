Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Корнелья-Эль Прат
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
18
Делани
Томас
12
Мир
Рафа
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эспаньол
Севилья
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
31 матч
16.1%
19.4%
64.5%
5 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
16.1%
35.5%
48.4%
5 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|13 (4)
|0.54
|Пуадо Хавьер
|3
|0.13
|Дардер Серхи
|2
|0.08
|Видаль Алеш
|2
|0.08
|Ману Морланес
|2
|0.08
|Серхи Гомес
|1
|0.04
|Эррера Янгель
|1
|0.04
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Кабрера Леандро
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Морон Лоренцо
|1
|0.04
|Рибаудо Нико
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|7
|0.29
|Окампос Лукас
|5
|0.21
|Ламела Эрик
|4
|0.17
|Гомес Алехандро
|4
|0.17
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.13
|Ракитич Иван
|2
|0.08
|Торрес Оливер
|2
|0.08
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.08
|Акунья Маркос
|1
|0.04
|Монтьель Гонсало
|1
|0.04
|Фернандо Режес
|1
|0.04
|Делани Томас
|1
|0.04
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.04
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|4
|2
|Баре Кейди
|6
|0
|Ману Морланес
|4
|1
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Кабрера Леандро
|5
|0
|Педроса Адриа
|5
|0
|Хиль Оскар II
|5
|0
|Видаль Алеш
|4
|0
|Пуадо Хавьер
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|5
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Акунья Маркос
|5
|0
|Делани Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Гудель Неманья
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Кунде Жюль
|1
|1
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
8
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
33%
2
25%
31-45
4
22%
3
38%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
27%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
25%
76-90
Забито
12
26
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
2
17%
5
19%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
3
25%
3
12%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
42%
4
15%
76-90
Пропущено
18
10
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
3
17%
1
10%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
7
70%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
30
34
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
4
13%
6
18%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
7
23%
6
18%
31-45
7
23%
6
18%
46-60
2
7%
6
18%
61-75
7
23%
5
15%
76-90
Пропущено
33
18
16 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 12
7
21%
3
17%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
5
15%
9
50%
31-45
8
24%
1
6%
46-60
1
3%
1
6%
61-75
8
24%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2
Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0
Севилья
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2
Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|51 - 20
|57
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|45 - 29
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|38 - 27
|39
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 21
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|25 - 21
|34
|9.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|36 - 38
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 34
|28
|15.
|Мальорка
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 36
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 28
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|19 - 42
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|9.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|10.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|11.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|7.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Барселона
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 27
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол - Севилья
Исход игры
Эспаньол
4.3% (6)
Ничья
20.7% (29)
Севилья
75% (105)
Тотал 2.5
Больше
54.07% (73)
Меньше
45.93% (62)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
1:2 Севилья
43.6% (61)
0:1 Севилья
20% (28)
1:1 Ничья
17.9% (25)
1:3 Севилья
4.3% (6)
0:2 Севилья
4.3% (6)
2:1 Эспаньол
2.9% (4)
1:0 Эспаньол
1.4% (2)
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